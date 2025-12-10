Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
भारत के इस फेमस मंदिर में प्रसाद में बंटता है चाऊमीन और मोमोज, जानें कहां है ये मंदिर

भारत के इस फेमस मंदिर में प्रसाद में बंटता है चाऊमीन और मोमोज, जानें कहां है ये मंदिर

भारत में ऐसे कई मंदिर हैं, जिन्हें लेकर अलग मान्यताएं और चमत्कारों के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन क्या कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है, जहां भगवान को फल-फूल नहीं बल्कि नूडल्स-मोमोज चढ़ाए जाते हैं।

Dec 10, 2025 07:49 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
भारत देश में ऐसी कई जगहें हैं, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। इन जगहों का खान-पान भी अलग है और रहन-सहन भी। साथ ही देश में ऐसे कई फेमस मंदिर हैं, जिन्हें लेकर अलग मान्यताएं और चमत्कारी कहानियां लोगों ने सुनी हुई हैं। आज हम आपको जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं वह माता जी का है और वहां प्रसाद में फल, मेवे, मिठाई, लड्डू नहीं चढ़ाए जाते, बल्कि लोग मोमोज या चाऊमीन मां को चढ़ाते हैं। फिर यही प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। चलिए बताते हैं ये मंदिर कहां है और यहां पर ये प्रसाद क्यों बांटा जाता है।

कहां है ये मंदिर

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बना है ये मां काली का मंदिर। ये मंदिर तांग्रा क्षेत्र में बना हुआ है, इस जगह को लोग चाइना टाउन के नाम से भी जानते हैं। यहां पर आने वाला हर इंसान इस मंदिर के दर्शन जरूर करता है और प्रसाद लेता है। कहते हैं इस मंदिर में अनोखी शक्ति है, जो भक्तों ही हर मनोकामना पूरी करती है।

पीछे की कहानी

इस मशहूर मंदिर के पीछे एक कहानी भी है। कहा जाता है सालों पहले इस क्षेत्र में एक बच्चा बीमार हो गया था और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। ऐसे में उसके माता-पिता ने उम्मीद नहीं छोड़ी। इस जगह पर पहले एक पेड़ के नीचे दो काले पत्थर रखकर मां काली की पूजा होती थी। घरवालों ने बच्चे को वही लेटाया और कहां कि अगर ये ठीक हो गया तो मंदिर बनवा देंगे। माता का चमत्कार हुआ और बच्चा उठ खड़ा हुआ। बस तभी से मां काली को यहां पूजा जाता है और उनका मंदिर बना है। इस मंदिर के बाहर चाइनीज मां काली लिखा हुआ है।

चाऊमीन-मोमोज

दरअसल, सिविल वॉर के दौरान चाइनीज तांग्रा क्षेत्र में रहने के लिए आए हुए थे। उस वक्त उन्होंने भी मां काली की पूजा की और जो उन्हे सबसे ज्यादा खाना पसंद है, वही मां को भेंट स्वरूप चढ़ाया। तभी से मां काली के इस मंदिर में मोमोज, फ्राइड राइस, चाऊमीन प्रसाद में मिलता है। यहां पर हिंदू और चाइनीज दोनों ही पूजा करने आते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं। तो आप कब जा रहे हैं इस मंदिर के दर्शन करने और प्रसाद खाने।

