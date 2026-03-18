Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Navratri 2026: नवरात्रि में विदेशी फूलों से महकेगा मां वैष्णो देवी का दरबार, यहां जानिए इन फूलों की खासियत

Mar 18, 2026 10:53 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share

नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार 19 मार्च से हो रही है और ऐसे में माता के सभी मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। खासतौर पर माता वैष्णो देवी का दरबार सजाया जाएगा। मंदिर सजाने के लिए विदेशी फूल आते हैं और इनकी खासियत भी अलग होती है।

Navratri 2026: नवरात्रि में विदेशी फूलों से महकेगा मां वैष्णो देवी का दरबार, यहां जानिए इन फूलों की खासियत

नवरात्रि के पावन दिन 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं और इस साल इसी दिन से हिंदू नववर्ष (विक्रम संवत 2083) का भी पहला दिन होगा। ऐसे में माता वैष्णो देवी के दरबार को सजाने की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो चुकी है। हर साल की तरह इस साल भी माता का दरबार फूलों से सजाया जाएगा और मां दुल्हन की तरह तैयार हो जाएंगी। मां वैष्णो देवी के दरबार में जो फूल लगाए जाएंगे, वो विदेशी होंगे और उनकी खासियत भी अलग होती है। नवरात्रि के दौरान मां के मुख्य भवन, प्राचीन गुफा के प्रवेश द्वार और पूरे रास्ते को सजाने के लिए सैकड़ों टन फूलों का उपयोग किया जाता है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) इसके लिए महीनों पहले से तैयारी शुरू कर देता है। सजावट का काम अनुभवी कारीगरों द्वारा कराया जाता है, जो फूलों से देवी-देवताओं की आकृतियां और भव्य द्वार तैयार करते हैं। साथ ही थीम के अनुसार चीजों को बनाते हैं। चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं।

फूलों से सजावट की परंपरा

माता वैष्णो देवी का दरबार फूलों से सजाने की परंपरा काफी पुरानी है। फूलों से सजावट का मतलब यहां भक्ति, शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना होता है। मंदिर को सजाने के लिए सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी फूलों को मंगाया जाता है। विदेशी फूलों की खासियत भी काफी अलग होती है।

विदेशी फूल और उनकी खासियत

फूल ग्लैडियोलस (Gladiolus) दक्षिण अफ्रीका/यूरोप से आता है। ये अपनी लंबी डंठल और चमकीले रंगों के लिए प्रसिद्ध। यह भव्यता का प्रतीक है।

फूल एन्थ्यूरियम (Anthurium) फूल दक्षिण अमेरिका से आते हैं, इसके दिल के आकार के चमकदार पत्ते इसे बेहद अनोखा और 'प्रीमियम' लुक देते हैं।

लिली (Oriental Lilies) फूल नीदरलैंड और जापान से आते हैं। ये अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली खुशबू और बड़े आकार की पंखुड़ियों के लिए जानी जाती है।

कार्नेशन (Carnation) फूल कोलंबिया और तुर्की से मंगाए जाते हैं। ये फूल काफी लंबे समय तक ताजे रहते हैं, जो पहाड़ी मौसम के लिए उपयुक्त है।

ऑर्किड (Orchid) फूल थाईलैंड और मलेशिया से आते हैं। ये फूल पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। इसके बैंगनी और सफेद शेड्स दरबार को शाही लुक देते हैं।

जरबेरा (Gerbera) फूल दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, जो अपने जीवंत रंगों (लाल, पीला, नारंगी) के कारण यह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं।

इन फूलों की खासियत ये है कि ये पहाड़ों और ठंडी जगहों में भी 10-15 दिन तक ताजे बने रहते हैं। इसलिए इन्हें मंदिर सजाने के लिए विदेश से मंगाया जाता है। पहले ये सभी फूल दिल्ली आते हैं और फिर वहां से ट्रक और हेलिकॉप्टर के जरिए कटरा पहुंचाए जाते हैं। विदेशी फूलों के साथ-साथ भारत के गेंदा, गुलाब और चमेली का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, जो सजावट में एक पारंपरिक खुशबू जोड़ते हैं।

ये भी पढ़ें:शंख की ध्वनि और घंटों की गूंज…नवरात्रि के लिए यहां देखें 15+ शुभकामना संदेश

2026 की थीम क्या है

हर साल एक नई थीम चुनी जाती है। कभी दक्षिण भारतीय मंदिरों की झलक दिखती है, तो कभी फूलों से 'ओम' या 'त्रिशूल' जैसी कलाकृतियां बनाई जाती है। इस साल नववर्ष भी शुरू हो रहा है, तो इस साल वैष्णो देवी के दरबार में फूलों से शुभ आरंभ लिखा जाएगा।

ये भी पढ़ें:नवरात्रि से पहले साफ करें पूजा की अलमारी या मंदिर, नोट करें 6 क्लीनिंग हैक्स

खास होता है अनुभव

फूलों से सजा माता के दरबार में घुसते ही आपको अलग एहसास होगा। फूलों की भीनी-भीनी खुशबू और सजावट देखकर आंखों और मन को अलग ही सुकून मिलेगा। ऐसे में माता का दरबार देखकर लगता है जैसे स्वर्ग ही जमीन पर उतर आया हो।

ये भी पढ़ें:नवरात्रि में व्रत रख रहे तो फॉलो करें ये डाइट प्लान, होगा अच्छा-खासा वेट लॉस!
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
Travel Tips Vaishno Devi Mandir Stampede

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।