घूमने का है शौक तो लाइफ में एक बार जरूर जाएं ये 5 जगह, दिल को मिलेगा सुकून

संक्षेप: 5 Lesser Known Desitination In India: घूमने-फिरने का शौक है और हर वक्त किसी शांति और सुकून देने वाली जगहों पर जाने का दिल करता है। तो भारत में बसे ये सुंदर गांव, घाटियों को जरूर देख लें। जहां के नजारे दिल को सुकून दे जाएंगे।

भारत में देखने के लिए बहुत सुंदर नजारे हैं। कई सारी डेस्टिनेशन तो ऐसी हैं जहां पर लोग पहुंच ही नहीं पाते। क्योंकि अभी भी ये डेस्टिनेशन लाइमलाइट से दूर हैं और यहां के टूरिज्म को इतना ज्यादा बढ़ावा नहीं मिला है। पहाड़ों की गोद में बसी सुंदर घाटियां, नदियों में बने आईलैंड जहां पर जाकर आपके मन को बहुत सुकून मिलेगा। ये जगहें भीड़भाड़ और भागदौड़ से दूर हैं। तो अगर आप शांति और एकांत की खोज में रहते हैं तो बस बैग पैक कर कभी ना भूलने वाले सुंदर नजारों को देखने के लिए पहुंच जाएं।

जीरो वैली, अरुणाचल प्रदेश धान के लहलहाते खेत, पाइन के घने जंगल और शांत गांव, अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली का नजारा कुछ ऐसा ही होता है। सुबानसिरी जिले में बसी ये घाटी अपने सुंदर नजारों के साथ बांस के बने घरों के लिए फेमस है। तो अगर आप ढलते सूरज के साथ प्रकृति की गोद में दिन बिताना चाहते हैं तो जीरो वैली बेस्ट डेस्टिनेशन होगी।

कब जाएं- मार्च से लेकर अक्टूबर तक का समय पहाड़ियों को हराभरा और सुंदर बना देता है। साथ ही ट्रैकिंग के लिए ये जगह खुल जाती है। सितंबर में यहां पर म्यूजिक फेस्टिवल भी होता है। जो काफी फेमस है।

कैसे पहुंचे-जीरो वैली जाने के लिए असम में बना लीलाबरी एयरपोर्ट सबसे नजदीक है। जहां से 130 किमी दूर बसे इस गांव तक जाने के लिए टैक्सी या कैब मिल जाएगी।

गुरेज वैली, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर से 128 किमी दूर है गुरेज वैली जो हिमालय की गोद में बसी है। बर्फ से ढंकी चोटी वाली ये घाटी कश्मीर की बाकी भीड़भाड़ वाली डेस्टिनेशन से बिल्कुल अलग शांति का माहौल फील कराती है।

कब जाएं-इस घाटी में जाने का बेस्ट टाइम मई से सितंबर तक का होता है। क्योंकि सर्दियां शुरू होते ही बर्फ यहां के रास्तों को बंद कर देते हैं।

मॉवलिन्नांग, मेघालय एशिया के सबसे साफ-सुथरे गांव में इसकी गिनती होती है। मेघालय में बने इस गांव की खासियत यहां के रास्ते हैं। जिन्हें फूलों से सजाया गया है। पेड़ से बने पुल, हरा-भरा गांव सुंदर लगता है। और ऐसा लगता है किसी दूसरी दुनिया में है। यहां पर अक्टूबर से लेकर अप्रैल के महीने में जाना बेस्ट होगा। ॉ

माजुली आईलैंड, असम ब्रह्मपुत्र नदी के बीचोबीच बना माजुली द्वीप बेहद खास है। ये दुनिया का सबसे लंबा नदी पर बना आईलैंड है। यहां पर असम का कल्चर देखने को मिलता है। माजुली जाने के लिए नवंबर से लेकर मार्च तक का महीना बेस्ट होता है। जब वाटर लेवल लो होता है और कल्चरल इवेंट होते हैं।

कैसे पहुंचे-माजुली जाने के लिए सबसे पहले जोरहट तक ट्रेन या फ्लाइट से जाना होगा। उसके बाद निमाती घाट। वहां से नदी में चलने वाली फेरी की मदद से आईलैंड तक जाया जाता है।

छितकुल, हिमाचल प्रदेश हिमाचल के कई सारे हिल स्टेशन काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन एक डेस्टिनेशन जो अभी भी भीड़भाड़ से दूर है। 11,319 फीट की ऊंचाई पर बना छितकुल पुराने हिंदुस्तान-तिब्बत व्यापार मार्ग पर स्थित अंतिम बसा हुआ गांव है। यहां पर अभी भी बहुत सारे टूरिस्ट नहीं पहुंचते। बसपा रिवर इस घाटी से गुजरती है। जिसकीवजह से ये जगह बहुत ही सुंदर नजारे दिखाती है।

कब जायें- अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का समय जाने के लिए बेस्ट है। जब बर्फ की वजह से रास्ते बंद ना हो जाए।