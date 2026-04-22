खुल चुके हैं केदारनाथ धाम के कपाट, इस साल के नियमों के साथ जानें इतिहास, कैसे पहुंचे और रहस्य

हर-हर महादेव की गूंज के साथ आज केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। हर साल की तरह इस साल भी केदारनाथ धाम की यात्रा करने वालों को कुछ नियमों का पालन करना होगा। यहां जानिए इस साल के नियम, इतिहास, कैसे पहुंचे और रहस्य।

आज 22 अप्रैल के दिन केदारनाथ मंदिर के कपाट हर-हर महादेव के जयकारों के साथ खुल चुके हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां स्वयंभू शिवलिंग की पूजा होती है। आइए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास, कैसे पहुंचे, रहस्य और इस साल के कुछ खास नियमों के बारे में।

केदारनाथ धाम का इतिहास केदारनाथ धाम का इतिहास सालों पुराना है और इसका मुख्य श्रेय पांडवों को दिया जाता है। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव अपने गोत्र-हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में हिमालय पहुंचे थे, जहां शिव ने बैल का रूप धारण किया और बाद में उनके कूबड़ वाले भाग के रूप में यहां दर्शन दिए। जिसके बाद पांडवों ने यहां मंदिर का निर्माण कराया था।

केदारनाथ धाम का रहस्य केदारनाथ धाम का सबसे बड़ा रहस्य इसकी बनावट है। इसे इंटरलाकिंग तकनीक से जोड़कर बनाया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, यहां भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन देने के लिए बैल का रूप धारण किया था और धरती में समाते समय उनका कूबड़ यहां रह गया, जो आज भी त्रिकोणीय शिला के रूप में पूजनीय है। 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच यानी 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बावजूद इस मंदिर की संरचना को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा 2013 की बाढ़ में भी एक विशाल भीम शिला ने पीछे आकर मंदिर की रक्षा की, जिसे भक्त आज भी महादेव का साक्षात चमत्कार मानते हैं।

केदारनाथ धाम कैसे पहुंचे केदारनाथ धाम की यात्रा मुख्य रूप से उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से शुरू होती है। अगर आप हवाई मार्ग से इस जगह पर जाना चाहते हैं तो देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे। फिर यहां से आप टैक्सी या बस के जरिए ऋषिकेश और फिर सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। इसके अलावा फाटा, गुप्तकाशी और सिरसी जैसी जगहों से केदारनाथ के लिए सीधी हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। रेल से आने वाले यात्रियों के लिए ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून मुख्य स्टेशन हैं। इन स्टेशनों से बस या टैक्सी सेवा ले सकते हैं।

केदारनाथ धाम के नियम 1) 50 साल से ज्यादा उम्र के तीर्थयात्रियों या जिन्हें पहले से कोई बीमारी (बीपी, शुगर, अस्थमा) है, उनके लिए हेल्थ चेकअप जरूरी हो सकता है।

2) मंदिर के गर्भगृह और आंगन में फोटोग्राफी और वीडियो बनाना सख्त मना है।

3) आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट जैसे सरकारी पहचान पत्र अनिवार्य हैं।

4) अत्यधिक भीड़ को मैनेज करने के लिए दर्शन के लिए निश्चित टाइम स्लॉट दिए जा रहे हैं।