5 Mysterious Temples Were Not Built By Humans : ये 5 रहस्यमयी मंदिर अपनी बनावट और रहस्यों के कारण पर्यटकों और शोधकर्ताओं, दोनों के लिए आकर्षण और हैरानी की वजह बने हुए हैं। माना जाता है कि इन 5 मंदिरों का निर्माण किसी व्यक्ति ने नहीं किया है।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 04:53 PM
कोई नहीं जानता किसने बनाएं ये 5 खूबसूरत रहस्यमयी मंदिर, अनसुलझे चमत्कार देखने खींचे चले आते हैं पर्यटक

दुनियाभर में कई ऐसे मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी कथाएं और रहस्य आज भी लोगों के लिए हैरानी की वजह बने हुए हैं। अपनी इस खबर में आज आपको 5 ऐसे मंदिरों के बारे में बताएंगे, जो अपनी बनावट, इतिहास और रहस्यों के कारण पर्यटकों और शोधकर्ताओं, दोनों के लिए आकर्षण और हैरानी की वजह बने हुए हैं। माना जाता है कि इन 5 मंदिरों का निर्माण किसी व्यक्ति ने नहीं किया है।

केवड़िया गुफा मंदिर

भारत में स्थित केवड़िया गुफा मंदिर कई हजार साल पुराना प्राचीन मंदिर है, जो चट्टानों के बीच बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में किसी मानव का हस्तक्षेप नहीं बल्कि खुद प्रकृति का अद्भुत चमत्कार छिपा हुआ है। मंदिर के रहस्यमयी आकार और गुफाओं की संरचना को देखकर लगता है कि किसी प्राचीन शक्ति ने इसे बनाया है।

कैलाश मंदिर, एलोरा (महाराष्ट्र)

कैलाश मंद‍िर खुद ज‍ितना रहस्‍यमयी है उतनी ही रहस्‍यमयी इसे बनाने की कला भी है। यह एक फेमस रॉक-कट मंदिर है। जो एलोरा की गुफाओं में स्थित और भगवान शिव को समर्पित है। इस मंद‍िर में क‍िसी भी तरह की ईंट या चूने का इस्‍तेमाल नहीं क‍िया गया है। इतना ही नहीं माना जाता है कि इस मंदिर का न‍िर्माण 8वीं शताब्‍दी में 18 साल लगाकर किया गया। जबकि पुरातत्‍वविज्ञानियो की मानें तो 4लाख टन पत्‍थर काटकर इतने कम समय में इस मंद‍िर का न‍िर्माण मनुष्‍यों द्वारा तो संभव ही नहीं है।

अमरनाथ गुफा

भगवान शिव को समर्पित अमरनाथ गुफा में हिमालय की बर्फ से बना प्राकृतिक शिवलिंग होता है। इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि यह शिवलिंग पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया से बनता है और इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया है।

प्राचीन पिरामिड मंदिर

मिस्र में स्थित प्राचीन पिरामिड मंदिर, में पिरामिड की जटिल डिजाइन और निर्माण तकनीक इतनी उन्नत थी कि आज के आधुनिक उपकरणों से भी इसे बनाना कठिन माना जाता है। लोगों का मानना है कि ये मंदिर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के केंद्र हैं, जो वहां आने वाले लोगों को शांति और शक्ति प्रदान करते हैं।

मुंडेश्वरी मंदिर, बिहार

मां मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड में स्थित है, जो पहाड़ पर लगभग 608 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। मंदिर में स्थापित भैंसे पर सवार माता मुंडेश्वरी की प्रतिमा बहुत ही जीवंत लगती है। प्राचीन मंदिर को लेकर मान्यता है, कि मां मुंडेश्वरी रक्त विहीन बलि स्वीकार करती हैं। जिसके अनुसार, मंदिर का पुजारी मां मुंडेश्वरी के चरणों से चावल स्पर्श करवाकर बकरे पर छिड़क देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब दोबारा मां मुंडेश्वरी से चरणों से स्पर्श कराकर बकरे पर चावल छिड़के जाते हैं, तो बकरा फिर से होश में आ जाता है। इसी बीच मां बलि स्वीकार कर लेती है। मुंडेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इसके बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।

