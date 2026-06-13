नये शादीशुदा जोड़े इन 10 जगहों पर घूमना करते हैं पसंद, हनीमून प्लेस के लिए फेमस हैं डेस्टिनेशन

10 Honeymoon Places: नये शादीशुदा कपल्स हनीमून पर जाने के लिए इन इन 10 जगहों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और ये हमेशा उनकी टॉप लिस्ट में शामिल रहता है। इसमे कई इंटरनेशनल प्लेसेज भी शामिल है, आप भी जान लें….

शादी होने वाली हैं या फिर हो चुकी है, न्यू कपल्स हनीमून अपनी पसंद के मुताबिक प्लान करते हैं। कुछ लोगों को माउंटेन पसंद है तो कुछ को समुंदर का किनारा भाता है। वहीं कुछ को लक्जरी ट्रिप पसंद आती है। और, जिनका बजट थोड़ा ज्यादा होता है वो अपने लिए किसी इंटरनेशनल ट्रिप को भी प्लान कर लेते हैं। तो अगर आपकी भी शादी होने वाली है या हो चुकी है और हनीमून प्लान नहीं किया तो जान लें कपल्स की पसंदीदा 10 जगहें जहां वो पार्टनर के साथ शादी के बाद पहली बार जाना चाहते हैं।

मालदीव मालदीव सस्ती और बजट में रहने वाली इंटरनेशनल ट्रिप मानी जाती है। जिन लोगों को कम बजट में विदेश घूमना होता है अक्सर वो मालदीव का रुख करते हैं। हालांकि यहां पर भी कई सारे लक्जरी होटल, रिजॉर्ट और अंडरवाटर होटल्स मिल जाते हैं जो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये जगह बजट में इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करने वालों के लिए भी बेस्ट है और उन लोगों के लिए भी जो किसी लक्जरी जगह पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं।

मनाली शादी अगर सर्दियों में हुई है तो बजट में हनीमून के लिए मनाली बेस्ट प्लेस है। बर्फ की चादर से घिरे नजारों के साथ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हर न्यू कपल्स का सपना होता है। तो ज्यादातर लो बजट वाले कपल्स मनाली आना पसंद करते हैं।

कश्मीर कश्मीर पहुंचकर तो हर किसी को रोमांस वाली फीलिंग आती है। न्यू कपल्स के लिए भी कश्मीर रोमांटिक जगहों में से एक है। जहां पर पार्टनर हनीमून के लिए जाना पसंद करते हैं।

अंडमान शांत समुंदर का किनारा और दूर-दूर तक भीड़ भाड़ नहीं चाहने वाले कपल्स अंडमान का प्लान करते हैं। वैसे अंडमान की ट्रिप वियतनाम और थाईलैंड ट्रिप के लगभग बजट में ही होती है। लेकिन यहां के साफ समुंदर को एक्सप्लोर करने के लिए काफी कपल्स जाते हैं।

उदयपुर झीलों के शहर उदयपुर में किसी पैलेस में लक्जरी राजा-महाराजाओं की फीलिंग लेते हुए रात बिताना अलग ही रोमांच पैदा करता है। इसीलिए उदयपुर भी हनीमून कपल्स की फेवरेट डेस्टिनेशन है।

बाली इंडोनेशिया के छोटे से द्वीप बाली की ट्रिप मौजमस्ती और एडवेंचर के शौकीन कपल्स के लिए बेस्ट है। और टूरिस्ट लो बजट में बाली का ट्रिप प्लान करना पसंद करते हैं।

गोवा हनीमून मनाने के लिए गोवा काफी समय पहले से ही कपल्स की फेवरेट डेस्टिनेशन है। जहां पर रंगीन नाइट्स और मस्ती के साथ शांत बीच पर टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिलता है।

सिक्किम नॉर्थ ईस्ट डेस्टिनेशन तेजी से ट्रेवल प्रेमियों के बीच उभरी है और एडवेंचर के शौकीन कपल्स सिक्किम जाने का प्लान बना रहे।

मुन्नार केरल का मुन्नार हनीमून कपल्स के लिए बेस्ट प्लेस है। शांत जगह जहां पर कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। हरियाली और बैकवाटर सीनिक व्यू की वजह से इस जगह को काफी पसंद किया जाता है।