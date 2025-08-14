श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा-वृंदावन में करें दर्शन, ऑनलाइन बुक करें बस टिकट ; जानें कौन से रास्ते रहेंगे बंद on shri krishna janmashtami mathura vrindavan travelers book bus tickets online know which routes will remain closed, Travel news in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राon shri krishna janmashtami mathura vrindavan travelers book bus tickets online know which routes will remain closed

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा-वृंदावन में करें दर्शन, ऑनलाइन बुक करें बस टिकट ; जानें कौन से रास्ते रहेंगे बंद

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर शनिवार तड़के से ही श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डीगगेट की ओर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 05:32 PM
share Share
Follow Us on
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा-वृंदावन में करें दर्शन, ऑनलाइन बुक करें बस टिकट ; जानें कौन से रास्ते रहेंगे बंद

16 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जायेगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गयी हैं। देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था को भी पुलिस प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एसपी ट्रेफिक मनोज कुमार यादव ने बताया कि यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया है। शनिवार तड़के से विभिन्न मार्ग से डीगगेट की ओर आने वाले वाहनों को पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया जायेगा। इस ओर आने-जाने वालों को रूट डायवर्ट कर निकालने की व्यवस्था की जा रही है तो श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर जन्मोत्सव में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 25 स्थलों पर पार्किंग बनाई गयी हैं।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर शनिवार तड़के से ही श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डीगगेट की ओर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। वाहनों को खड़ा करने के लिये 25 पार्किंग बनाई गयी हैं तो 95 स्थलों पर बैरियर लगाये जा रहे हैं। मथुरा के अलावा आगरा रेंज के फिरोजबाद, मैनपुरी जिले से आ रहे यातायात कर्मी व्यवस्था को संभालेंगे।

पार्किग : केजेएस मुख्यद्वार पर अधिकारियों के वाहनों को पार्किंग, नगर पालिका पोतराकुंड केपास वीआईपी पार्किंग, गोकुल रेस्टोरेंट के सामने गोविंद मित्तल के प्लॉट पर पार्किंग, हाइवे स्थित आईएसबीटी बस स्टैंड पर पार्किंग, रामलीला मैदान कल्याणं करोति के पास पार्किंग, आरएसएस संस्था के सामने खाली जगह में पार्किग, राजेश सैनी के प्लॉट पीएमवी पॉली टैक्निक कालेज के पास, आर के ज्वैलर्स के प्लॉट जयसिंहपुरा, वृंदावन रोड, मल्टीलेवल पार्किंग विकास बाजार, रामलीला मैदान सदर बाजार पर बडे वाहनों को, क्लैंसी इंटर कालेज मैदान पर, जीआईसी इंटर कालेज पर छोटे वाहन को, नया बस स्टैंड, माल गोदाम रोड पर पार्किंग रहेगी। फायर सर्विस भूतेश्वर, मंडी समिति परिसर, सेठ बीएन पोद्दार कालेज मैदान पर, धौलीप्याऊ से स्टेट बैंक रोड पर रेलवे मैदान पर, आगरा-दिल्ली हाहवे पर अलवर पुल के नीचे, बसेरा होटल के बराबर खाली प्लॉट पर, बसेरा होटल के पास मंदिर वाले खाली प्लॉट में, नीरज के खाली प्लॉट आगरा-दिल्ली बाइपास पर, रेलवे हॉस्पिटल के बराबर, बीएसएस कालेज पर व भूतेश्वर पर भूसा मंडी परिसर पर पार्किंग बनाई गयी हैं।

एसपी ट्रैफिक, मनोज कुमार यादव के अनुसार श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए अलग-अलग मार्ग पर 25 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। इनमें करीब 10 हजार से अधिक वाहन खड़े हो सकेंगे। इसके साथ ही वृंदावन की अलग से 20 पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इनमें भी करीब 10 हजार वाहन खड़े होने की क्षमता है। वहीं जन्मस्थान के चारों ओर से आने वाले मार्गों पर श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 95 बैरियर लगाये गये हैं।

प्रतिबंधित मार्ग :

● गोवर्धन चौराहे से मंडी चौराहा से भूतेश्वर की ओर आने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन प्रतिबंधित। रोडबेज बसें औद्योगिक क्षेत्र से मालगोदाम रोड तक आयेंगी।

● भूतेश्वर तिराहा से जन्मस्थान की ओर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

● मसानी से डीगगेट की ओर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। मसानी चौराहा से चौकबाजार की ओर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

● गोकरन तिराहे से चौक की ओर और चौक बाजार से द्वारिकाधीश मंदिर की ओर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

● बस स्टैंड से भूतेश्वर की ओर सभी वाहन प्रतिबंधित। सभी रोडवेज बस मालगोदाम वाले रास्ते होकर जायेंगी।

● स्टेट बैंक चौराहा सेसभी प्रकार के वाहन कॉमर्शियल, भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। सभी वाहन धौलीप्याऊ होकर जा सकेंगे।

● कृष्णापुरी से सभी प्रकार के वाहन होलीगेट की ओर प्रतिबंधित रहेंगे।

● जीआईसी कालेज बैरियर से आगे सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

● लक्ष्मीनगर चौराहा से एनसीसी तिराहा सदर की ओर जाने वाले भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

● गोकुल रेस्टोरेंट से मसानी चौराहा की ओर जाने वाले वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर चार पहिया वाहन भी प्रतिबंधित रहेंगे।

● भरतपुर गेट से डीगगेट की ओर सभी प्रकार के चार पहिया वाहन ऑटो, ई-रिक्शा प्रतिबंधित रहेंगे।

● महाविद्या कालोनी बैरियर से रूपम तिराहे की ओर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

● रूपम तिराहे से महाविद्या कॉलोनी की ओर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

● गणेशरा कट, हाइवे से पोतराकुंड, श्रीकृष्ण जन्मभूमि की ओर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

नोएडा से मथुरा के लिए 20 अतिरिक्त बसें

रक्षाबंधन के बाद अब उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का जोर जन्माष्टमी पर है। जन्माष्टमी पर 20 अतिरिक्त बसें मथुरा के लिए चलेंगी। यही बसें यात्रियों की संख्या के अनुसार वृंदावन, बरसाना और गोवर्धन भी जाएंगी। बड़ी संख्या में लोग जन्माष्टमी पर इन शहरों का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम गौतमबुद्ध नगर के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार ने कहा कि आम दिनों में नोएडा डिपो से मथुरा, वृंदावन, बरसाना और गोवर्धन के लिए पांच बसें चलती हैं। रक्षाबंधन पर इन बसों के फेरे दोगुने कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त से अब इन शहरों के लिए अतिरिक्त बसें चलेंगी।

आवश्यकता पड़ने पर बसों के फेरे भी बढ़ा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को शनिवार और 17 अगस्त को रविवार है। ऐसे में जन्माष्टमी के लिए बड़ी संख्या में लोग इन शहरों का रुख कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मौके पर टिकट बनाने के अलावा इन बसों में ऑनलाइन टिकट की सुविधा भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की वेबसाइट www.upsrtc.up.gov.in पर यात्री ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं। सभी बसें साधारण और सीएनजी चलित हैं।

Travel Tips Travel Places Janmashtami

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।