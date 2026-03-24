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ट्रेकिंग करने वालों के लिए बेस्ट है प्राशर लेक, देखें कहां से शुरू होता है ट्रेक

Mar 24, 2026 06:35 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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ट्रैकिंग के लिए भारत में कई जगह हैं। पराशर लेक उन्हीं में से एक है। यहां पर आप परिवार के साथ भी ट्रैकिंग करने के लिए जा सकते हैं। जानिए कहां से शुरू होता है ये ट्रैक।

ट्रेकिंग करने वालों के लिए बेस्ट है प्राशर लेक, देखें कहां से शुरू होता है ट्रेक

पहाड़ों से घिरे रास्तों के बीच से चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचने का अलग ही मजा है। ट्रेकिंग के दौरान भले ही शारिरिक थकावट हो जाती है, लेकिन रूह एक बार फिर से तरोताजा महसूस करने लगती है। शहर के शोर-शराबे और फोन से दूर, जब आप पहाड़ों में होते हैं, तो वहां सिर्फ आपकी सांसों की आवाज और पक्षियों का चहचहाना होता है। पेड़ों और नदी के बीच एक सन्नटा सुकून भरा होता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पर्वतों से घिरी नीले पानी की पराशर झील ट्रैकिंग के लिए फेमस है। घने जंगल और कई छोटी नदियों से होकर गुजरता ये ट्रैक ट्रैकिंग लवर्स को खूब पसंद आता है। शुरुआती समय में ट्रेकिंग के लिए पराशर झील एकदम परफेक्ट है। आइए जानते हैं यहां के ट्रेक की डिटेल्स-

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कहां से शुरू होता है ट्रेक

ट्रेक की शुरुआत बागी गांव से होती है। बागी से झील तक की दूरी लगभग 7 से 9 किलोमीटर है। जिसे पूरा करने में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। शुरुआत में रास्ता घने देवदार के जंगलों से होकर गुजरता है और बीच में एक छोटा वाटरफॉल भी आता है।

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ट्रेक की जानकारी

पराशर झील की गहराई कितनी है आज तक कोई इसका पता नहीं लगा पाया है। इसके अलावा झील के बीच में एक छोटा सा तैरता हुआ टापू है, जो अपनी जगह बदलता रहता है। झील के किनारे ऋषि पराशर को समर्पित एक सुंदर तीन मंजिला लकड़ी का मंदिर है। इस जगह से आपको धौलाधार, पीर पंजाल और किन्नौर की बर्फीली चोटियों का शानदार नजारा देखने को मिलेगा।

दिल्ली से पराशर झील कैसे पहुंचे?

दिल्ली या चंडीगढ़ से मंडी के लिए वोल्वो बसें आसानी से मिल जाती हैं। इसके अलावा आप मंडी से बागी गांव तक जाने के लिए लोकल बस या प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं। अगर आप ट्रेकिंग नहीं करना चाहते हैं तो झील तक सीधी सड़क भी जाती है।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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