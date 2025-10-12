Hindustan Hindi News
जंगली-जानवर देखने का शौक है तो पहुंच जाएं राजस्थान के इस नेशनल पार्क में, केन्या के मसाई मारा से होती है तुलना

Jawai National Park: खुले और प्राकृतिक आवास में घूमते जंगली जानवरों को देखने का शौक टूरिस्ट को नेशनल पार्क में ले जाता है। लेकिन ज्यादातर नेशनल पार्क में ये जानवर दिखना भाग्य की बात हो जाती है। लेकिन जवाई में आप आसानी से घूमते तेंदुए और मगरमच्छ को देख सकते हैं।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 04:39 PM
जंगली-जानवर देखने का शौक रहता है। लेकिन जिस भी नेशनल पार्क में जाते हैं तो केवल हिरन और बंदर देखकर लौट आते हैं। अब हर किसी का बजट साउथ अफ्रीका और केन्या जाने का तो होता नहीं। जहां पर वो मसाई मारा जैसे नेशनल पार्क में जाएं और जंगली जानवरों को देख पाएं। लेकिन इस ख्वाहिश को आसानी से पूरा किया जा सकता है राजस्थान के जवाई नेशनल पार्क में, जहां पर तेंदुआ, मगरमच्छ जैसे जंगली जीव खुले में घूमते दिख जाएंगे और आपको यहां पर और भी सैर के सुंदर नजारे देखने को मिलेंगे।

जवाई नेशनल पार्क

जवाई नेशनल पार्क दरअसल, एक तेंदुआ संरक्षण रिजर्व सेंटर है जो राजस्थान के पाली जिले में बना हुआ है। यहां पर तेंदुआ की काफी ज्यादा आबादी है जो रहती है। बता दें कि जवाई बांध भी है। जहां पर ये नेशनल पार्क बना हुआ है। 60 किलोमीटर एरिया में फैले इस नेशनल पार्क में 16 गांव बसे हैं। जहां पर तेंदुआ और ग्रामीण साथ में बसते हैं। तेंदुआ और दूसरे जंगली जानवरों को देखने के लिए यहां पर सफारी आराम से मिल जाती है। जिसके जरिए आप इन जानवरों को प्राकृतिक रूप में देख सकते हैं।

और भी वन्यजीव दिख जाएंगे

तेंदुआ की अलग-अलग प्रजाति के अलावा जंगली बिल्ली, भेड़िया, सियार और धारीदार लकड़बग्घे भी रहते हैं। जो किस्मतवालों को दिख जाते हैं। इसके अलावा यहां 100 से ज्यादा वैराइटी के प्रवासी और लोकल पक्षी भी देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर ये जगह जंगली जानवरों को देखने के शौकीन लोगों के लिए जन्नत से कम नही है। तो अगली बार जंगल सफारी का लुत्फ उठाना है तो राजस्थान के नेशनल पार्क में जरूर चले जाएं। जहां पर ग्रेनाइट की पहाड़ियों के सुंदर नजारों के बीच वाइल्ड लाइफ का करीब से दीदार होता है।

कैसे पहुंचे

जवाई तक पहुंचने के कई रास्ते हैं और ये पूरी तरह से शहरों से कनेक्टेड है। उदयपुर या जयपुर एयरपोर्ट से यहां प्राइवेट साधन के जरिए पहुंचा जा सकता है। नजदीकी एयरपोर्ट उदयपुर है जो करीब 150 किमी दूर है।

वहीं मात्र 4 किमी की दूरी पर मोरी बेरा रेलवे स्टेन है। जो जयपुर, दिल्ली, मुंबई से कनेक्टेड है।

किस मौसम में जाएं

राजस्थान में गर्मी का मौसम काफी गर्म और रातें सर्द होती है। इसलिए सर्दियों की खुली धूप में दिन में तेंदुओं के दिखने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके अलावा ठंड में यहां प्रवासी पक्षी भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहां पर सर्दियों के मौसम में जाना अच्छा हो सकता है।

Travel Places

