पानी में डूबी मूर्ति सड़ती नहीं, छिपकली छूने से पाप धुल जाते! जानें कहां बना है ये अद्भुत मंदिर
तमिलनाडु के कांचीपुरम में ऐसा मंदिर है जिसकी कई बातेें अनोखी हैं। यहां पर रखी विष्णु भगवान की मूर्ति जलावास में रहने के बावजूद सड़ती नही है और यहां पर बनी छिपकली छूने से पाप धुलते हैं। जानें कहां पर है ये अद्भुत मंदिर।
भारत के हर कोने में श्रद्धा और विश्वास का अनूठा संगम देखने को मिलता है। आस्था के केंद्र मंदिरों में कई ऐसी अनोखी मान्यताएं हैं जिस पर भरोसा करना मुश्किल हैं लेकिन यहां दर्शन के लिए आने वाले लोगों की गहरी आस्था होती है। जैसे तमिलनाडु में बना मंदिर, वैसे तो यहां पर कई मंदिर हैं जिनकी अलग-अलग मान्यताएं हैं लेकिन ये मंदिर उन सब में बेहद खास है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां पर पिछले जन्म के पाप धुल जाते हैं।
कहां पर बना है ये मंदिर
तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित मंदिर जिसे वरदराज पेरुमल मंदिर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर गर्भगृह में बनी दो छिपकलियों को छूने से पिछले जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। मंदिर की छत पर सोने और चांदी के रंग की दो छिपकलियां बनी है। कहा जाता है कि इन छिपकलियों को छूने से इंसान के पाप धुल जाते हैं और उसे सौभाग्य मिलता है।
पौराणिक कहानी के आधार पर चल रही ये मान्यता
मंदिर की दीवार पर बनी इन दो छिपकलियों के बारे में पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं। जिसमे अनुसार एक बार महर्षि गौतम के आश्रम के दो शिष्यों ने दो छिपकलियों को पानी में गिरा दिया था। उस पानी का इस्तेमाल जब महर्षि गौतम करने गए तो पानी में गिरी छिपकलियों को देखा और क्रोधित होकर दोनों शिष्यों को अगले जन्म में छिपकली के रूप में होने का श्राप दे दिया। शिष्यों ने दुखी होकर क्षमा मांगी तो महर्षि ने उन्हें माफ किया और श्राप से मुक्ति के लिए उन्हें कांचीपुरम जाकर भगवान विष्णु की पूजा करने का आदेश दिया। कांचीपुरम जाकर उन दोनों शिष्यों ने विष्णु की पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया और श्राप से मुक्ति पाई। तब से ही मान्यता चली आ रही कि वरदराज पेरुमल मंदिर में बनी छिपकलियों को छूने से इंसान के पाप छूट जाते हैं।
कांचीपुरम मंदिर की मूर्ति पानी में नहीं होती खराब
कांचीपुरम में बना ये मंदिर और भी कई वजह से खास है। इस मंदिर का इतिहास करीब 1000 साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को करीब 40 साल के लिए जलावास किया जाता है। 40 साल बाद पूजा के लिए एक बार निकाला जाता है और 40-45 दिन पूजा के बाद इसे दोबारा वैसे ही पानी में रख दिया जाता है। आखिरी बार पूजा 2019 में की गई थी।
अंजीर की लकड़ी से बनी ये मूर्ति सालों तक पानी में रहने के बाद भी वैसी ही है। सबसे खास बात कि इस मूर्ति पर किसी तरह का केमिकल या लेप नहीं लगाया जाता है। लेकिन पानी की नमी भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है।
मंदिर की डिजाइन भी है खास
मंदिर की मूर्ति के साथ ही इस मंदिर की डिजाइन भी बेहद खास है। 100 पिलर वाला हॉल बना है। वहीं मंदिर पूरे 23 एकड़ एरिया में फैला है।
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