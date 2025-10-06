करवाचौथ पर पतिदेव के साथ कर आएं दिल्ली के इन मंदिरों में दर्शन, रिश्ते की डोर होगी मजबूत!

इस बार करवाचौथ की रात को और भी खास बनाना चाहती हैं, तो दिल्ली के कुछ बेहद खूबसूरत और पवित्र मंदिरों में जाकर ना सिर्फ पूजा-अर्चना कर सकती हैं, बल्कि वहां से चांद का दीदार भी कर सकती हैं। चलिए जानते हैं-

करवाचौथ का व्रत हर सुहागिन के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जब रात को चांद निकलता है, तब चांद का दीदार कर के अपने व्रत को खोलती हैं। अगर आप इस बार करवाचौथ की रात को और भी खास बनाना चाहती हैं, तो दिल्ली के कुछ बेहद खूबसूरत और पवित्र मंदिरों में जाकर ना सिर्फ पूजा-अर्चना कर सकती हैं, बल्कि वहां से चांद का दीदार भी कर सकती हैं। चलिए जानते हैं दिल्ली के कुछ बेहद खास मंदिरों के बारे में जो अपनी सुंदरता, शांति और आध्यात्मिक माहौल के लिए मशहूर हैं। यहां जा कर आप अपनी करवाचौथ की रात को और भी खास और यादगार बना सकती हैं।

प्रेम और भक्ति का संगम है इस्कॉन टेंपल दिल्ली का इस्कॉन टेंपल, जिसे रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का प्रतीक है। यह मंदिर अपने भव्य स्वरूप और शांत माहौल के लिए प्रसिद्ध है। करवाचौथ के दिन यहां दर्शन करने और भगवान से आशीर्वाद लेने रिश्ते में प्रेम और मधुरता बढ़ती है। शाम के समय यहां भजन-कीर्तन का वातावरण मन को शांति और आनंद से भर देता है।

कालका जी मंदिर दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक कालका जी मंदिर मां दुर्गा के स्वरूप को समर्पित है। माना जाता है कि मां कालका जी की सच्चे मन से पूजा करने पर हर मनोकामना पूरी होती है और रिश्तों में नई ऊर्जा आती है। करवाचौथ की रात इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रहती है। महिलाएं मां से अपने परिवार के सुख-समृद्धि और वैवाहिक जीवन की लंबी उम्र की कामना करती हैं।

कनॉट प्लेस का प्राचीन हनुमान मंदिर दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर ना केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहां की आस्था भी बेहद गहरी है। करवाचौथ के अवसर पर इस मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं। यहां पूजा करने से मन में भक्ति की भावना और प्रेम दोनों का संचार होता है। इस मंदिर की शांति और ऊर्जा करवाचौथ के माहौल को और भी पवित्र बना देती है।