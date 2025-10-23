Hindustan Hindi News
बनारस जाएं तो काशी विश्वनाथ, संकटमोचन, भैरव ही नहीं इन 2 मंदिरों के भी करें दर्शन, ऐसे बनाएं प्लान

संक्षेप: बनारस जाने का प्लान बना चुके हैं तो अब तक आपकी टु डू लिस्ट तैयार हो चुकी होगी। अगर आप पहले वाराणसी नहीं गए या काफी समय बाद जा रहे हैं तो काफी कुछ बदला मिलेगा। यहां कुछ गाइडलाइन्स हैं जो आपकी ट्रिप में काफी मददगार साबित हो सकती हैं।

Thu, 23 Oct 2025 10:11 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
काशी किसी के लिए मोक्ष का द्वार है तो किसी के लिए संस्कृति और आध्यात्म का संगम। चटोरे लोग यहां टमाटर की चाट, कचौड़ी, बनारसी चाय के लिए आते हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए बनारस के घाट ही सुकून हैं। अगर आप बनारस यानी भोले बाबा की नगरी जाने का प्लान बना चुके हैं कुछ टिप्स आपके काफी काम आ सकते हैं। खासकर अगर आपका प्लान देव दीपावली के आसपास बन रहा है तो मानसिक रूप से तैयार होकर जाएं कि आपको काफी भीड़ मिलेगी। कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में भी जानें जो कम चर्चित हैं लेकिन मान्यता बहुत है। ऐसे दो मंदिर हैं विशालाक्षी और मृत्युंजय महादेव। यहां काशी ट्रिप के लिए एक सॉलिड टिप्स हैं जो आपकी यात्रा सुगम बना देंगे।

बनारस में कहां रुकें

काशी पहुंचने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन, बस या प्राइवेट कार कोई भी साधन ले सकते हैं। ट्रेन से हैं तो स्टेशन पहुंचने पर आपको ऑटो और ई रिक्शा मिल जाएगा। बनारस में ऊबर वगैरह कैब सर्विसेज भी हैं लेकिन ट्रैफिक की वजह से अक्सर ये नहीं मिल पाते। अगर आप अकेले हैं ज्यादा सामान नहीं है तो बाइक ट्राई कर सकते हैं। स्टे पहले से बुक करके जाएंगे तो सहूलियत रहेगी। बनारस का गोदौलिया इलाका ऐसी जगह है जहां से घूमने की सारी जगह आसपास पड़ती हैं। यहां आपको होम स्टेज के कई ऑप्शंस मिल जाएंगे जिन्हें आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं।

काशी के कोतवाल से लें आज्ञा

भैरवजी को काशी का कोतवाल कहा जाता है। मान्यता है कि आप सबसे पहले उनके मंदिर जाएं। उनका आशीर्वाद लेकर बनारस की यात्रा शुरू करें। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप लौटते वक्त भैरव बाबा के दर्शन जरूर करें। भैरव मंदिर में 8 बजे के बाद जाएं तो भीड़ कम मिलेगी।

काशी भैरव मंदिर

मृत्युंजय महादेव का आशीर्वाद

भैरव मंदिर के पास वॉकिंग डिस्टेंस में ही मृत्युंजय महादेव का मंदिर है। मान्यता है कि इस मंदिर में अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। इस मंदिर में एक प्राचीन कुआं हैं। बताया जाता है कि इस कुएं में धनवंतरीजी ने कई सारी औषधियां डाल दी थीं और इसे पीने से सभी तरह के रोगों से छुटकारा मिलता है। अगर आप वाराणसी जा रहे हैं तो इस मंदिर में जरूर जाएं और कुछ वक्त गुजारें। यहां लोग साधना और जाप करते रहते हैं और बाकी मंदिरों की तरह भीड़ भी नहीं जुटती।

मृत्युंजय महादेव मंदिर

काशी विश्वनाथ मंदिर

काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस का प्रमुख मंदिर है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। विश्वनाथ मंदिर में काफी भीड़ जुटती है। अगर आप आसानी से दर्शन करना चाहते हैं तो पहले से सुगम दर्शन पास बनवाकर जाएं। यह पास ऑनलाइन बन जाता है। दर्शन के लिए प्रसाद के साथ प्रसाद के बिना कई तरह के ऑप्शंस हैं। इनका चार्ज भी अलग-अलग है। दर्शन के लिए सुबह जितनी जल्दी जाएं उतनी सहूलियत होगी। इस वेबसाइट से टिकट बुक कर सकते हैं।

काशी विश्वनाथ मंदिर

क्या ध्यान रखें

काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर किसी तरह का गैजेट, पेन, कंघा, पानी की बोतल, स्मार्टवॉच वगैरह ले जाना मना होता है। बाहर कई दुकानों पर लॉकर हैं वहां जमा कर सकते हैं। चेकिंग के बाद अंदर जाने पर आपका मोबाइल भी जमा करवाया जाएगा। वहां फोटो खींचने पर सख्त मनाही है।

विशालाक्षी मंदिर

यह काशी का प्रसिद्ध मंदिर है और काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास ही है। विशालाक्षी मंदिर शक्तिपीठ है। यहां कई लोग बनारस की साड़ियां, कमल के फूल वगैरह चढ़ाते हैं। मान्यता है कि यहां देवी के दाहिने कान की मणि गिरी थी। इसे मणिकर्णी देवी मंदिर भी कहा जाता है।

संकटमोचन मंदिर

शाम के वक्त आप संकटमोचन मंदिर में जाकर दर्शन करें। वहां बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ें। संकट मोचन मंदिर में भी आपको फोटोज खींचने की इजाजत नहीं है। जितना कम सामान लेकर जाएं उतनी सहूलियत होगी।

काशी के घाट

काशी के घाटों पर सुबह कुछ वक्त जरूर गुजारें लेकिन शाम की आरती का नजारा भी अद्भुत होता है। घाटों की आरती जरूर देखें। अस्सी घाट, दशाश्मेध घाट, हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट और नमोघाट, पंच गंगा घाट जाएं। आप वहां क्रूज और नाव की सवारी भी कर सकते हैं लेकिन आरती घाट पर बैठकर देखें, नाव से उतना साफ नहीं दिखाई देता।

काशी घाट आरती

स्ट्रीट फूड

काशी अपने स्ट्रीट फूड के लिए भी फेमस है। यहां काशी चाट भंडार, बाबा ठंडाई, दीना चाट भंडार ये सब गोदौलिया इलाके में ही मिल जाएगा। लंका की तरफ जाएंगे तो आपको पप्पू टी स्टाल सहित कई खाने-पीने की दुकानें मिल जाएंगी। यहां आप मक्खन मलाई, चाट, चाय के साथ बन-मक्खन का मजा जरूर लें। काशी चाट भंडार की टमाटर की चाट फेमस है।

बनारस की चाट

कहां आ सकती है दिक्कत

अक्तूबर 2025 की बात करें तो बनारस में कई जगह पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहां रिक्शेवालों से जब भी कहीं ले जाने की बात करें तो उनसे ठीक से समझ लें कि वे डेस्टिनेशन से कितनी दूर उतारेंगे। वहां कई बार रोड बंद होने के नाम पर आपको मंदिर या घाट के काफी पहले छोड़ दिया जा सकता है तो पैदल चलने के लिए भी तैयार रहें। कहीं जाने से पहले मार्जिन लेकर चलें क्योंकि आपको ट्रैफिक में फंसना पड़ सकता है। अपना पानी, मास्क और सैनिटाइजर साथ रखें। धूल-मिट्टी से एलर्जी है तो दुपट्टे से कवर करके जाएं... और हां बनारस तक गए हैं तो पान खाना कैसे भूल सकते हैं।

बनारसी पान
Banaras

