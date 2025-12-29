Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राNew Year 2026 Begin the Year with Blessings by Visiting These 5 Sacred Temples
खुशहाली और समृद्धि से भरा 2026 चाहते हैं, तो इन मंदिरों में दर्शन के साथ करें साल की शुरुआत!

खुशहाली और समृद्धि से भरा 2026 चाहते हैं, तो इन मंदिरों में दर्शन के साथ करें साल की शुरुआत!

संक्षेप:

New Year 2026 Travel: अगर आप भी चाहते हैं कि 2026 आपके लिए खुशियों और सौभाग्य से भरा रहे, तो नए साल के पहले दिन इन प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन करने का प्लान बना सकते हैं।

Dec 29, 2025 04:04 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नया साल जीवन में नई उम्मीदें, नई ऊर्जा और नई शुरुआत लेकर आता है। हर कोई चाहता है कि आने वाला साल सुख-शांति और खुशहाली से भरा हो। हमारे देश में यह मान्यता बहुत पुरानी है कि अगर साल की शुरुआत भगवान के दर्शन से की जाए, तो पूरा साल अच्छा बीतता है। यही वजह है कि 1 जनवरी के दिन लोग मंदिरों में दर्शन के लिए जरूर जाते हैं। इस दिन मंदिर जा कर पूजा-पाठ करने से मन को शांति मिलती है और जीवन की दिशा सकारात्मक बनती है। अगर आप भी चाहते हैं कि 2026 आपके लिए खुशियों और सौभाग्य से भरा रहे, तो नए साल के पहले दिन इन प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन करने का प्लान बना सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अयोध्या राम मंदिर, अयोध्या

2026 की शुरुआत अयोध्या के राम मंदिर से करना बहुत शुभ माना जाता है। यह वही पावन भूमि है जहाँ भगवान श्रीराम का जन्म हुआ था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहां भक्तों की संख्या काफी बढ़ गई है। 1 जनवरी के दिन रामलला के दर्शन करने से मन में भक्ति और सकारात्मकता आएगी। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के दर्शन से जीवन में मर्यादा, शांति और सफलता का मार्ग खुलता है। अगर आप नए साल में सही दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अयोध्या जा कर रामलला के दर्शन जरूर करें।

सिद्धि विनायक मंदिर, मुंबई

किसी भी नए काम की शुरुआत भगवान गणेश के आशीर्वाद से करना सबसे अच्छा माना जाता है। मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है और यह देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। 1 जनवरी को यहां भारी संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, इसलिए नए साल के पहले दिन उनके दर्शन करने से जीवन की परेशानियां दूर होने की कामना की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आपके रास्ते की बाधाएं कम हों, तो सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन करें।

काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी

आप अपने नए साल की शुरुआत काशी विश्वनाथ मंदिर से भी कर सकते हैं। ये मंदिर भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है और गंगा नदी के तट पर स्थित है। 1 जनवरी को यहां गंगा स्नान के बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन करने की विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि भगवान शिव का आशीर्वाद मिलने से जीवन के पाप दूर होते हैं और नई ऊर्जा मिलती है। अगर आप पूरे साल की मानसिक शांति और आत्मिक बल चाहते हैं, तो वाराणसी जाकर दर्शन जरूर करें।

उज्जैन महाकाल मंदिर

उज्जैन का महाकाल मंदिर भी नए साल की शुरुआत के लिए बहुत खास है। यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है और भगवान महाकाल को समर्पित है। यहां की भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि महाकाल के दर्शन करने से समय और मृत्यु का भय दूर होता है। 2026 में सुख और समृद्धि की कामना के साथ अगर आप उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शन करते हैं, तो जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ता है।

शिरडी साईं बाबा मंदिर

शिरडी साईं बाबा मंदिर महाराष्ट्र के शिरडी में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। यहां साईं बाबा की समाधि है और हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। यह स्थान प्रेम, विश्वास और समानता का प्रतीक माना जाता है। नए साल की शुरुआत साईं बाबा के दर्शन से करने पर जीवन में शांति और संतुलन आता है। अगर आप 2026 को सरल, शांत और पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो शिरडी जाकर साईं बाबा का आशीर्वाद जरूर लें।

ये भी पढ़ें:2026 में खूब घूमने का प्लान है? देख लें कब-कब पड़ रही हैं लंबी छुट्टियां
ये भी पढ़ें:इन देशों में 1 जनवरी को नहीं मनाया जाता न्यू ईयर, घूमने का ना बनाएं प्लान
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Travel Places

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।