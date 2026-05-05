भीषण गर्मी में भारत की इन जगहों पर जाने से बचें, वरना बिगड़ सकती है तबीयत
गर्मियों में ट्रैवल प्लान कर रहे हैं? भारत की कुछ जगहें इतनी गर्म होती हैं कि वहां जाना मुश्किल हो सकता है और सेहत पर भी असर पड़ सकता है। जानें किन जगहों से इस मौसम में दूर रहना बेहतर है।
गर्मियों की छुट्टियों में घूमने का प्लान बनाना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन सही जगह का चुनाव बहुत जरूरी है। भारत में कुछ ऐसी जगहें हैं, जहां गर्मियों में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिससे ट्रैवल करना मुश्किल हो सकता है। अगर आप बिना सोचे-समझे इन जगहों पर जाते हैं, तो आपकी ट्रिप का मजा खराब हो सकता है और सेहत पर भी असर पड़ सकता है।
जैसलमेर (राजस्थान)
जैसलमेर रेगिस्तान के बीच बसा शहर है, जहां गर्मियों में तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। दिन के समय तेज धूप और लू चलती है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। यहां की रेत भी गर्म हो जाती है, जिससे घूमना थका देने वाला और असहज अनुभव बन सकता है।
दिल्ली
दिल्ली में गर्मियों के दौरान गर्मी के साथ प्रदूषण भी परेशानी बढ़ा देता है। यहां तापमान 40–45 डिग्री तक पहुंच जाता है और लू के कारण बाहर निकलना जोखिम भरा हो सकता है। उमस और धूल भरी हवाएं ट्रैवल को और भी कठिन बना देती हैं।
आगरा
आगरा में गर्मियों में तेज धूप और गर्म हवाएं घूमने का मजा खराब कर सकती हैं। ताजमहल जैसी जगहों पर ज्यादा भीड़ और धूप में लंबा समय बिताना थकान और डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है।
वाराणसी
वाराणसी में गर्मियों में गर्मी के साथ उमस भी काफी ज्यादा होती है। घाटों पर घूमना और भीड़ में रहना शरीर को जल्दी थका देता है। यहां का मौसम कई बार चिपचिपा और असहज महसूस होता है।
नागपुर
नागपुर भारत के सबसे गर्म शहरों में से एक है, जहां तापमान 47 डिग्री तक पहुंच सकता है। यहां की गर्मी बहुत तेज और सीधी होती है, जिससे लू लगने का खतरा ज्यादा रहता है।
चेन्नई
चेन्नई में गर्मी के साथ उमस भी बहुत ज्यादा होती है। पसीना लगातार आता रहता है और बाहर घूमना काफी मुश्किल हो जाता है। समुद्र के पास होने के बावजूद यहां का मौसम काफी चिपचिपा लगता है।
झांसी
झांसी और बुंदेलखंड क्षेत्र में गर्मियों के दौरान सूखी और तेज गर्म हवाएं चलती हैं। यहां तापमान बहुत ज्यादा रहता है और पानी की कमी भी महसूस हो सकती है, जिससे ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है।
बीकानेर
बीकानेर भी राजस्थान का एक बेहद गर्म शहर है, जहां गर्मियों में लू और तेज धूप आम बात है। यहां का सूखा और गर्म मौसम शरीर को जल्दी थका देता है और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ाता है।
ट्रैवल टिप: गर्मियों में ट्रैवल प्लान करते समय सही जगह चुनना बहुत जरूरी है। ज्यादा गर्म जगहों पर जाने से आपकी सेहत खराब हो सकती है और ट्रिप का मजा भी खत्म हो सकता है। बेहतर है कि आप हिल स्टेशन या ठंडी जगहों को चुनें और इन गर्म इलाकों में जाने से फिलहाल बचें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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