Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राKerala Most Serene and Stunning Hill station Wayanad Travel Guide
वायनाड ट्रिप: कब जाएं, क्या देखें, कैसे पहुंचे और क्यों खास है यह जगह? जानें सबकुछ

वायनाड ट्रिप: कब जाएं, क्या देखें, कैसे पहुंचे और क्यों खास है यह जगह? जानें सबकुछ

संक्षेप:

केरल की हरियाली, पहाड़ों की ठंडी हवाएं और शांत झीलें मिलकर वायनाड को दक्षिण भारत का एक बेहतरीन हिल स्टेशन बनाती हैं। यह जगह प्रकृति प्रेमियों, कपल्स और एडवेंचर लवर्स- सबके लिए परफेक्ट मानी जाती है।

Thu, 27 Nov 2025 01:47 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हरी-भरी पहाड़ियों, धुंध से ढके जंगलों और स्वच्छ झीलों से सजा वायनाड दक्षिण भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है। यह जगह हर तरह के यात्रियों के लिए परफेक्ट है- चाहे आप प्रकृति का सुकून तलाश रहे हों, एडवेंचर का रोमांच चाहते हों या फैमिली हॉलीडे की तैयारी कर रहे हों। वायनाड की प्राकृतिक सुंदरता बेहद शांत और ताजगीभरी है। चाय और कॉफी के ढलानदार बागान, घने जंगलों में छिपे झरने और पहाड़ियों के बीच दौड़ते बादल- ये सभी मिलकर यात्रियों को एक शांत, रिफ्रेशिंग और सुकूनभरा अनुभव देते हैं। वहीं, सुबह के समय हवा में घुली नमी और बादलों की परतें इस हिल स्टेशन को एक जादुई रूप देती हैं। वायनाड में कहां-कहां घूमें, कैसे पहुंचे और जाने का सही समय- इस आर्टिकल के माध्यम से ये सभी जानकारी ले सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कहां-कहां घूमें?

  • बाणासुर सागर डैम: एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थ डैम। यहां बोटिंग, ट्रेकिंग और फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन अवसर हैं।
  • एडक्कल गुफाएं: 6000 साल पुराने इन गुफाओं में रॉक कार्विंग्स हैं जो मानव इतिहास की अनोखी झलक दिखाते हैं। इतिहास प्रेमियों के लिए यह आकर्षण का केंद्र हैं।
  • वायनाड वाइल्डलाइफ सेंचुरी: हाथी, हिरण, टाइगर और बाइसन देखने के लिए जंगल सफारी का अनुभव जरूर लें।
  • सूचीपारा वॉटरफॉल: तीन-स्तरीय झरना जहां आप स्विमिंग और रैपलिंग जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं।
  • चेंब्रा पीक: ट्रेकरों की पसंदीदा जगह, जहां के “हार्ट-शेप्ड लेक” की फोटो इंस्टाग्राम पर खूब ट्रेंड करती है।
  • कुरुवा द्वीप (Kuruva Island): घने जंगलों से घिरी रिवर आइलैंड- बांस की राफ्टिंग यहां की खासियत है।
  • पूकोडे झील (Pookode Lake): घने जंगलों से घिरी हुई यह लेक शांति चाहने वालों के लिए बेस्ट है- यहां बोटिंग जरूर करें।

घूमने का सही समय!

ये भी पढ़ें:युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश के बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, जरूर पढ़ें

वायनाड घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मई माना जाता है, जब मौसम ठंडा और साफ रहता है। ट्रेकिंग, वाइल्डलाइफ सफारी और झरनों की यात्रा के लिए यह मौसम अच्छा रहता है। वहीं, जून से सितंबर की बारिश यहां की हरियाली को और भी निखार देती है, हालांकि कुछ ट्रेकिंग रूट इस दौरान बंद भी मिल सकते हैं।

कैसे पहुंचे? (How to Reach Wayanad)

  • By Air: नजदीकी एयरपोर्ट – Calicut International Airport (लगभग 100 किमी)
  • By Train: Kozhikode Railway Station सबसे नजदीकी बड़ा स्टेशन।
  • By Road: केरल, मैसूर और बैंगलोर से बेहतरीन हिल हाईवे कनेक्टिविटी।

ये भी पढ़ें:विंटर सीजन में करें रोमांचक जंगल सफारी- ये हैं बेस्ट जगहें
Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Travel Places

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।