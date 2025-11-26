Hindustan Hindi News
यात्रा
तेज पेशाब आए और आसपास बाथरूम ना हो, तो क्या करें? इमरजेंसी में काम आएंगे ये हैक!

संक्षेप:

Emergency Hacks: जोर से टॉयलेट आया हो, लेकिन आसपास वॉशरूम ही ना हो? ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंस जाएं, तो कुछ छोटी-छोटी टिप्स हैं, जो आपके बनते प्रेशर को थोड़ा कम करने में मदद कर सकती हैं।

Wed, 26 Nov 2025 01:57 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जोर से टॉयलेट आया हो, लेकिन आसपास वॉशरूम ही ना हो? ऐसी स्थिति आमतौर पर ट्रैवलिंग, मीटिंग या मेट्रो में सफर के दौरान आती है। जब आसपास कोई पब्लिक टॉयलेट मौजूद ही नहीं होता और पेशाब कंट्रोल करना बिल्कुल नामुमकिन लगता है। गर्ल्स के लिए तो सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। कभी आपने सोचा है कि ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंस जाएं, तो डील कैसे करना है? दरअसल ऐसी कुछ छोटी-छोटी टिप्स वाकई हैं, तो आपके बनते प्रेशर को थोड़ा कम करने में मदद कर सकती हैं। ऐसे में आप कुछ देर आराम से पेशाब होल्ड कर पाएंगे, जब तक आपका घर या कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं आ जाता। तो चलिए इमरजेंसी के लिए ऐसे इफेक्टिव हैक जान लेते हैं।

पैर की बैक साइड को हल्का दबाएं

प्रेशर ज्यादा है और आसपास कोई वॉशरूम नहीं है, तो सबसे पहले आराम से बैठ जाएं। अब अपने पैर के पिछले हिस्से को हल्का सा दबाएं या स्क्रैच करें (खुजलाएं)। ये आपके ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिससे अर्जेंट वॉशरूम जाने की इच्छा कम महसूस होती है। हालांकि ध्यान रहे ये हैक सिर्फ इमरजेंसी वाली स्थिति में इस्तेमाल करें।

दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करें

जितना ज्यादा आप इसपर ध्यान देंगे, पेशाब करने की अर्जेंसी उतनी ज्यादा महसूस होगी। इसलिए अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करें। कुछ लोग उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देते हैं, कोई अपना मनपसंद शो देखने लगते हैं या अच्छा सा गेम खेलने लगते हैं। इससे ब्रेन कुछ देर के लिए हटकर दूसरे टास्क में फिक्स हो जाता है और थोड़ी राहत मिलती है।

पॉजिशन शिफ्ट करें

खड़े रहने से ब्लैडर पर थोड़ा ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से पेशाब कंट्रोल करना मुश्किल लग सकता है। ऐसे में आप थोड़ा आगे की तरफ झुक सकते हैं या आगे की तरफ झुककर बैठ सकते हैं। खासतौर से अगर आप पैरों को आपस में मोड़कर याने क्रॉस लेग पॉजिशन में बैठते हैं, तो थोड़ी राहत मिल सकती है।

