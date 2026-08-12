15 अगस्त वाले वीकेंड पर घूमने का प्लान है? ₹0 में देखकर आ सकते हैं दिल्ली की ये 9 जगहें
15 अगस्त वाले वीकेंड पर दोस्तों या फैमिली के साथ छोटी सी ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो फ्री में दिल्ली की ये 9 जगहें घूमकर आ सकते हैं। यहां कोई एंट्री फीस भी नहीं देनी होगी और घूमकर फुल मजा भी आ जाएगा।
इस शनिवार 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे है और उसके बाद रविवार, यानी एंजॉय करने के लिए लंबा वीकेंड मिल गया है। अगर आप इस वीकेंड दिल्ली में हैं और बिना ज्यादा पैसे खर्च किए कुछ अच्छी जगह फैमिली या दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, तो दिलवालों के इस शहर में आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे। आज हम आपके साथ ऐसे स्पॉट्स शेयर कर रहे हैं, जहां आप जीरो रुपए में घूमकर आ सकते हैं। जी हां, दिल्ली में कुछ ऐसी शानदार घूमने वाली जगह भी हैं, जहाँ की एंट्री फीस नहीं देनी होती है। यहां आप दोस्तों या परिवार के साथ आराम से क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। हालांकि, खाने-पीने और दूसरी एक्टिविटी के लिए आपको थोड़े पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, उसके लिए तैयार रहिएगा। तो चलिए जानते हैं दिल्ली की ऐसी ही कुछ खास जगहों के बारे में।
लोधी गार्डन
दिल्ली की भीड़-भाड़ से थोड़ी देर दूर रहना चाहते हैं, तो लोधी गार्डन अच्छा विकल्प है। यह लोधी रोड पर है और यहां घूमने के लिए एंट्री फीस नहीं है। सुबह का समय यहां घूमने के लिए खास तौर पर अच्छा रहेगा। लोधी गार्डन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। यहां पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन जोर बाग है, जो येलो लाइन पर है।
लोटस टेंपल
कालकाजी में मौजूद लोटस टेंपल दिल्ली की खास जगहों में से एक है। यहां एंट्री फ्री है, इसलिए बिना टिकट के इस जगह को अपने वीकेंड प्लान में शामिल कर सकते हैं। लोटस टेंपल मंगलवार से रविवार तक सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है और सोमवार को बंद रहता है। यहां आप कालकाजी मंदिर मेट्रो स्टेशन के वॉयलेट और मैजेंटा लाइन के जरिये आराम से पहुंच सकते हैं।
कनॉट प्लेस
दिल्ली आएं और कनॉट प्लेस ना घूमें, ऐसा हो ही नहीं सकता। राजीव चौक के आसपास का यह इलाका घूमने, बैठने और शहर का माहौल देखने के लिए अच्छा है। यहां घूमने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है और यह जगह 24 घंटे खुली रहती है। कनॉट प्लेस पहुंचने के लिए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन सबसे आसान विकल्प है, जो ब्लू और येलो लाइन पर है।
इंडिया गेट
इंडिया गेट दिल्ली की सबसे पहचान वाली जगहों में से एक है। यहां जाने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है और यह जगह 24 घंटे खुली रहती है। आप यहां दोस्तों या परिवार के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं। इंडिया गेट सर्कल पहुंचने के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो येलो और वॉयलेट लाइन पर है।
डियर पार्क
हौज खास का डियर पार्क उन लोगों के लिए अच्छा है जो खुले माहौल में कुछ समय बिताना चाहते हैं। यहां एंट्री फ्री है और यह सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। डियर पार्क पहुंचने के लिए ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो येलो लाइन पर है। सुबह के समय यहां जाना ज्यादा अच्छा रहेगा, खासकर अगर आप शांत माहौल में समय बिताना चाहते हैं।
अग्रसेन की बावली
कनॉट प्लेस के पास हैली रोड पर मौजूद अग्रसेन की बावली दिल्ली की फेमस ऐतिहासिक जगहों में से एक है। यहां घूमने के लिए एंट्री फीस नहीं है। ये जगह विजिटर्स के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहती है। यहां पहुंचने के लिए बाराखंभा रोड मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो ब्लू लाइन पर है। अगर आप दिल्ली में रहते हुए कुछ अलग देखना चाहते हैं, तो इसे अपने प्लान में जरूर शामिल करें।
लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट
लोधी कॉलोनी का लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट घूमने के साथ-साथ तस्वीरें लेने के लिए भी अच्छी जगह है। खन्ना मार्केट के पास मौजूद इस इलाके में अलग-अलग दीवारों पर बनी आर्ट देखने को मिलती है। यहां एंट्री फ्री है और यह जगह 24 घंटे खुली रहती है। यहां पहुंचने के लिए जेएलएन स्टेडियम मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वॉयलेट लाइन पर है।
यमुना घाट पर सूर्योदय का नजारा देखें
अगर आप सुबह जल्दी उठकर कुछ अलग देखना चाहते हैं, तो कश्मीरी गेट के पास यमुना घाट जा सकते हैं। निगमबोध घाट के पास मौजूद इस जगह पर घूमने की कोई एंट्री फीस नहीं है और यह 24 घंटे खुला रहता है। यहां जाने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय का टाइम है। यमुना घाट पहुंचने के लिए कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां रेड, येलो और वॉयलेट लाइन अवेलेबल हैं।
बंगला साहिब गुरुद्वारा
कनॉट प्लेस के पास अशोका रोड पर स्थित बंगला साहिब गुरुद्वारा भी दिल्ली में घूमने और समय बिताने के लिए अच्छी जगह है। यहां एंट्री फ्री है और यह 24 घंटे खुला रहता है। यहां पहुंचने के लिए शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन, जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर है या पटेल चौक मेट्रो स्टेशन, जो येलो लाइन पर है, का इस्तेमाल किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
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कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
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