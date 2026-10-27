फ्रांस में करीना-सैफ का फैमिली वेकेशन, तैमूर-जेह संग देखें खूबसूरत तस्वीरें
करीना कपूर और सैफ अली खान इन दिनों फ्रांस में छुट्टियां मना रहे हैं। सैफ ने वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें परिवार का मस्ती भरा अंदाज और कैजुअल लुक देखने को मिल रहा है।
बॉलीवुड कपल करीना कपूर और सैफ अली खान जब भी परिवार के साथ घूमने निकलते हैं, तो उनकी तस्वीरें फैंस का ध्यान खींच लेती हैं। इस बार दोनों अपने बेटों तैमूर और जेह के साथ फ्रांस में छुट्टियां मना रहे हैं। यहां परिवार घूमने-फिरने के साथ खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर कर रहा है। सैफ ने अपने वेकेशन की कुछ झलकियां शेयर की हैं, जिनमें कभी दोनों साथ नजर आ रहे हैं, तो कभी बच्चे किताबें पढ़ते दिख रहे हैं। खास बात यह है कि इस ट्रिप पर करीना और सैफ का स्टाइल भी काफी सिंपल और कंफर्टेबल है। आइए देखते हैं उनकी छुट्टियों की खास तस्वीरें और उनके आउटफिट्स की डिटेल।
फ्रांस के इस खूबसूरत शहर में घूम रहा है परिवार
सैफ अली खान और करीना कपूर अपने दोनों बेटों तैमूर और जेह के साथ फ्रांस के नुई-सेंट-जॉर्ज (Nuits-Saint-Georges) शहर में छुट्टियां मना रहे हैं। यह एक छोटा और खूबसूरत शहर है, जो अपनी पुरानी इमारतों, अंगूर के बागों और वाइनरी के लिए जाना जाता है। सैफ ने यहां से कई तस्वीरें शेयर की हैं। एक तस्वीर में वह शहर की एक शांत सड़क के किनारे बैठे नजर आ रहे हैं। आसपास लगे साइनबोर्ड पर मजेदार बातें लिखी हैं, जो तस्वीर को थोड़ा अलग अंदाज देती हैं।
कभी वाइनरी में घूमे, तो कभी किताबें पढ़ते दिखे बच्चे
सैफ की शेयर की गई तस्वीरों में करीना और वह एक वाइनरी में भी नजर आ रहे हैं। दोनों यहां आराम से घूमते और साथ में समय बिता रहे हैं। वहीं, तैमूर और जेह की एक तस्वीर में दोनों लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते दिख रहे हैं। कुछ तस्वीरों में शहर की खूबसूरत गलियां और आसपास का नजारा दिख रहा है। एक तस्वीर में परिवार अपने दोस्तों के साथ भी नजर आता है। इन तस्वीरों से पता चलता है कि परिवार इस ट्रिप पर सिर्फ घूम ही नहीं रहा, बल्कि साथ में सुकून भरा समय भी बिता रहा है।
क्या है नुई-सेंट-जॉर्ज की खासियत?
फ्रांस का नुई-सेंट-जॉर्ज शहर अपनी वाइनरी और अंगूर के बागों के लिए मशहूर है। यहां आने वाले लोग वाइनरी घूम सकते हैं और स्थानीय खाने का स्वाद ले सकते हैं। शहर के आसपास अंगूर के बागों के बीच साइकिल चलाने और घूमने का भी मौका मिलता है। यहां पुरानी इमारतें और ऐतिहासिक जगहें भी देखने लायक हैं। पास में मौजूद क्लो द वूजो किला भी घूमने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा, यहां ब्लैक करंट से बनने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए कैसिसियम और वेद्रेन लिकर फैक्ट्री जैसी जगहें भी हैं। शहर के म्यूजियम में पुराने समय से जुड़ी चीजें देखने को मिलती हैं।
करीना का कैजुअल लुक है काफी स्टाइलिश
वेकेशन के दौरान करीना कपूर ने ऐसा आउटफिट चुना, जो दिखने में सिंपल होने के साथ घूमने-फिरने के लिए भी आरामदायक है। तस्वीरों में वह गहरे ग्रे रंग के स्लीवलेस टॉप में नजर आ रही हैं। इस टॉप की फिटिंग उनके लुक को स्मार्ट बना रही है। उन्होंने इसके साथ मिंट ग्रीन रंग की ढीली पैंट पहनी है। पैरों में स्नीकर्स हैं, जो लंबे समय तक चलने के लिए आरामदायक रहते हैं। करीना ने आंखों पर सनग्लासेस लगाए हैं और कानों में छोटे ईयररिंग्स पहने हैं। खुले बालों के साथ उनका लुक और भी सहज लग रहा है। इसके साथ उन्होंने टैन रंग का हर्मेस बैग कैरी किया है।
सैफ भी दिखे कूल और कंफर्टेबल
करीना के साथ सैफ अली खान का लुक भी काफी रिलैक्स्ड है। उन्होंने सफेद रंग की लिनेन शर्ट पहनी है, जिसका कॉलर सिंपल और थोड़ा अलग स्टाइल का है। शर्ट की बाजुओं को उन्होंने कोहनी तक मोड़ रखा है, जिससे लुक और भी कैजुअल लग रहा है। सैफ ने इसके साथ चमकदार गुलाबी रंग के लिनेन शॉर्ट्स पहने हैं। पैरों में बेज रंग के लोफर्स और हाथ में स्टाइलिश घड़ी उनके लुक को पूरा कर रही है। करीना और सैफ दोनों के आउटफिट्स में एक बात कॉमन है—दोनों ने ऐसे कपड़े चुने हैं, जिनमें स्टाइल के साथ कंफर्ट का भी ध्यान रखा गया है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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