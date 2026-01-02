50 रुपए से कम में घूमकर आ सकते हैं दिल्ली की ये 15 जगहें, ट्रैवल के शौकीन देख लें लिस्ट!

संक्षेप: Delhi Travel Guide: बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ आप 50 रुपये या उससे भी कम में अच्छा समय बिता सकते हैं। यहां हम आपको दिल्ली की ऐसी 15 जगहों के बारे में बता रहे हैं, जहाँ आप कम खर्च में घूम सकते हैं।

दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ इतिहास, संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी एक साथ चलती है। यहाँ बड़े-बड़े स्मारक भी हैं और शांत बाग़-बगीचे भी। अगर आप सोचते हैं कि दिल्ली घूमने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ आप 50 रुपये या उससे भी कम में अच्छा समय बिता सकते हैं। बस आपको सही जानकारी होनी चाहिए। यहां हम आपको दिल्ली की ऐसी 15 जगहों के बारे में बता रहे हैं, जहाँ आप कम खर्च में घूम सकते हैं। चलिए जानते हैं

कुतुब मीनार अगर आप दिल्ली में हैं, तो कुतुब मीनार देखे बिना बात नहीं बनने वाली। यहाँ का टिकट सिर्फ 35 रुपये है। आप आराम से अंदर जाकर इस ऐतिहासिक मीनार को पास से देख सकते हैं। इसके आसपास का इलाका भी काफी खुला और शांत है, जहाँ अच्छा समय बिताया जा सकता है।

पुराना किला पुराना किला दिल्ली की पुरानी पहचान है। यहाँ का टिकट केवल 20 रुपये है। अंदर जाकर आप किले की दीवारें, दरवाजा और खुला मैदान देख सकते हैं। यह जगह इतिहास को समझने के लिए बहुत अच्छी है।

सुंदर नर्सरी अगर आपको हरियाली और नेचर पसंद है तो सुंदर नर्सरी जरूर जाएँ। यहाँ का टिकट 50 रुपये है। यह जगह बहुत साफ और शांत है। यहाँ चलना, बैठना और नेचर को महसूस करना बहुत ही यादगार बन जाता है।

पुराना किला झील पुराना किला के अंदर झील देखने का टिकट 20 रुपये है। अगर आप सिर्फ झील देखना चाहते हैं तो इतना ही काफी है। यहाँ की बोटिंग का चार्ज अलग से है, जो की लगभग 125 रुपये है।

महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क यह जगह बहुत कम लोगों को पता है। यहाँ का टिकट प्राइज 50 रुपये है। यहाँ आपको पुराने खंडहर, खुला इलाका और शांति मिलेगी। अगर आप भीड़ से दूर कुछ शांत सा विजिट करना चाहते हैं, तो यह जगह सही रहेगी।

हुमायूँ का मकबरा हुमायूँ का मकबरा देखने का टिकट 50 रुपये है। यह जगह बहुत सुंदर और साफ है। यहाँ आप आराम से घूम सकते हैं और तस्वीरें भी ले सकते हैं।

हौज खास झील हौज खास झील में एंट्री बिल्कुल फ्री है। यहाँ आप झील के पास बैठ सकते हैं, टहल सकते हैं और आसपास के पुराने ढाँचे देख सकते हैं। शाम के समय यह जगह और भी अच्छी लगती है।

इंडिया गेट इंडिया गेट पर जाने के लिए कोई टिकट नहीं लगता। यहाँ आप टहल सकते हैं और खुली हवा का मजा ले सकते हैं। यह जगह हर उम्र के लोगों के लिए अच्छी है।

यमुना घाट यमुना घाट पर एंट्री फ्री है। यहाँ जाकर आप नदी के पास कुछ समय शांति से बिता सकते हैं। सुबह या शाम का समय यहाँ ज्यादा अच्छा रहता है।

राजघाट राजघाट पर भी कोई एंट्री फीस नहीं है। यह जगह बहुत शांत और साफ है। यहाँ जा कर थोड़ी देर रुकें और खूबसूरत माहौल को फील करें।

लोटस टेंपल लोटस टेंपल में एंट्री फ्री है। यहाँ अंदर जाने से पहले लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन अंदर का माहौल बहुत शांत रहता है। यहां आकर मन को एक अलग ही सुकून मिलता है।

लोधी गार्डन लोधी गार्डन में एंट्री बिल्कुल फ्री है। यहाँ आप सुबह या शाम टहल सकते हैं। यह जगह हरियाली और खुलेपन के लिए जानी जाती है।

राजा की बावली राजा की बावली एक पुरानी बावड़ी है और यहाँ एंट्री फ्री है। यह जगह इतिहास देखने के साथ-साथ शांति के लिए भी अच्छी है।

लाल किला लाल किले का टिकट 35 रुपये है। अंदर जाकर आप किले के अलग-अलग हिस्से देख सकते हैं। यह दिल्ली की सबसे मशहूर जगहों में से एक है।