Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राmahashivratri 2026 know 5 famous lord shiva temples outside india worldwide famous hindu shivji temple in pakistan nepal
भारत में ही नहीं विदेशों में भी मौजूद हैं 5 प्राचीन शिव मंदिर, कई देशों से सुनने आते हैं लोग 'महादेव' के जयकारे

भारत में ही नहीं विदेशों में भी मौजूद हैं 5 प्राचीन शिव मंदिर, कई देशों से सुनने आते हैं लोग 'महादेव' के जयकारे

संक्षेप:

Famous Lord Shiva Temples Worldwide :  भगवान शिव के प्रति सच्ची आस्था किसी देश या सरहद की मोहताज नहीं है। आपको बता दें, दुनिया के कोने-कोने में बसे कई ऐसे शिव मंदिर इस बात का जीवंत प्रमाण हैं।

Feb 11, 2026 09:13 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए बेहद खास महत्व रखता है। इस दिन भोलेबाबा के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत, उपवास के साथ मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। भगवान शिव के प्रति सच्ची आस्था किसी देश या सरहद की मोहताज नहीं है। आपको बता दें, दुनिया के कोने-कोने में बसे कई ऐसे शिव मंदिर इस बात का जीवंत प्रमाण हैं। भगवान शिव के इन मंदिरों का महत्व केवल धार्मिक आस्था से ही जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ता भी है, जो आज भी लाखों श्रद्धालुओं के अटूट विश्वास को एक साथ बांधे हुए हैं।

ये भी पढ़ें:महाशिवरात्रि पर शिव पूजा मे चढ़ाए जाते हैं बेर, ये हैं सेहत से जुड़े फायदे

1. पशुपतिनाथ मंदिर (काठमांडू, नेपाल)

इस मंदिर को दुनिया के 275 'पाडल पेत्र स्थलम' (शिव के पवित्रतम स्थान) में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अगर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों को शरीर माना जाए, तो पशुपतिनाथ को उस शरीर का 'सिर' माना जाता है। इसके दर्शन के बिना ज्योतिर्लिंगों की यात्रा अधूरी मानी जाती है। बागमती नदी के किनारे स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां पशु रूप में शिव ने निवास किया था, इसलिए इन्हें 'पशुओं का स्वामी' यानी पशुपति कहा जाता है।

2. कटास राज मंदिर (चकवाल, पाकिस्तान)

यह मंदिर महादेव के प्रेम और विरह का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सती आत्मदाह के बाद शिव से बिछड़ गईं, तो महादेव इतना रोए कि उनके आंसुओं से दो तालाब बन गए। एक राजस्थान के पुष्कर में है और दूसरा यहां कटास राज में। माना जाता है कि वनवास के दौरान पांडव भी यहां रुके थे और उन्होंने ही यहां के प्रसिद्ध 'यक्ष प्रश्न' का उत्तर दिया था।

ये भी पढ़ें:शिवलिंग पर भूलकर भी न चढ़ाएं ये 5 चीजें, महाशिवरात्रि पर न करें ये गलतियां

3. मुन्नेश्वरम मंदिर (चिलाव, श्रीलंका)

इस मंदिर का सीधा संबंध रामायण काल से है। रावण का वध करने के बाद, भगवान राम को एक ब्राह्मण की हत्या का दोष लगा था। मान्यताओं के अनुसार, इसी स्थान पर शिव की आराधना करने के बाद श्री राम को उस पाप से मुक्ति मिली थी। यह श्रीलंका के 'पंच ईस्वरम' (पांच प्रमुख शिव मंदिरों) में से एक है।

4. प्रम्बानन मंदिर (जावा, इंडोनेशिया)

प्रम्बानन इंडोनेशिया के जावा में स्थित 9वीं सदी का विशाल हिंदू मंदिर परिसर है, जो भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा (त्रिमूर्ति) को समर्पित है। इस मंदिर को 'त्रिमूर्ति' मंदिर भी कहा जाता है, लेकिन इसका मुख्य आकर्षण बीच का शिव मंदिर है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यह दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है, जो अपनी 47 मीटर ऊंची मीनारों (कैंडी) और रामायण नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इसे संजय वंश के रकाई पिकाटन द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर उस समय के राजाओं की शिव के प्रति अटूट आस्था को दर्शाता है। बात अगर मंदिर के वास्तुकला की भव्यता की करें तो इसकी दीवारों पर उकेरी गई पत्थर की नक्काशी रामायण की पूरी कहानी बयां करती है, जो आज भी वहां के मुस्लिम बहुल समाज के लिए उनकी संस्कृति का हिस्सा है।

5. गंगा तलाव / ग्रैंड बेसिन (मॉरीशस)

यह मंदिर प्रवासी भारतीयों की अपनी जड़ों और आस्था को बचाए रखने की जिद का प्रतीक है। 19वीं सदी में जब भारतीय मजदूर मॉरीशस गए, तो वे अपनी संस्कृति साथ ले गए। उन्होंने इस झील को 'गंगा' का रूप माना और यहां महादेव की स्थापना की। आज यह हिंद महासागर के द्वीपों पर रहने वाले हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थान है, जहां महाशिवरात्रि पर लाखों लोग पैदल यात्रा करके पहुंचते हैं।

ये भी पढ़ें:डायबिटीज से वेट लॉस तक, रसभरी खाने से सेहत को मिलते हैं ये 5 बड़े फायदे
Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain

शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।

परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।

करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।

बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।

कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।

और पढ़ें
Mahashivratri Mahashivratri Special

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;