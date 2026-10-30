सोमनाथ-द्वारका के आसपास घूमने की जगहें: गिर, दीव और जूनागढ़ जरूर देखें

अगर आप गुजरात में सोमनाथ और द्वारका दर्शन का प्लान बना रहे हैं, तो आसपास की कुछ खूबसूरत जगहों को भी अपनी ट्रिप में शामिल कर सकते हैं। यहां आपको जंगल सफारी, बीच और मंदिर देखने का मौका मिलेगा।

गुजरात में सोमनाथ और द्वारका की यात्रा कई लोगों के लिए खास होती है। कोई परिवार के साथ दर्शन करने जाता है, तो कोई इस मौके पर आसपास की जगहें भी घूमना चाहता है। अगर आप भी अपनी ट्रिप को सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं रखना चाहते, तो आपके पास घूमने के कई ऑप्शन हैं। सोमनाथ के पास गिर नेशनल पार्क में शेर देखने का मौका मिलता है, तो दीव में बीच और पुराने किले घूम सकते हैं। जूनागढ़ में रोपवे से गिरनार पहाड़ी तक पहुंच सकते हैं। वहीं, अहमदाबाद में भी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के आसपास कई जगहें हैं, जहां आप कुछ घंटे बिता सकते हैं। आइए जानते हैं इन जगहों के बारे में।

1. गिर नेशनल पार्क में लें जंगल सफारी का मजा अगर आपको जंगल और वाइल्डलाइफ पसंद है, तो सोमनाथ-द्वारका ट्रिप में गिर नेशनल पार्क को जरूर शामिल करें। यह एशियाई शेरों का खास ठिकाना है। यहां जंगल सफारी के दौरान शेरों के अलावा हिरण, तेंदुए और कई तरह के पक्षी भी देखने को मिल सकते हैं। सफारी के लिए पहले से ऑनलाइन बुकिंग करना बेहतर रहेगा। ध्यान रखें कि गिर का मुख्य सफारी क्षेत्र मानसून के दौरान आमतौर पर 16 जून से 15 अक्टूबर तक बंद रहता है। इसलिए अपनी ट्रिप की तारीख के हिसाब से सफारी की जानकारी जरूर लें।

2. दीव में बीच और किले का लें मजा सोमनाथ दर्शन के बाद आप दीव भी जा सकते हैं। यहां का माहौल बाकी धार्मिक जगहों से काफी अलग है। दीव में नागोआ बीच पर समुद्र के किनारे समय बिता सकते हैं और वॉटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा दीव फोर्ट भी घूमने लायक जगह है। यहां पुराने किले की बनावट और समुद्र का नजारा देखने को मिलता है। नाइडा गुफाएं और घोघला बीच भी आपकी घूमने की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। अगर आप ट्रिप में थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, तो दीव के लिए एक दिन जरूर निकालें।

3. जूनागढ़ में गिरनार रोपवे का अनुभव लें जूनागढ़ में गिरनार पहाड़ी घूमने का अलग ही मजा है। यहां तक पहुंचने के लिए आप गिरनार रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहाड़ी और आसपास के नजारों को ऊपर से देखने का मौका मिलता है। गिरनार पर कई मंदिर हैं, जहां श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। अगर आप सीढ़ियां चढ़ने में सहज नहीं हैं, तो रोपवे आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा जूनागढ़ में ऊपरकोट किला और महाबत मकबरा भी देख सकते हैं। इन जगहों पर घूमने के लिए आधा से एक दिन का समय निकालना अच्छा रहेगा।

4. द्वारका के पास शिवराजपुर बीच भी जाएं द्वारका दर्शन के साथ आप शिवराजपुर बीच घूमने जा सकते हैं। यहां साफ नीला पानी और सफेद रेत देखने को मिलती है। समुद्र के किनारे बैठकर समय बिताने के लिए यह अच्छी जगह है। यहां कुछ वॉटर एक्टिविटीज का ऑप्शन भी मिल सकता है, लेकिन मौसम और उपलब्धता के हिसाब से पहले जानकारी ले लें। अगर आपके पास थोड़ा और समय है, तो बेट द्वारका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी अपनी ट्रिप में शामिल कर सकते हैं।

5. अहमदाबाद में एयरपोर्ट के पास घूमने की जगहें अगर आपकी फ्लाइट अहमदाबाद से है और आपके पास कुछ घंटे खाली हैं, तो शहर की कुछ जगहें घूम सकते हैं। एयरपोर्ट से ज्यादा दूर नहीं स्थित साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी से जुड़ी चीजें देख सकते हैं। वहीं, अदालज की बावड़ी अपनी खास बनावट के लिए जानी जाती है। अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा समय है, तो साबरमती रिवरफ्रंट भी जा सकते हैं। यहां नदी के किनारे टहलने और कुछ समय बिताने का अच्छा मौका मिलता है।

6. अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पास भी हैं कई ऑप्शन अगर आप ट्रेन से अहमदाबाद पहुंच रहे हैं या आपकी ट्रेन में कुछ घंटे बाकी हैं, तो स्टेशन के आसपास की जगहें घूम सकते हैं। यहां से हाथीसिंह जैन मंदिर और मानेक चौक जैसे स्थानों तक पहुंचना आसान है। मानेक चौक में आपको स्थानीय खाने के कई ऑप्शन मिल जाएंगे। वहीं, कांकरिया झील भी घूमने के लिए अच्छी जगह है। हालांकि, स्टेशन से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का समय और ट्रैफिक जरूर देख लें, ताकि ट्रेन छूटने की परेशानी न हो।