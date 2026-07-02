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केरल घूमने का प्लान है तो इन 5 जगहों को जरूर करें एक्सप्लोर, मुन्नार-अलेप्पी से भी हैं ज्यादा खूबसूरत

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Kerala 5 Places to visit: केरल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन 5 जगहों को एक्सप्लोर जरूर करें। यहां पर नेचर के शानदार नजारों के साथ ही एंडवेंचर के लिए भी ढेर सारी एक्टीविटी मिलेगी। वैगामोन से लेकर पोनमुडी इस लिस्ट में शामिल हैं।

केरल घूमने का प्लान है तो इन 5 जगहों को जरूर करें एक्सप्लोर, मुन्नार-अलेप्पी से भी हैं ज्यादा खूबसूरत

मानसून में केरल की सुंदरता दोगुनी हो जाती है। इस खूबसूरत स्टेट को देखने जाने का प्लान बना रहे तो केवल मुन्नार और अलेप्पी को ही ट्रेवल लिस्ट में शामिल ना करें। क्योंकि इन दोनों जगहों के अलावा पूरे केरल में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगहें हैं जहां पर काफी सारे लोग जाते ही नहीं हैं या फिर उनके ट्रैवल प्लान की लिस्ट में शामिल ही नहीं होता। इन अनएक्सप्लोर्ड जगहों के बारे में जानें और केरल ट्रिप का प्लान बना रहे तो इन जगहों पर नेचर की खूबसूरती जरूर देखें।

कोच्चि फोर्ट

केरल जा रहे तो कोच्चि फोर्ट जरूर जाएं। यहां पर आपको कलरफुल स्ट्रीट्स, कैफे और मछली पकड़ने वाले लगे चाइनीज नेट काफी क्यूट दिखेंगे। इस जगह को पूरी तरह एक्स्प्लोर नहीं किया तो आपकी केरल ट्रिप का जरूरी पार्ट मिसिंग हो जाएगा। तो एक दिन इस फोर्ट के नाम जरूर करें।

पोनमुडी (Panmudi)

ये केरल के उन डेस्टिनेशन में से एक है जो काफी सारे टूरिस्ट की निगाह से बच जाता है। यहां पर टी गार्डेन और नेचर के शानदार नजारों के साथ धुंध से ढंकी घाटियां और झरने है। यहीं नहीं पोनमुडी अपने उन खास रोड के लिए जानी जाती है जिसमे 22 हेयरपिन वाले रोमांचक मोड़ है। तिरुवंतपुरम् से लगभग 60 किमी दूर है और यहां पर ट्रैकिंग के अलावा कई एडवेंचर एक्टीविटी की जा सकती है। केरल ट्रिप का एक दिन इस खूबसूरत जगह पर जरूर बिताना चाहिए।

वर्कला

तिरुंवतपुरम से वर्कला जाने में एक से दो घंटे का वक्त लगता है। ये जगह अपने शानदार बीच और खूबसूरत नजारों के लिए फेमस है। यहां पर वर्कला क्लिफ, कफ्पिल बीच, जनार्दन स्वामी मंदिर और अंजेगो फोर्ट शामिल है। वर्कला क्लिफ से सनसेट के नजारे काफी फेमस है।

मुनरो आईलैंड

मुनरो आईलैंड को इंडिया का हिडन वेनिस भी बोल सकते हैं। ये आईलैंड कोल्लम शहर से एक घंटे की दूरी पर है और यहां पर आपको नाव में बैकवाटर में सैर का मजा काफी रोमांचक लगेगा और लाइफटाइम याद रहेगा। हालांकि मुनरो आईलैंड घूमने के लिए बारिश से बेहतर ठंड का महीना है। तो मुनरो आईलैंड की ट्रिप अक्टूबर से मार्च के बीच ज्यादा बेहतर होगी।

वैगामोन

पैराग्लाइडिंग के शौकीन हैं और पाइन फॉरेस्ट के साथ ही चाय के बागान देखने हैं तो वैगामोन जगह बेस्ट प्लेस होगी। केरल के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है वैगामोन। जहां पर आपको घूमने के लिए मरमाला वाटरफॉल जरूर जाना चाहिए। इसके अलावा वैगामोन घास का मैदान, बोटिंग का मजा जरूर लें। वैगामोन कोट्टायम शहर से 42 किमी दूर है। तो अपनी डिस्टेंस और केरल पहुंचने के साधन के मुताबिक इन जगहों पर घूमने का प्लान बनाएं।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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