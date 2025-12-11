नोएडा से जिम कॉर्बेट घूमने जाने का बना रहे हैं प्लान, पहले जान लीजिए ट्रिप में कितना होगा खर्चा

संक्षेप: नोएडा से जिम कॉर्बेट जाने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले पूरा ट्रिप प्लान और खर्चा जान लीजिए। जिम कॉर्बेट खूबसूरत जगह है, जहां पर आप सुकून और शांति पा सकते हैं। चलिए आपको यहां आने-जाने का खर्च और घूमने की जगहें के बारे में बताते हैं।

जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के नैनीताल जिले में बसे रामनगर के पास स्थित है। ये एक नेशनल पार्क है, जहां आप सफारी का पूरा मजा ले सकते हैं। नोएडा-दिल्ली में रहने वाले लोग अक्सर यहां घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। ये सबसे करीबी डेस्टिनेशन है और सुकून भी देती है। यहां पर आप जानवरों के देखने के अलावा कई एक्टिविटीज कर सकते हैं और कई नई जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हो। यहां पर हरियाली, पहाड़, पानी भी देखने को मिलेगा। पहले जिम कॉर्बेल का नाम हैली नेशनल पार्क था, फिर बदलकर जिम कॉर्बेट कर दिया गया। अगर आप नोएडा से जिम कॉर्बेल घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, तो हम आपको ट्रिप का पूरा खर्चा बता देते हैं।

ट्रेन का सफर- जिम कॉर्बेट पहुंचने के लिए आप सबसे आसान और सुविधाजनक साधन ट्रेन वाला चुन सकते हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपको रामनगर के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। स्टेशन से पार्क तक के लिए ऑटो बुक करें। ट्रेन में स्लीपर का किराया प्रति व्यक्ति 400 रुपये पड़ेगा।

बस से ट्रैवल- दिल्ली-नोएडा से एसी बस भी रामनगर तक जाती हैं। सभी एसी बसें रात में चलती हैं और सुबह तक आपको वहां उतार देंगी, कुछ दिन में भी जाती हैं। इनका किराया 600 से शुरू होता है। ये सीट के हिसाब से तय होगा।

कार ट्रिप- रामनगर तक आप अपनी कार से भी जा सकते हैं। कार में पेट्रोल-डीजल का खर्चा आयेगा और इसके अलावा टोल पर पैसे देने होंगे। टोल पर 100-150 रुपये पड़ जाते हैं। कार से 3-4 घंटे का सफर है।

कहां घूमें- जिम कॉर्बेट में आप जीप सफारी, कॉर्बेल वॉटरफॉल, सीताबनी फॉरेस्ट, हनुमान धाम, बिरजनी जैसी जगहों पर घूमने जा सकते हैं।