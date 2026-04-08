जंगल सफारी में क्यों नहीं पहनना चाहिए लाल या चटक रंग के कपड़े? वजह जान फॉलो करेंगे रूल
What to wear on Jungle safari: जंगल सफारी के दौरान टूरिस्ट लोगों को लाल जैसे चटक रंग को पहनना मना होता है। इसके पीछे का कारण जान लेंगे तो नेक्स्ट टाइम से आप इस रूल को जरूर फॉलो करेंगे साथ ही अगर नेशनल पार्क में जंगल सफारी के एडवेंचर पर जाने का प्लान है तो इन रूल्स की जानकारी भी जरूर रखें।
एडवेंचर के शौकीन हैं तो जंगल सफारी पर जाने का ख्वाब जरूर देखते होंगे। लेकिन जब भी किसी टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क या जंगल सफारी पर जाएं तो कुछ रूल्स को जरूर बताया जाता है। इसी में से एक रूल है चटक रंग के कपड़ों को ना पहनना। अक्सर जंगली जानवरों के लिए रिजर्व नेशनल पार्क और जंगल सफारी पर जाते वक्त गाइड आपसे लाल जैसे चटक रंग के कपड़ों को पहनने से मना करते हैं या कई बार तो सफारी शुरू करने से पहले ही लिखा होता है कि ऐसे कपड़े ना पहनें। काफी सारे लोगों को लगता है कि लाल रंग के कपड़ों से टाइगर भड़क जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि जंगल सफारी में लाल रंग के कपड़ों को ना पहनने का काफी साइंटिफिक रीजन है। जिसे एक बार जान लेंगे तो कभी ब्राइट कलर के कपड़े जंगल में नहीं पहनेंगे। जानें लाल रंग के कपड़े ना पहनने का कारण...
आखिर क्यों नहीं पहनने चाहिए जंगल सफारी में लाल रंग के कपड़े
जंगल सफारी पर जाते वक्त आखिर क्यों लाल रंग या ब्राइट कलर के कपड़े पहनने से मना किया जाता है। लाल रंग के कपड़ों से टाइगर भड़कता नहीं है। बल्कि टाइगर को तो लाल रंग दिखता भी नहीं क्योंकि टाइगर डायक्रोमेटिक होते हैं, उन्हें सिर्फ हरे और नीले कलर ही नजर आते हैं। बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट ही नजर आता है। और टाइगर रिजर्व या ऐसे जंगलों में जहां पर हर रोज सफारी आती है वहां के जानवर भी ग्रीन, ब्लू, ब्राउन जैसे कलरों को देखने के लिए अभ्यस्त होते हैं। इन जगहों पर अगर कोई अचानक से लाल रंग पहनकर चला जाता है तो टाइगर के लिए वो हाई कंट्रास्ट अननेचुरल पैच की तरह दिखता है, इस पैच के लिए टाइगर सेसेंटिव होते हैं और अगर कोई इंसान लाल रंग का कपड़ा पहनकर जिप्सी पर खड़ा है और मूव कर रहा है तो इससे टाइगर का ध्यान उस ओर ही जाता है और वो अलर्ट हो जाता है। कई टाइगर डिफेंस मोड में आ जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसे जंगल जहां पर सफारी पर टूरिस्ट आते हैं वहां के टाइगर इन कलर को भी इग्नोर करते हैं।
टाइगर ही नहीं बल्कि दूसरे जानवरों को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है नियम
लेकिन केवल टाइगर ही नहीं बल्कि जंगल में रहने वाले किसी भी दूसरे जानवर के लिए भी लाल रंग डिस्टर्बिंग हो सकता है। इसलिए जंगल के रंग में रंग जाने वाले कलर जैसे ब्राउन, ग्रीन, ब्लू जैसे कलर हर जानवर को कंफर्टेबल बनाता है। इसलिए जंगल में जाते समय लाल रंग पहना जाता है जिससे सारे जानवर कंफर्टेबल रहें और उन्हें ये चटक रंग डिस्ट्रैक्ट ना करे।
जंगल सफारी के ये रूल भी जान लें
जंगल सफारी के लिए जा रहे तो ब्राइट या लाल रंग के कपड़ों को ना पहनने के साथ ही इन रूल्स को भी जरूर याद रखें....
- जंगल सफारी पर जाएं तो अपने गाइड के बताए रूल्स और गाइडलाइन को ही फॉलो करें।
- रास्ते में तेज धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन और कीड़े-मच्छर से बचने के लिए मॉस्किटो रेपेलेंट जरूर लगाएं और पास रखें।
- तेज आवाज में बातें और शोर शराबे से बचें।
- साथ में एक टॉर्च जरूर रखें। किसी इमरजेंसी में काम आ सकती है।
- कैमरे के फ्लैश लाइट को पूरी तरह से बंद करके रखें। अचानक से फ्लैश जानवरों को डिस्टर्ब कर सकता है।
- जंगल सफारी में जाते वक्त किसी भी तरह के तेज महक वाले लोशन और परफ्यूम को ना लगाएं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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