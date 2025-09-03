उज्जैन के इस गणेश मंदिर में तनाव से छुटकारा पाने आते हैं लोग, टेंशन फ्री कर देते हैं बप्पा People come to ujjain chintaman ganesh temple to get rid of stress bappa makes them tension free, Travel news in Hindi - Hindustan
उज्जैन के इस गणेश मंदिर में तनाव से छुटकारा पाने आते हैं लोग, टेंशन फ्री कर देते हैं बप्पा

Chintaman Ganesh Temple : क्या आप जानते हैं उज्जैन के चिंतामन गणेश मंदिर, में गणपति के तीन रूप एक साथ विराजते हैं। जहां भगवान गणेश के दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों को आशीर्वाद के रूप में तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 01:29 AM
गणेशोत्सव 2025 का उत्साह बप्पा के भक्तों में साफ देखा जा सकता है। इन 10 दिनों में भगवान गणेश के भक्त उन्हें अपनी सच्ची भक्ति से प्रसन्न करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही वजह है गणपति भक्त इस मौके पर देश के फेमस गणपति मंदिर बप्पा के दर्शन करने भी जरूर जाते हैं। यूं तो देशभर में कई गणपति मंदिर हैं लेकिन क्या आप जानते हैं उज्जैन के चिंतामन गणेश मंदिर, में गणपति के तीन रूप एक साथ विराजते हैं। जहां भगवान गणेश के दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों को आशीर्वाद के रूप में तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं इस मंदिर की खासियत।

चिंतामन गणेश मंदिर की खासियत

चिंतामन गणेश मंदिर, उज्जैन में स्थित एक प्राचीन और पवित्र मंदिर है, जो भगवान गणेश को समर्पित है। 'चिंतामन' शब्द का अर्थ है 'चिंता हरने वाला' । इस मंदिर में दर्शन करने आने वाले भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में दर्शन करने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव दूर होता है। बताया जाता है कि इस मंदिर में भगवान गणेश की चमत्कारी मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है। इस मंदिर में भगवान गणेश तीन रूपों में विराजमान हैं—चिंतामन गणेश (चिंता हरने वाले), इच्छामन गणेश (इच्छा पूर्ण करने वाले), और सिद्धिविनायक (सिद्धि और बुद्धि प्रदान करने वाले)। यह त्रिमूर्ति भक्तों को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है।

सम्राट विक्रमादित्य और चिंतामण गणेश मंदिर

यहां विराजित गणेशजी की मूर्ति खुद प्रकट हुई थी, इसे किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया। भक्त मानते हैं कि भगवान गणेश स्वयं यहां विराजमान होकर अपने भक्तों की चिंताएं हरते हैं। एक मान्यता यह भी है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इसे श्रीयंत्र की संरचना के अनुसार बनवाया था। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य की पूजा और तपस्या से प्रसन्न होकर गणेश जी ने स्वयं को मूर्ति स्वरूप में प्रकट किया और यहीं विराजमान हो गए। जिसके बाद आज भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर यहां आते हैं और गणपति से मन्नत मांगते हैं। मंदिर के शांत वातावरण में कुछ समय ध्यान करें। गहरी सांस लेने और मंत्र जाप करने से मानसिक शांति मिलती है। बुधवार को मंदिर में विशेष पूजा में भाग लें। मोदक, तिल के लड्डू या लाल फूल चढ़ाएं। यह भक्ति भाव को बढ़ाता है और तनाव कम करता है।

उल्टा स्वास्तिक

इस मंदिर की एक अनोखी और प्रसिद्ध परंपरा है। भक्त यहां अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और भगवान गणेश के सामने उल्टा स्वस्तिक बनाते हैं। जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो वे वापस आकर सीधा स्वास्तिक बनाकर भगवान का आभार व्यक्त करते हैं।

बारीक नक्काशी

यह मंदिर 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होल्कर ने बनवाया गया था। मंदिर की वास्तुकला बेहद अनोखी है, मंदिर के स्तंभों पर बारीक नक्काशी की गई है, जो परमार शैली की झलक दिखाती है।

मंदिर की यात्रा के लिए उचित समय

मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। कम भीड़ के लिए सुबह जल्दी जाएं।

मंदिर कैसे पहुंचें

मंदिर उज्जैन शहर से लगभग 7 किमी दूर फतेहाबाद रेलवे लाइन पर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। आप गणपति के दर्शन के लिए मंदिर बस, ऑटो या टैक्सी से पहुंच सकते हैं। उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन 4 किमी और इंदौर हवाई अड्डा 63 किमी दूर है।

