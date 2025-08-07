भारत का ऐसा मंदिर जहां शिव दर्शन से ठीक होती हैं हार्ट प्रॉब्लम, जानें रोचक कहानी
इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की भगवान शिव के दर्शन मात्र से हाई बीपी, हार्ट ब्लॉकेज जैसी दिल से जुड़ी समस्याएं ठीक हो जाती हैं।
भारत को तीर्थों का देश माना जाता है। यहां कई ऐसे मंदिर और उनसे जुड़ी अनोखी मान्यताएं हैं, जो श्रद्धालुओं को कई बार हैरान कर देती हैं। ऐसा ही एक अनोखा मंदिर तमिलनाडु में भी स्थित है। भगवान शिव के इस फेमस मंदिर में लोग अपनी दिल से जुड़ी बीमारियों को ठीक करवाने के लिए आते हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा मंदिर है जहां भगवान शिव के दर्शन मात्र से लोगों की हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं तो आपको बता दें, इस जादुई मंदिर का नाम हृदयलीश्वर मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की भगवान शिव के दर्शन मात्र से हाई बीपी, हार्ट ब्लॉकेज जैसी दिल से जुड़ी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द टेम्पल गर्ल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि हर साल इस मंदिर में दिल के मरीज पूरी आस्था से हजारों की संख्या में अपनी बीमारियों को ठीक करवाने के लिए आते हैं। आइए जानते हैं क्या है इस अनोखे मंदिर से जुड़ा इतिहास और इसकी खूबसूरत कहानी।
हृदयलीश्वर मंदिर की खासियत
तमिलनाडु में स्थित हृदयलीश्वर मंदिर के नाम का मतलब 'दिल के भगवान' होता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती है। मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने आए भक्त उन्हें दूध और फूल चढ़ाते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव पश्चिम दिशा और माता पार्वती दक्षिण दिशा की ओर अलग-अलग गर्भगृहों में विराजमान हैं। मंदिर के प्रांगण में भगवान गणेश, भगवान सुब्रमण्यम अपनी पत्नियों वल्ली और देवसेना के साथ, चंडिकेश्वर, नटराज और नंदी देव विराजमान हैं। यहां हर सोमवार दिल के मरीज भगवान शिव से अपने रोगों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने आते हैं। बता दें, यह मंदिर तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में स्थित है। यहां आने वाले लोग मानते हैं कि आस्था से रोगों का इलाज मुमकिन है।
हृदयलीश्वर मंदिर की अनोखी कहानी
हृदयलीश्वर मंदिर से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार पूसालार नयनार नाम का एक गरीब शिव भक्त हुआ करता था। उसका सबसे बड़ा दुख यही था कि वो अपने भगवान शिव के लिए एक मंदिर नहीं बनवा पा रहा है। पैसे ना होने की वजह से पूसालार नयनार ने अपने दिल में ही भगवान शिव का एक भव्य मंदिर बना लिया। पूसालार का यह मंदिर ऐसा था जैसे किसी राजा ने बनवाया हो। उसने मंदिर की हर चीज जैसे भक्तों के लिए सुविधाएं और सजावट की कल्पना की। भगवान शिव उनकी इस भक्ति से प्रसन्न हुए, और उन्होंने यहां एक मंदिर बनवाया गया। इस मंदिर में विधि-विधान के साथ शिवलिंग की स्थापना की गई। भगवान शिव पूसलार के दिल में बसे हुए थे, इसलिए मंदिर का नाम 'हृदयलीश्वरर' रखा गया।
क्या है मंदिर में दर्शन का समय
हृदयलीश्वर मंदिर सुबह साढ़े छह बजे से दोपहर साढ़े बारह बजे तक और शाम साढ़े चार बजे से रात साढ़े आठ बजे तक खुला रहता है। यहां पहुंचने के लिए आप चेन्नई से लोकल ट्रेन या बस ले सकते हैं। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन तिरुवल्लूर पड़ता है।
