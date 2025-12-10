भारत के इस फेमस मंदिर में प्रसाद में बंटता है चाऊमीन और मोमोज, जानें कहां है ये मंदिर

संक्षेप: भारत में ऐसे कई मंदिर हैं, जिन्हें लेकर अलग मान्यताएं और चमत्कारों के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन क्या कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है, जहां भगवान को फल-फूल नहीं बल्कि नूडल्स-मोमोज चढ़ाए जाते हैं।

भारत देश में ऐसी कई जगहें हैं, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। इन जगहों का खान-पान भी अलग है और रहन-सहन भी। साथ ही देश में ऐसे कई फेमस मंदिर हैं, जिन्हें लेकर अलग मान्यताएं और चमत्कारी कहानियां लोगों ने सुनी हुई हैं। आज हम आपको जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं वह माता जी का है और वहां प्रसाद में फल, मेवे, मिठाई, लड्डू नहीं चढ़ाए जाते, बल्कि लोग मोमोज या चाऊमीन मां को चढ़ाते हैं। फिर यही प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। चलिए बताते हैं ये मंदिर कहां है और यहां पर ये प्रसाद क्यों बांटा जाता है।

कहां है ये मंदिर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बना है ये मां काली का मंदिर। ये मंदिर तांग्रा क्षेत्र में बना हुआ है, इस जगह को लोग चाइना टाउन के नाम से भी जानते हैं। यहां पर आने वाला हर इंसान इस मंदिर के दर्शन जरूर करता है और प्रसाद लेता है। कहते हैं इस मंदिर में अनोखी शक्ति है, जो भक्तों ही हर मनोकामना पूरी करती है।

पीछे की कहानी इस मशहूर मंदिर के पीछे एक कहानी भी है। कहा जाता है सालों पहले इस क्षेत्र में एक बच्चा बीमार हो गया था और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। ऐसे में उसके माता-पिता ने उम्मीद नहीं छोड़ी। इस जगह पर पहले एक पेड़ के नीचे दो काले पत्थर रखकर मां काली की पूजा होती थी। घरवालों ने बच्चे को वही लेटाया और कहां कि अगर ये ठीक हो गया तो मंदिर बनवा देंगे। माता का चमत्कार हुआ और बच्चा उठ खड़ा हुआ। बस तभी से मां काली को यहां पूजा जाता है और उनका मंदिर बना है। इस मंदिर के बाहर चाइनीज मां काली लिखा हुआ है।