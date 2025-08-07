मथुरा-वृंदावन यात्रा से भूलकर भी साथ ना लाएं ये चीज, नाराज हो सकते हैं श्री राधा-कृष्ण

मथुरा-वृंदावन यात्रा से जुड़ी एक खास बात है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। दरअसल मथुरा वृंदावन से एक चीज कभी भी अपने घर नहीं लानी चाहिए। चलिए जानते हैं वो क्या है।

कृष्ण नगरी मथुरा से शुरू होती है एक आध्यात्मिक यात्रा, जो सीधे हमें वृंदावन की गलियों, मंदिरों और कृष्ण लीलाओं की पावन भूमि तक ले जाती है। यहां का हर कोना भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। जो भी कृष्ण भक्त मथुरा आते हैं, वो मथुरा-वृंदावन के खास मंदिरों के दर्शन के साथ-साथ गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने भी जरूर जाते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि यहां की 24 कोस की परिक्रमा करने से मन को सुकून तो मिलता ही है, साथ ही जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन मथुरा-वृंदावन यात्रा से जुड़ी एक खास बात है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। दरअसल मथुरा वृंदावन से एक खास चीज कभी भी अपने घर नहीं लानी चाहिए। चलिए जानते हैं वो कौन सी चीज है और इसके पीछे का धार्मिक महत्व क्या है।

गोवर्धन पर्वत है वृंदावन का ‘मुकुट’ गोवर्धन पर्वत को 'श्रीकृष्ण का मुकुट' कहा जाता है। यह पर्वत ना सिर्फ धार्मिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी लाखों भक्तों के लिए पूजनीय है। मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने अपने बाल्यकाल में इसी पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गांववालों को इंद्र देव के प्रकोप से बचाया था। गर्ग संहिता जैसे शास्त्रों में गोवर्धन पर्वत को सबसे पवित्र तीर्थों में से एक बताया गया है। वृंदावन अगर श्रीकृष्ण की भूमि है, तो गोवर्धन को उनका मुकुट कहा गया है। इसलिए भक्त इस पर्वत की मिट्टी को भी पूजते हैं। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन पर्वत के एक छोटे से भी कण को भक्तों को अपने साथ घर नहीं ले जाना चाहिए।

राधा रानी और गोवर्धन पर्वत का गहरा संबंध कहते हैं कि राधा रानी गोवर्धन पर्वत से अत्यंत प्रेम करती थीं। जब राधा रानी ने पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले श्रीकृष्ण से एक शांत स्थान की इच्छा जताई थी, तब श्रीकृष्ण के हृदय से एक तेज प्रकाश निकला और वही गोवर्धन पर्वत के रूप में प्रकट हुआ। इसीलिए ये पर्वत केवल एक पहाड़ी नहीं, बल्कि श्रीकृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम का एक अद्भुत उदाहरण है।

क्यों नहीं लाना चाहिए गोवर्धन की मिट्टी को घर मथुरा-वृंदावन की पवित्र मिट्टी को आप अपने साथ घर ला सकते हैं। लेकिन गिरिराज पर्वत की कोई भी शिला, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, घर नहीं लानी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में भी इस बात का साफ जिक्र किया गया है। धार्मिक ग्रंथो के अनुसार गोवर्धन पर्वत की शिला या मिट्टी के छोटे से कण को भी पर्वत से 84 कोस की सीमा से बाहर ले जाना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से व्यक्ति की सुख-शांति में बाधा आ सकती है। गिरिराज पर्वत को घर लाना ऐसा ही है जैसे किसी देवी या देवता को उनके मंदिर से निकाल लेना। इसलिए परिक्रमा करें, पूजन करें, लेकिन पर्वत से कुछ भी साथ ले जाने की भूल ना करें।