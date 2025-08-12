जन्माष्टमी पर घूम आएं दिल्ली-NCR के ये 5 मंदिर, मथुरा-वृंदावन जैसी रहती है धूम!

दिल्ली-NCR में जन्माष्टमी का उत्सव बेहद खास अंदाज में मनाया जाता है, जहां कई मंदिर अपनी भव्यता और रौनक के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए जानते हैं, इस बार जन्माष्टमी पर किन जगहों पर जा कर आप इस पावन दिन का आनंद और भी खास तरीके से ले सकते हैं।

हिंदू धर्म का पवित्र त्यौहार जन्माष्टमी इस साल 16 अगस्त को पूरे देश में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। ये दिन भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जब मंदिरों में भजन-कीर्तन की गूंज होती है और चारों ओर भक्ति का माहौल छा जाता है। रंग-बिरंगी लाइटों, फूलों की सजावट और आकर्षक झांकियों से सजे मंदिर इस पर्व की शोभा को और बढ़ा देते हैं। दिल्ली-एनसीआर में जन्माष्टमी का उत्सव बेहद खास अंदाज में मनाया जाता है, जहां कई मंदिर अपनी भव्यता और रौनक के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए जानते हैं, इस बार जन्माष्टमी पर किन जगहों पर जा कर आप इस पावन दिन का आनंद और भी खास तरीके से ले सकते हैं।

इस्कॉन टेंपल, द्वारका दिल्ली के द्वारका इलाके में स्थित इस्कॉन मंदिर कृष्ण भक्तों के बीच काफी लोकप्रिय है। जन्माष्टमी के मौके पर यहां विशेष मेला लगता है, जिसमें शॉपिंग और खाने-पीने के कई स्टॉल होते हैं। सुबह से लेकर देर रात तक यहां भजन-कीर्तन की गूंज रहती है। मंदिर को रंग-बिरंगी लाइटों, फूलों और सुंदर सजावट से सजाया जाता है, जिससे इसकी भव्यता कई गुना बढ़ जाती है। आप परिवार और दोस्तों के साथ जन्माष्टमी पर यहां घूमने जा सकते हैं

छतरपुर मंदिर दिल्ली के सबसे बड़े और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक छतरपुर मंदिर भी है, जहां जन्माष्टमी के अवसर पर खास सजावट और कार्यक्रमों का आयोजन होता है। यहां स्थित कृष्ण मंदिर भक्तों के लिए मुख्य आकर्षण रहता है। इसके अलावा परिसर में शिव, दुर्गा, हनुमान, लक्ष्मी और विष्णु भगवान के मंदिर भी हैं। जन्माष्टमी पर पूरा परिसर रोशनी से जगमगा उठता है और श्रद्धालु पूरे उत्साह से भजन-कीर्तन में भाग लेते हैं।

बिड़ला मंदिर (लक्ष्मी नारायण मंदिर) कनॉट प्लेस के पास स्थित बिड़ला मंदिर अपनी भव्य सजावट और शानदार लाइटिंग के लिए प्रसिद्ध है। जन्माष्टमी के दिन यहां का नजारा बेहद मनमोहक होता है। भगवान कृष्ण के जन्म की तैयारियां सुबह से ही शुरू हो जाती हैं और रात 12 बजे विशेष पूजा एवं आरती का आयोजन होता है। फूलों की महक और घंटियों की ध्वनि भक्तों के मन को शांति और आनंद से भर देती है।

गीता गायत्री धाम गुड़गांव के सेक्टर 40 में स्थित गीता गायत्री धाम भी जन्माष्टमी मनाने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यह मंदिर वेदमाता गायत्री और भगवान कृष्ण को समर्पित है। यहां विशाल प्रार्थना कक्ष, सुंदर मूर्तियां और शांत वातावरण लोगों को आध्यात्मिक अनुभव देता है। जन्माष्टमी के दिन यहां विशेष पूजा, भजन संध्या और प्रसाद वितरण का आयोजन होता है।