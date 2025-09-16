होटल रूम में कभी नहीं छूनी चाहिए ये 5 चीजें, वजह जानकर चौंक जाएंगे! Never Touch These 5 Dirtiest Items in Your Hotel Room smart travel tips, Travel news in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राNever Touch These 5 Dirtiest Items in Your Hotel Room smart travel tips

होटल रूम में कभी नहीं छूनी चाहिए ये 5 चीजें, वजह जानकर चौंक जाएंगे!

होटल में मौजूद कई चीजें ऐसी हैं, जो ना कभी बदली जाती हैं और ना ही साफ की जाती हैं। ऐसे में इन्हें छूने के बाद आपको हाथ जरूर धो लेने चाहिए, वरना बैक्टीरिया फैलने का खतरा हो सकता है।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 07:00 PM
share Share
Follow Us on
होटल रूम में कभी नहीं छूनी चाहिए ये 5 चीजें, वजह जानकर चौंक जाएंगे!

किसी ट्रिप पर जाएं या बाहर कहीं रुकना पड़ जाए, तो होटल में ही ठहरना पड़ता है। खाने-पीने और सेफ्टी के लिहाज से एक अच्छा होटल काफी सहूलियत भरा होता है। होटल में आमतौर पर कई चीजें मौजूद होती हैं और हम ये भी जानते हैं कि कई चीजें हमसे पहले किसी और ने भी इस्तेमाल की होंगी। इनमें से कई चीजें तो इतनी ज्यादा गंदी होती हैं कि उन्हें टच भी नहीं करना चाहिए। जी हां, होटल में मौजूद कई चीजें ऐसी हैं, जो ना कभी बदली जाती हैं और ना ही साफ की जाती हैं। ऐसे में इन्हें छूने के बाद आपको हाथ जरूर धो लेने चाहिए, वरना बैक्टीरिया फैलने का खतरा हो सकता है।

होटल रूम में मौजूद टेलीफोन

होटल के कमरे में आमतौर पर एक टेलीफोन मौजूद होता है। अगर आपको रिसेप्शनिस्ट से कोई मदद चाहिए, तो इसका इस्तेमाल करना होता है। हालांकि बता दें ये टेलीफोन सालों से ऐसे ही रखा रहता है और हर दूसरा गेस्ट इनका इस्तेमाल करता है। ऐसे में ये होटल में मौजूद सबसे गंदी चीजों में से एक होता है और इसपर ढेर सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं।

बैक्टीरिया से भरा होता है रिमोट

होटल रूम में रखा टीवी और एसी का रिमोट बहुत ज्यादा गंदा होता है। इसे हर दूसरा गेस्ट इस्तेमाल करता है और जाहिर है इसे कभी साफ भी नहीं किया जाता। ऐसे में खाना खाते समय आपको ये रिमोट बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। अगर आप इसे छूते भी हैं, तो बाद में हैंड वॉश जरूर कर लें।

कमरे में लगे स्विच बोर्ड

होटल के कमरे में लगे स्विच बोर्ड भी सबसे गंदी जगहों में से एक होते हैं। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है और जाहिर है कोई हाथ धो कर तो इसे टच करता नहीं है। वहीं होटल स्टाफ भी इसे क्लीन नहीं करते। इस वजह से इसपर बैक्टीरिया का ढेर जमा होता है। कोई बीमारी नहीं चाहते हैं, तो इनका इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथ जरूर धो लें।

दरवाजे के हैंडल

मेन दरवाजा हो या बाथरूम के डोर का हैंडल, इसपर सबसे ज्यादा जर्म्स लगे होते हैं। ये भले ही आपको शाइनी दिखे लेकिन होता काफी ज्यादा गंदा है। इसे कई लोग इस्तेमाल करते हैं और होटल स्टाफ इसे साफ करने की जहमत भी नहीं उठाता। इसलिए जब भी ये दूर हैंडल टच करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें।

अलमारी और स्टोरेज

होटल में रखी अलमारी और स्टोरेज बॉक्स भी काफी गंदे होते हैं। हर कोई यहां अपना सामान रखता है, जिसे दोबारा साफ नहीं किया जाता है। ऐसे में यहां काफी बैक्टीरिया और जर्म्स हो सकते हैं। आपको अपना सामान यहां रखते हुए थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इन जगहों को टच करने के बाद आपको अपने हाथ भी जरूर धो लेने चाहिए।

Travel Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।