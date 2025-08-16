दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं तो कर लें इन कृष्ण टेंपल के दर्शन, धूमधाम से मनती है जन्माष्टमी Janmashtami special famous shri krishna temple at delhi ncr must visit place except Iskcon, Travel news in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राJanmashtami special famous shri krishna temple at delhi ncr must visit place except Iskcon

दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं तो कर लें इन कृष्ण टेंपल के दर्शन, धूमधाम से मनती है जन्माष्टमी

Krishna Temple In Delhi-NCR: 16  अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। वीकेंड पर पड़े त्योहार की वजह से काफी सारे लोगों की छुट्टियां हैं और लोग भगवान के दर्शन के लिए किसी मंदिर में जाना चाहते हैं तो दिल्ली-एनसीआर में बने इन मंदिरों में जाएं। 

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 02:13 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं तो कर लें इन कृष्ण टेंपल के दर्शन, धूमधाम से मनती है जन्माष्टमी

16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिरों में तो इस दिन काफी रौनक रहती है। खासतौर पर कृष्ण मंदिरों में सजावट के साथ भगवान की पूजा का विशेष अनुष्ठान होता है। दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं तो इस्कॉन टेंपल में जाने का प्लान बना रहे होंगे। लेकिन इस्कॉन टेंपल के अलावा भी कई भव्य कृष्ण मंदिर हैं जहां पर आज के दिन रंगी-बिरंगी लाइट, सजावट और झांकी सजाई जाती है। जहां एक बार जरूर जाना चाहिए।

राधा कृष्ण मंदिर, गौड़ सिटी

एनसीआर में रहते हैं तो नोएडा एक्सटेंशन के पास गौड़ सिटी के करीब बने राधा कृष्ण मंदिर में जरूर चले जाएं। यहां पर जन्माष्टमी के दौरान सजावट के साथ पूजा-पाठ का खास आयोजन होता है।

गुरुवयप्पन मंदिर, मयूर विहार

दिल्ली में रहते हैं मयूर विहार में बने गुरुवयप्पन मंदिर में भी जा सकते हैं। केरल के फेसम गुरुवयूर मंदिर की तरह बनाकर तैयार इस मंदिर में जन्माष्टमी पर भजन-कीर्तन के साथ भव्य सजावट भी की जाती है। हजारों दीपों से सजे मंदिर को देखने और दर्शन करने में सुकून मिलता है

गोलोक धाम

श्री कृपालु जी महाराज के द्वारा बनाए गए मंदिर गोलोक धाम में भी भव्य झांकी और शृंगार होता है। कृपालु जी महाराज के बने मंदिर भव्य और सुंदर होते हैं। जहां पर जाकर सुकून और शांति मिलती है। जेकेपी में बना गोलोक धाम टेंपल में जन्माष्टमी का त्योहार काफी धूमधाम और उत्सव के साथ मनाया जाता है। आसपास रहने वाले लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए जरूर पहुंचते हैं।

पंजाबी बाग में बना बांके बिहारी मंदिर

पंजाबी बाग में श्री बांके बिहारी टेंपल बना है। इस प्राचीन मंदिर में भी जन्माष्टमी की धूम रहती है और पूरे उत्सव के साथ जन्मोत्सव मनाते हैं।

Janmashtami Travel Places

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।