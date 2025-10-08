क्या आप जानते हैं कहां बना है चौथ माता का मंदिर, जहां मिलता है पति की लंबी आयु का आशीर्वाद

Chauth Mata Ka Mandir: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही चौथ माता का मंदिर है। जहां पर श्रद्धालु दूर-दूर से अपनी मनोकामना की पूर्ति और पति की लंबी आयु की कामना के लिए आते हैं।

हिन्दू महीने में कार्तिक मास के कृष्णपक्ष के चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस व्रत को ज्यादातर सुहागिन स्त्रियां ही करती हैं और पति के लंबी उम्र की कामना करती है। इस साल 2025 में करवा चौथ का पावन दिन 10 अक्टूबर को होगा। जब महिलाएं चांद को अर्घ्य देकर निर्जला व्रत खोलेंगी। मान्यता है कि चौथ का व्रत करने से पति को लंबी आयु का वरदान मिलता है बल्कि दाम्पत्य जीवन में भी सुख और खुशहाली बनी रहती है। वैसे तो चौथ माता को मां पार्वती का ही स्वरुप माना जाता है और अलग से मंदिर की स्थापना नहीं मिलती। लेकिन राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में चौथ माता का मंदिर है। जहां दर्शन-पूजन से पति के दीर्घायु होने की कामना की पूर्ति होती है।

सवाई माधोपुर जिले में बना है चौथ माता का मंदिर सवाई माधोपुर जिले से लगभग 18 किमी की दूरी पर चौथ माता का मंदिर बना हुआ है। जहां पर सालभर की चार बड़ी चौथ पर मेला लगता है। खासतौर पर करवा चौथ के मौके पर यहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अरावली की पहाड़ियों पर बना ये मंदिर माता पार्वती को ही समर्पित है। जिस गांव में ये मंदिर बना है उसे चौथ का बरवाड़ा कहा जाता है।

मंदिर का इतिहास है पुराना चौथ माता का मंदिर सवाई माधोपुर के प्रमुख मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का इतिहास भी काफी पुराना है। 1451 में शासक भीमसिंह ने इस मंदिर की स्थापना की करवाई थी। अरावली की पहाड़ियों पर करीब 1 हजार फीट की ऊंचाई पर बसी मां के इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं।

खास मौके पर लगता है मेला वैसे तो इस मंदिर में दर्शन के लिए किसी भी मौसम में जा सकते हैं। लेकिन करवा चौथ और नवरात्रि के मौके पर यहां भीड़ होती है। नवरात्रि में यहां मेला लगता है और इन दो मौकों पर जाने का खास महत्व भी माना जाता है। मान्यता है कि चौथ माता सबकी मनोकामना पूरी करती हैं।