खाटूश्याम जन्मोत्सव पर नहीं जा पा रहे राजस्थान तो दिल्ली के इस मंदिर में कर लें दर्शन, मन्नत मांगने आते हैं लोग

संक्षेप: Famous Khatu Shyam Temple In Delhi: राजस्थान के सीकर जिले में खाटूश्याम महाराज का भव्य मंदिर बना है। लेकिन जन्मोत्सव के मौके पर वहां नहीं जा पा रहे तो निराश ना हो। दिल्ली में बने हूबहू राजस्थान जैसे इस मंदिर में कर लें खाटूश्याम के दर्शन। जानें कहां पर बना है।

हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। खाटू श्याम के नाम से मशहूर बर्बरीक के पुत्र हैं। इनका जन्मोत्सव इस साल 1 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन भक्त बाबा के दर्शन,पूजन के साथ उन्हें भोग लगाते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में खाटूश्याम का मंदिर है। जहां पर रोजाना लाखों की भीड़ उमड़ती है। लेकिन जो लोग हर दिन वहां दर्शन नहीं कर सकते उनके लिए खाटूश्याम के और भी मंदिर है। दिल्ली में रहते हैं तो जन्मोत्सव के दिन बाबा के दर्शन के लिए इस फेमस मंदिर में चले जाएं। जहां पर भी भक्तों की भीड़ उमड़ती है। जान लें दिल्ली में कहां बना है खाटू श्याम का मंदिर।

राजस्थान के मंदिर जैसा ही है नवंबर महीने में जन्मोत्सव के करीब राजस्थान के मंदिर में खाटूश्याम के दर्शन के लिए भारी भीड़ होती है। लेकिन अगर आप वहां दर्शन के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो दिल्ली के इस मंदिर में दर्शन कर लें। जो बिल्कुल हूबहू राजस्थान के मंदिर जैसा ही बनाया गया है। बड़े एरिया में फैले इस मंदिर में भक्तों की भीड़ आती है।

दिल्ली में यहां बना है खाटू श्याम मंदिर खाटू श्याम का मंदिर दिल्ली के अलीपुर एरिया में बना है। जिसका नाम ही है खाटू श्याम दिल्ली धाम। ये मंदिर जीटी करनाल रोड पर तिबोली गार्डन के पास बना है। जो करीब एक लाख वर्ग गज में फैला है। इस मंदिर का निर्माण बहुत पुराना ना होकर साल 2022 में किया गया है। जहां पर खाटू श्याम के दर्शन के साथ अष्टधातु से बनी शिला, वाटिका और गौशाला भी है। मंदिर में इन सारी चीजों को देखकर मन को सुकून और शांति मिलती है।

कैसे पहुंचे मंदिर खाटू श्याम के करनाल वाले मंदिर में पहुंचने के लिए आपको जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन उतरना होगा। मेट्रो स्टेशन पर उतरकर बड़े ही आसानी से किसी भी रिक्शे की मदद से मंदिर में पहुंचा जा सकता है।