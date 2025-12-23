Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राnew year 2026 best budget Indian beach destinations over foreign trip top 5alternatives to bali thailand to celebrate 31
थाईलैंड-बाली फेल हैं इनके आगे! कम बजट में विदेशी मजा देंगे भारत के ये 5 खूबसूरत बीच

संक्षेप:

Exotic Indian Beaches On A Budget For New Year : अगर आप विदेशी बीच में अपने न्यू ईयर को मनाने का सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए कुछ टॉप 5 इंडियन बीच डेस्टिनेशन्स लेकर आए हैं जहां आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए विदेशी फील ले सकते हैं।

Dec 23, 2025 11:31 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
नया साल 2026 दस्तक देने वाला है और सोशल मीडिया की फीड्स अभी से विदेशी बीच और लग्जरी वेकेशंस की तस्वीरों से भरी हुई नजर आने लगी है। बाली के बीच की लहरों या थाईलैंड की नाइटलाइफ में मौज-मस्ती करने का सपना तो ज्यादातर लोग देखते हैं। लेकिन जब बात बैंक बैलेंस और फ्लाइट टिकटों पर आती है, तो पैर ठिठक जाते हैं। पर क्या जश्न मनाने के लिए पासपोर्ट और लाखों का बजट होना वाकई जरूरी है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। जी हां, नया साल बीच पर मनाना सबसे बेस्ट आइडिया है। यहां आपको समुद्र की लहरों के साथ फायरवर्क्स, पार्टी और रिलैक्सेशन हर चीज का एक परफेक्ट कॉम्बो मिलता है। अगर आप विदेशी बीच में अपने न्यू ईयर को मनाने का सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए कुछ टॉप 5 इंडियन बीच डेस्टिनेशन्स लेकर आए हैं जहां आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए विदेशी फील ले सकते हैं।

गोवा (Goa)

न्यू ईयर का स्वागत मौज-मस्ती के साथ करने वाले लोगों के लिए गोवा के बागा, कैंडोलिम, अंजुना और कैलंगुट बीच पर धमाकेदार पार्टीज, DJ, फायरवर्क्स और ऑल-नाइट डांस आयोजित किया जाता है। वहीं अगर आप शांत माहौल पसंद करते हैं तो पालोलेम या साउथ गोवा को चुनें। गोवा के ये बीच पार्टी लवर्स और फ्रेंड्स ग्रुप वाले लोगों के लिए बेस्ट हैं।

goa

गोकर्ण, कर्नाटक (Gokarna)

गोकर्ण, गोवा का शांत अल्टरनेटिव हो सकता है। यहां ओम बीच, कुडले बीच पर सनसेट देखें, बोनफायर और छोटी पार्टीज आयोजित कर सकते हैं। यहां आप ट्रेकिंग और योगा का मजा भी ले सकते हैं। यह जगह पीसफुल सेलिब्रेशन और नेचर लवर्स के लिए बेस्ट है।

अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स (Andaman & Nicobar)

हैवलॉक की राधानगर बीच (एशिया की बेस्ट बीच में से एक) पर शांत न्यू ईयर मनाया जा सकता है। स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और स्टार्स के नीचे डिनर आपकी यात्रा को यादगार बना देगा। यह जगह रोमांटिक या फैमिली ट्रिप, लग्जरी रिलैक्सेशन के लिए बेस्ट है।

Varkala

वरकला, केरल (Varkala)

क्लिफ्स पर बनी बीच, योगा, आयुर्वेद और कैंडल लाइट डिनर के लिए परफेक्ट हैं। न्यू ईयर पर फायरवर्क्स और लाइव म्यूजिक यहां का स्पेशल ट्रैवल अट्रैक्शन है।

पॉन्डिचेरी (Pondicherry)

फ्रेंच स्टाइल प्रोमेनेड बीच पर वॉक, कैफे में पार्टी और बीचसाइड सेलिब्रेशन न्यू ईयर का आगाज करने का परफेक्ट तरीका हो सकता है। रॉक बीच और पैराडाइज बीच भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। रिलैक्स्ड न्यू ईयर के लिए आप यहां आ सकते हैं।

Pondicherry
