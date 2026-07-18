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जंक्शन, टर्मिनल, कैंट और सेंट्रल में क्या है फर्क? हर रेलवे यात्री को पता होनी चाहिए यह बात

By Avantika Jain
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रेलवे से यात्रा करते समय अलग-अलग स्टेशन आते हैं। कुछ स्टेशनों के नाम के आगे जंक्शन, टर्मिनल, कैंट और सेंट्रल लिखा होता है। क्या आप जानते हैं कि आखिर इन स्टेशनों में फर्क क्या होता है? नहीं तो यहां जानिए-

जंक्शन, टर्मिनल, कैंट और सेंट्रल में क्या है फर्क? हर रेलवे यात्री को पता होनी चाहिए यह बात

ट्रेन से यात्रा करने का अपना एक अलग मजा है। इस दौरान अलग-अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है और कई बार तो कुछ नई जगहों के बारे में भी पता लगता है। लेकिन क्या आपने ट्रेन यात्रा करते समय एक बात पर गौर किया है कि कुछ स्टेशनों के नाम के आगे जंक्शन, टर्मिनल, कैंट और सेंट्रल लिखा होता है। पर क्या आप जानते हैं कि इन चारों के बीच में फर्क क्या होता है? नहीं, तो यहां हम आपको चारों के बीच का अंतर बता रहे हैं। अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए।

जंक्शन स्टेशन

बहुत से स्टेशन के नाम के साथ जंक्शन लिखा होता है। अधिकतर जंक्शन वाले स्टेशन बड़े होते हैं। यह वह स्टेशन होते हैं जहां से कम से कम तीन अलग-अलग दिशाओं में ट्रेनें जा सकती हैं। यानी यहां ट्रेनों के आने और जाने के लिए कम से कम तीन रूट होते हैं। हावड़ा जंक्शन, नई दिल्ली, मुंबई का सीएसएमटी, चेन्नई सेंट्रल और डीडीयू (मुगलसराय) सबसे बड़े और बिजी जंक्शनों में शामिल हैं।

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टर्मिनल

अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन जरूर देखा या सुना होगा। यह वह स्टेशन होते हैं जो रूट का आखिरी स्टेशन होता है, जिसके आगे कोई रेलवे ट्रैक नहीं होता। इस तरह के स्टेशन पर ट्रेन जिस दिशा से ट्रेन आती है, उसे इंजन बदलकर उसी दिशा में वापस जाना पड़ता है। देश के कुछ सबसे प्रमुख और व्यस्त टर्मिनल स्टेशनों में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, आनंद विहार टर्मिनल और लोकमान्य तिलक टर्मिनस शामिल हैं।

सेंट्रल

ये स्टेशन वह होते हैं जो शहर का सबसे मुख्य, बिजी और सबसे पुराना रेलवे स्टेशन होता है। जिन शहरों में कई रेलवे स्टेशन होते हैं, उनमें यात्रियों और ट्रेनों के भारी दबाव को संभालने वाला मुख्य स्टेशन 'सेंट्रल' कहलाता है। ये आमतौर पर शहर के बीचों-बीच होते हैं और यहां से लगभग सभी दिशाओं में जाने के लिए ट्रेनें मिल जाती हैं। भारत में केवल 5 सेंट्रल स्टेशन हैं- मुंबई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल, त्रिवेंद्रम सेंट्रल और मंगलुरु सेंट्रल।

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कैंट

यह वह रेलवे स्टेशन होते हैं जो आर्मी या कैंटोनमेंट एरिया के पास बने होते हैं। ये स्टेशन दूसरे मुख्य रेलवे स्टेशनों की तुलना में ज्यादा शांत, अनुशासित और साफ होते हैं। यहां सेना के लिए एक अलग 'मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस' भी होता है। भारत के मुख्य कैंट स्टेशन में दिल्ली कैंटोनमेंट, अंबाला कैंट, आगरा कैंट, बेंगलुरु कैंट, मेरठ कैंट शामिल है।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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