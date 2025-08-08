इस जन्माष्टमी प्लान करें दो दिन की ट्रिप, मथुरा-वृंदावन में जरूर घूम आएं ये 5 जगहें Janmashtami 2025 top 5 places you must visit in mathura Vrindavan for celebration, Travel news in Hindi - Hindustan
इस जन्माष्टमी प्लान करें दो दिन की ट्रिप, मथुरा-वृंदावन में जरूर घूम आएं ये 5 जगहें

श्री कृष्ण की नगरी मथुरा-वृंदावन में जन्माष्टमी पर अलग ही उत्सव देखने को मिलता है। जन्माष्टमी के मौके पर अगर आप मथुरा-वृंदावन घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यहां के कुछ खास जगहों पर विजिट करना ना भूलें।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 12:54 PM
इस साल 16 अगस्त को पूरे देश में भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव, जन्माष्टमी, बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। ये दिन शकृष्ण भक्तों के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि यही वो शुभ दिन है, जब मथुरा की पावन भूमि पर श्रीकृष्ण ने अवतार लिया था। इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए देशभर में मौजूद सभी कृष्ण मंदिरों में अद्भुत सजावट की जाती है, झांकियां निकाली जाती है और भजन-कीर्तन के साथ धूमधाम से श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा-वृंदावन में जन्माष्टमी पर अलग ही उत्सव देखने को मिलता है। जन्माष्टमी के मौके पर अगर आप मथुरा-वृंदावन घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यहां के कुछ खास जगहों पर विजिट करना ना भूलें। चलिए जानते हैं जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा वृंदावन में घूमने वाली सबसे खास जगह कौन सी है।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर (मथुरा)

आप मथुरा घूमने जाएं और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर ना घूमें, तो समझ लीजिए आपकी यात्रा अधूरी है। दरअसल ये वही स्थान है, जहाँ कंस की कैद में भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। इस मंदिर में कंस की जेल का वो कमरा भी है, जिसमें भगवान अवतरित हुए थे। इस मंदिर में आकर एक अलग ही आध्यात्मिक एनर्जी फील की जा सकती है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर बनाया गया है। यूं तो यहाँ साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, लेकिन जन्माष्टमी पर यहां का नजारा एकदम अलग होता है। इस पर्व पर यहाँ एक भव्य उत्सव का आयोजन भी होता है, जिसे देखने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं।

निधिवन, जहां रास रचते हैं राधा-कृष्ण

वृंदावन का निधिवन एक रहस्यमयी जगह है, जहाँ जन्माष्टमी के समय भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि रात्रि के समय यहां आज भी राधा-कृष्ण रास रचाते हैं, इसलिए शाम के बाद इस मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस जगह की हरियाली भक्तों का मन मोह लेती है। जन्माष्टमी के दौरान यहाँ का माहौल बहुत ही भक्तिमय हो जाता है। यही वजह है की जन्माष्टमी के पर्व पर यहां भक्तों की भारी भीड़ लगती है।

इस्कॉन मंदिर के भजन मोह लेते हैं मन

वृंदावन का इस्कॉन मंदिर जन्माष्टमी के अवसर पर एक अलग ही रंग में रंगा होता है। यहाँ की भजन संध्या और झांकी का आयोजन देखने लायक होता है। ये मंदिर बहुत सुंदर है और जन्माष्टमी के मौके पर इसकी सजावट हर किसी के मन को मोह लेती है। जन्माष्टमी के दिन यहाँ हजारों भक्त एकत्र होकर भगवान के जन्म का उत्सव मनाते हैं। ये मंदिर भक्ति और शांति का अद्भुत संगम है, जहाँ हर उम्र के लोग बड़े उत्साह से आते हैं। अगर आप भी जन्माष्टमी पर मथुरा-वृंदावन घूमने जा रहे हैं तो इस्कॉन मंदिर जाना ना भूलें।

बांके-बिहारी मंदिर में होती है खूब भीड़

भगवान कृष्ण के ‘बांके-बिहारी’ स्वरूप को समर्पित यह मंदिर वृंदावन का सबसे प्रिय और प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ भगवान की एक झलक पाने के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि यहां पर दर्शन कुछ सेकंड के लिए ही होता है और बार-बार परदा डाल दिया जाता है। कहा जाता है कि भगवान की छवि से भक्त मोहित ना हो जाएँ, इसलिए ऐसा किया जाता है। जन्माष्टमी के मौके पर इस मंदिर की भीड़ देखने लायक होती है। भगवान के कुछ सेकेंड के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं।

प्रेम मंदिर में जन्माष्टमी की रात दिखता है अद्भुत नजारा

प्रेम मंदिर की खूबसूरती जन्माष्टमी की रात को देखते ही बनती है। सफेद संगमरमर से बना यह मंदिर राधा-कृष्ण और सीता-राम की मूर्तियों से सजा हुआ है। रात में जब ये मंदिर रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाता है, तो भक्त मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ विशेष झांकियाँ और रासलीला की प्रस्तुति होती है। जिसे देखने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं।

