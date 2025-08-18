इस शिव मंदिर में दर्शन करने से रुक जाते हैं तलाक, दूर-दूर से दर्शन करने आते हैं कपल

अपने रिश्ते की खोई गर्माहट को वापस पाने के लिए देवघर जिले में स्थित बाबा धाम के दर्शन जरूर करके आइए। बता दें, इस मंदिर की मान्यता यह है कि यहां दर्शन करने आए कपल की शादी में आई खटास और आपसी लड़ाइयां बंद हो जाती है।

अगर किसी वजह से आपको लगता है कि आपके शादीशुदा रिश्ता में अब वो पहले जैसा प्यार और अहसास नहीं बचा है या फिर आप दोनों के बीच एक दूसरे के लिए प्यार तो है लेकिन बहस और झगड़े इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आप एक दूसरे से अलग रहने का मौका खोजते रहते हैं तो जरा रुकिए और एक बार फिर अपने रिश्ते की खोई गर्माहट को वापस पाने के लिए देवघर जिले में स्थित बाबा धाम के दर्शन जरूर करके आइए। बता दें, इस मंदिर की मान्यता यह है कि यहां दर्शन करने आए कपल की शादी में आई खटास और आपसी लड़ाइयां बंद हो जाती है।

झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर शादीशुदा जोड़ों का फेवरेट यह मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। इस मंदिर को बैद्यनाथ धाम और बाबा धाम के नाम से जाना जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर में आने वाले जोड़ों के बीच की लड़ाई और परेशानी ना सिर्फ चुटकियों में हल हो जाती है बल्कि उनकी शादी तक 7 जन्मों तक चलती है। यह मंदिर तलाक जैसी स्थिति को रोकने की शक्ति रखता है।

शादी बचाने के लिए होती है पूजा बाबा बैद्यनाथ मंदिर में अपनी शादी को बचाने और सुरक्षित रखने की कामना से दुनियाभर से शादीशुदा जोड़े यहां दर्शन करने आते हैं। यहां पहुंचकर ज्यादातर जोड़े 'गठबंधन' नाम के एक विशेष अनुष्ठान में भाग लेते हैं। इस अनुष्ठान में भाग लेने वाले कपल शिव और पार्वती मंदिरों के बीच एक लाल रंग का धागा बांधते हैं। जो भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच दिव्य विवाह का प्रतीक है। मान्यता है कि जो भी शादीशुदा जोड़ा यहां आकर इस अनुष्ठान को पूरा करता है, उसका वैवाहिक जीवन मंगलमय रहता है।