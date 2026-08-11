Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बारिश में भारत की इन 5 जगहों पर जाना पसंद करते हैं लोग, वाटरफॉल के लिए हैं फेमस

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

भारत की कुछ जगह वाटरफॉल देखने के लिए फेमस हैं। बारिश के मौसम में इन वाटरफॉल को देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। आपको भी इनके बारे में जरूर जाना चाहिए।  

5 waterfalls in India that people love to visit during the monsoon season
भारत के 5 वाटरफॉल जहां लोग बारिश के समय पर जाना पसंद करते हैं

बारिश के मौसम में घूमना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग इस सुहावने मौसम को एंजॉय करने के लिए घूमने जाते हैं। मानसून में हर जगह की खूबसूरती काफी ज्यादा बढ़ जाती है। भारत में कई जगह ऐसी हैं जहां लोग स्पेशली बारिश के मौसम में वाटरफॉल देखने के लिए ही जाते हैं। वैसे तो भारत की कई जगहों पर सुंदर वाटरफॉल मौजूद हैं लेकिन यहां हम भारत के 5 फेमस वाटरफॉल्स के बारे में बता रहे हैं, जहां लोग बारिश के दिनों में जरूर जाते हैं।

1) दूधसागर वाटरफॉल्स, गोवा

गोवा-कर्नाटर बॉर्डर पर बना दूधसागर वॉटरफॉल मानसून के समय पर पहाड़ों से बहुत तेजी से गिरता है। जिसकी वजह से ये दूध की धार जैसा दिखाई देता है और इसी वजह से इसका नाम दूधसागर पड़ा। यह फॉल मांडोवी नदी के ऊपरी फ्लो से जुड़ा है और घने जंगलों से घिरा हुआ है। बारिश के समय इसका तेज फ्लो सुंदर दिखता है लेकिन इस समय पर फॉल के आसपास घूमते समय स्थानीय सुरक्षा नियमों को फॉलो करना जरूरी है।

ये भी पढ़ें:रक्षाबंधन के लिए चाहिए कंफर्म ट्रेन टिकट? 5 हैक्स कर सकते हैं आपकी मदद

2) शिवनसमुद्र वाटरफॉल्स, कर्नाटक

शिवनसमुद्र कावेरी नदी पर बना एक शानदार ट्विन वॉटरफॉल है। यहां नदी दो प्रमुख धाराओं में बंटकर गगनचुक्की और भराचुक्की वाटरफॉल बनाती है। बारिश के समय पर इसके आसपास की हरियाली झरने की खूबसूरती को और बढ़ा देती है।

3)केम्प्टी वाटरफॉल्स, उत्तराखंड

मसूरी के पास स्थित केम्प्टी फॉल्स उत्तराखंड के सबसे फेमस झरनों में से एक है। यह मसूरी से लगभग 15 किमी दूर है, पहाड़ों और हरियाली से घिरा हुआ ये झरना दिखने में काफी अच्छा लगता है। झरने के नीचे नहाने के लिए एक खास जगह है। झरने की वजह से इसके आसपास का एरिया भी गीला रहता है। भारी बारिश के दौरान फिसलन और तेज पानी के कारण सावधानी जरूरी है।

ये भी पढ़ें:रेलवे टिकट पर लिखा RLWL-PQWL का क्या है मतलब, कौन सा टिकट होगा जल्‍दी कन्फर्म?

4) चित्रकोट वाटरफॉल्स, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित चित्रकोट वाटरफॉल इंद्रावती नदी पर बना है। इसे अक्सर 'भारत का मिनी नियाग्रा' कहा जाता है। जुलाई से अक्टूबर के बीच, खासकर बारिश के दौरान झरना अपने विशाल और शक्तिशाली रूप में दिखाई देता है।

5) बारेहीपानी वाटरफॉल्स, ओडिशा

बारेहीपानी जलप्रपात ओडिशा के मयूरभंज जिले के सिमिलिपाल इलाके में स्थित है। ओडिशा पर्यटन के मुताबिक इसकी ऊंचाई लगभग 399 मीटर है, जिससे यह भारत के सबसे ऊंचे फॉल्स में शामिल है।

ये भी पढ़ें:जुलाई-अगस्त में दोस्तों संग घूमने की हो रही है प्लानिंग, यहां देखें बेस्ट लोकेशन

नोट-बारिश के दिनों में यकीनन वाटरफॉल काफी ज्यादा सुंदर दिखते हैं लेकिन भारी बारिश में पानी के बहाव के दौरान फिसलन और तेज पानी के कारण सावधानी जरूरी है।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Travel Places monsoon travel places

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।