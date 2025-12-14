दुबई में नया साल मनाने के टोटल कितने रुपए लगेंगे? देखें 5 दिनों की ट्रिप का पूरा प्लान!

Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Dubai Trip: दुबई में नया साल मनाना आपके लिए एक खूबसूरत अनुभव हो सकता है। सबसे खास बात ये है कि इसे आसानी से एक प्लान्ड बजट में कवर किया जा सकता है। चलिए जानते 5 दिन की दुबई ट्रिप का बजट कितना आयेगा।

Dec 14, 2025 Anmol Chauhan
साल 2025 खत्म होने वाला है, और अभी से लोग नए साल के वेलकम की तैयारी में जुट गए हैं। आप अगर आप भी नए साल के वेलकम के लिए कोई फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो इसके लिए दुबई बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यह शहर सिर्फ ऊँची इमारतों और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए ही नहीं, बल्कि साफ-सुथरे बीच, खूबसूरत मॉडर्न अट्रैक्शन, पुराने कल्चर और नए साल के शानदार सेलिब्रेशन के लिए भी जाना जाता है। दुबई में नया साल मनाना आपके लिए एक खूबसूरत अनुभव हो सकता है। सबसे खास बात ये है कि इसे आसानी से एक प्लान्ड बजट में कवर किया जा सकता है। चलिए जानते 5 दिन के दुबई ट्रिप में आप क्या-क्या एंजॉय कर सकते है और इस ट्रिप का बजट कितना आयेगा।

दुबई के पहले दिन Downtown की खूबसूरती को महसूस करें

दुबई ट्रिप के पहले दिन की शुरुआत आप डाउनटाउन से करें, जहाँ शहर की मॉडर्न लाइफ सबसे ज्यादा दिखाई देती है। सुबह 'म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर' और दुबई मॉल देखने जाएँ। ये दोनों जगहें आपको शहर के फ्यूचरिस्टिक और ग्लैमरस माहौल का पहला अनुभव देंगी। शाम को आप बुर्ज खलीफ़ा के टॉप व्यू प्वाइंट से पूरे शहर की खूबसूरती को देख सकते हैं। इसके बाद दुबई के फाउंटेन शो और Downtown Boulevard की नाइट वाइब्स आपकी शाम को और खास बना देंगी। अगर समय बचे तो आप मिरेकल गार्डन या ग्लोबल विलेज भी जा सकते हैं।

दूसरा दिन – JBR और मरीना का रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस

दुबई में दूसरा दिन थोड़ा आराम और बीच वाइब के नाम कर दें। सुबह JBR बीच पर समय बिताएँ और मरीना मॉल में घूमकर वहाँ के कैफे और शॉप्स का मजा लें। शाम होते-होते JBR वॉक की लाइफ और कैफे हॉपिंग का मजा लें। इसके बाद स्कूटर से ब्लू वाटर आइलैंड जाना आपको एक अलग ही फील देगा, जहाँ से रात का नजारा बेहद खूबसूरत दिखता है।

तीसरा दिन – डेजर्ट सफारी का रोमांच

सुबह आप आया यूनिवर्स या स्की दुबई में से किसी एक जगह जाएँ। ये दोनों इनडोर फन के लिए बेहतरीन हैं और इन्हें एंजॉय करने के बाद एमिरेट्स मॉल में घूमने के लिए जाएं। दोपहर और शाम का पूरा समय डेजर्ट सफारी को दें, जिसमें dune bashing, ATV राइड, sand boarding, डांस शो और डिनर शामिल होता है। यह दुबई ट्रिप का सबसे यादगार पार्ट होगा।

चौथा दिन – ओल्ड दुबई की सादगी और कल्चर

एक दिन दुबई के पुराने हिस्से को जरूर देना चाहिए। सुबह दुबई फ्रेम देखने जाएँ या फिर बुरजुमान मॉल में थोड़ी बहुत शॉपिंग करें। शाम को दुबई सूक, गोल्ड सूक और अल सीफ की खूबसूरत गलियों में चलकर पुराने दुबई की खूबसूरती को महसूस करें। यह इलाका बहुत ही एस्थेटिक है। इसके बाद क्रिक एरिया और बोट क्रॉसिंग के छोटे सफर के साथ दिन को पूरा करें।

पाँचवाँ दिन – पॉम जुमेराह का खूबसूरत अनुभव

दुबई ट्रिप के अंतिम दिन पॉम जुमेराह जाएँ। सुबह पूरे आइलैंड का खूबसूरत नजारा देखें और औरा स्काईपूल की शानदार एंबिएंस का आनंद लें। शाम को The Pointe की रोशनी और फाउंटेन शो का आनंद उठाएं। इसके बाद मोनोरेल राइड लेकर पाम के आखिरी पॉइंट तक पहुँचें और इस खूबसूरत आइलैंड का पूरा चार्म महसूस करें।

5 दिन के दुबई ट्रिप का पूरा खर्च

दुबई की पाँच दिन की यात्रा का औसत खर्च लगभग 59,000 से 64,000 रुपये के बीच आता है। राउंडट्रिप फ्लाइट लगभग 20,000 रुपये में मिल जाती है। वीजा का खर्च लगभग 6500 रुपये है, लेकिन अगर आपके पास US वीजा है, तो सिर्फ 2500 रुपये ही लगेंगे। अगर आप ट्विन शेयरिंग में रूम लेते हैं, तो पाँच रातों के होटल का खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 12,500 रुपये पड़ता है।

खाने का खर्च रोज 1500 से 2500 रुपये के बीच आता है, जो कुल मिलाकर लगभग 7500 से 12,500 रुपये होता है। सात दिनों का NOL कार्ड लगभग 2530 रुपये में मिल जाता है, जिससे शहर में घूमना आसान हो जाता है। सभी एक्टिविटीज मिलाकर लगभग 10,000 रुपये और थोड़ा बहुत इधर उधर का खर्च लगभग 1000 रुपये जोड़कर कुल बजट लगभग 60 से 64 हजार रुपए के बीच बैठा जाता है।

