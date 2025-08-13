यादगार बन जाएगी 15 अगस्त की शाम, फैमिली संग घूम आएं दिल्ली की ये 5 जगहें Make Your 15th August Evening Memorable Top 5 Spots to Visit in Delhi with Family, Travel news in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राMake Your 15th August Evening Memorable Top 5 Spots to Visit in Delhi with Family

यादगार बन जाएगी 15 अगस्त की शाम, फैमिली संग घूम आएं दिल्ली की ये 5 जगहें

अगर आप स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में हैं, तो स्वतंत्रता दिवस की शाम को दिल्ली के कुछ खास जगहों का आनंद उठा सकते हैं। यहां शाम का समय और भी खास हो जाता है, जब ये जगहें रोशनी और उत्साह से भर जाती हैं।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 01:58 PM
share Share
Follow Us on
यादगार बन जाएगी 15 अगस्त की शाम, फैमिली संग घूम आएं दिल्ली की ये 5 जगहें

15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, ये दिन पूरे देश के लिए गर्व और खुशी का दिन होता है। यूं तो इस दिन पूरे देश में ही अलग माहौल देखने को मिलता है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की रौनक कुछ अलग ही होती है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली एक खास रंग में रंग जाती है। सुबह से लेकर रात तक यहां के हर कोने में देशभक्ति के अलग जुनून को महसूस किया जा सकता है। यहां शाम का समय तो और भी खास हो जाता है, जब दिल्ली के कई स्थान रोशनी और उत्साह से भर जाते हैं। अगर आप स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में हैं, तो स्वतंत्रता दिवस की शाम को दिल्ली के कुछ खास जगहों का आनंद उठा सकते हैं। चलिए जानते हैं वो जगहें कौन सी हैं।

राजीव चौक

दिल्ली का राजीव चौक 15 अगस्त की शाम को देखने लायक होता है। यहां चारों ओर तिरंगे के रंगों की रोशनी फैली होती है। देशभक्ति के गाने माहौल को और भी जोशीला बना देते हैं। आसपास युवाओं की भीड़, हंसी-खुशी और देशभक्ति का माहौल आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अगर आप दोस्तों या परिवार के साथ यादगार शाम बिताना चाहते हैं, तो स्वतंत्रता दिवस की शाम राजीव चौक जरूर जाएं।

इंडिया गेट

यूं तो इंडिया गेट राजधानी दिल्ली का फेवरिट टूरिस्ट प्लेस है, जहां साल भर घूमने वालों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन 15 अगस्त की शाम यहां का नजारा कुछ खास होता है। स्वतंत्रता दिवस की शाम यहां रंग-बिरंगी लाइटिंग, खाने-पीने के स्टॉल और कभी-कभी म्यूजिकल इवेंट भी होते हैं। परिवार, दोस्तों और बच्चों के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। इस दिन यहां भीड़ जरूर होती है, लेकिन देशभक्ति और खुशी का इस माहौल में आप इंजॉय भी खूब करेंगे।

राज घाट

महात्मा गांधी को समर्पित राजघाट, भीड़-भाड़ से दूर एक शांत जगह है। काले संगमरमर का सादा मंच, जिस पर 'हे राम' अंकित है, उनके अंतिम संस्कार स्थल को चिह्नित करता है। स्वतंत्रता दिवस पर यहां का वातावरण और भी भावुक हो जाता है। कई लोग यहां आ कर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आप इस दिन कुछ समय शांत माहौल में बिताना चाहते हैं, तो ये प्लेस आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है।

रायसीना हिल्स

राष्ट्रपति भवन से लेकर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक तक का इलाका स्वतंत्रता दिवस के समय बेहद खूबसूरत सजावट से जगमगा उठता है। हालांकि इस समय राष्ट्रपति भवन आमतौर पर बंद रहता है, लेकिन आप बाहर से इसकी रोशनी और सजावट का आनंद ले सकते हैं। यहां से दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे की भव्यता और देशभक्ति के रंग एक साथ देखने को मिलते हैं।

लाल किला

भारत के स्वतंत्रता दिवस की असली पहचान लाल किला है। हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और फिर पूरे देश को संबोधित करते हैं। 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया ये किला, इतिहास और वर्तमान का अनोखा मिश्रण है। 15 अगस्त को किले की दीवारें तिरंगे के रंग में नहाई होती हैं और आस-पास का माहौल देशभक्ति के गीतों से गूंज उठता है। इस खास मौके पर यहां आ कर आप अलग ही अनुभव महसूस कर सकते हैं।

Travel Places Independence Day

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।