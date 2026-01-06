दिल्ली की इन 2 जगहों को कहा जाता है 'मिनी यूरोप', क्या आप जानते हैं वजह?

संक्षेप: Mini Europe in Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में ही आप यूरोप का नजारा देख सकते हैं। चलिए जानते हैं राजधानी दिल्ली की उन जगहों के बारे में जिन्हें मिनी यूरोप के नाम से जाना जाता है।

देश की राजधानी दिल्ली में घूमने के लिए कई जगह हैं। यहां का हर इलाका अपनी एक अलग पहचान रखता है। जहां पुरानी दिल्ली की गलियों में इतिहास बसता है, तो वहीं नई दिल्ली की सड़कों पर आधुनिकता चमकती है। इन्हीं जगहों के बीच कुछ ऐसे इलाके भी हैं, जो अपने माहौल और आकर्षण के कारण “मिनी यूरोप” के नाम से जाने जाते हैं। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में ही आप यूरोप का नजारा देख सकते हैं। चलिए जानते हैं राजधानी दिल्ली की उन जगहों के बारे में जिन्हें मिनी यूरोप के नाम से जाना जाता है।

हौज खास विलेज: पुराने दौर की झलक, नए जमाने का अंदाज हौज खास विलेज दिल्ली का वह इलाका है, जहां अतीत और वर्तमान एक-दूसरे से खूबसूरती से जुड़े नजर आते हैं। 13वीं सदी के ऐतिहासिक अवशेषों और झील के आसपास बसा यह इलाका आज युवाओं और कलाकारों का पसंदीदा ठिकाना बन चुका है। यहां बने कैफे, आर्ट गैलरी और डिजाइन स्टूडियो पूरे इलाके को एक क्रिएटिव टच देते हैं। दिन के समय यह जगह फोटोग्राफरों और आर्ट लवर्स से भरी रहती है, जबकि शाम होते ही म्यूजिक और कैफे की रौनक बढ़ जाती है। हौज खास विलेज का माहौल यूरोप के पुराने टाउन की याद दिलाता है, जहां इतिहास के बीच आधुनिक जिंदगी पनपती है।

खान मार्केट: शांति, स्टाइल और क्लास का संगम खान मार्केट दिल्ली का एक ऐसा इलाका है, जहां सादगी के साथ-साथ रॉयल फील भी महसूस होती है। शुरुआत में इसे शरणार्थियों के लिए बसाया गया था, लेकिन आज यह राजधानी का सबसे पॉश शॉपिंग एरिया बन चुका है। यहां आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स, बुटीक स्टोर्स, किताबों की दुकानें, रेस्टोरेंट और कैफे एक ही जगह पर मिल जाएंगे। खान मार्केट की गलियों में घूमते हुए विदेशी सैलानी और डिप्लोमैट्स आम नजर आते हैं, जो इस जगह को और भी खास बना देते हैं। यहां का शांत और व्यवस्थित माहौल किसी यूरोपीय शहर के स्ट्रीट व्यू जैसा लगता है, जहां हर कोना अपनी अलग कहानी कहता है।