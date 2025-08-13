Krishna Temples To Celebrate Janmashtami : अगर आप कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी पर भीड़भाड़ और लंबी-लंबी लाइनों से बचते हुए सुकून से श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं तो इन शहरों के 5 फेमस श्री कृष्ण मंदिर जा सकते हैं।

हिंदू धर्म में कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी 2025 का उत्सव खास महत्व रखता है। इस साल यह पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन कान्हा के भक्त लड्डू गोपाल का शृंगार करके उन्हें छप्‍पन भोग लगाते हैं। मथुरा वृंदावन में तो कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी के मौके पर खासतौर पर जबरदस्‍त भीड़ देखने को म‍िलती है। अगर आप कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी पर भीड़भाड़ और लंबी-लंबी लाइनों से बचते हुए सुकून से श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं तो इन शहरों के 5 फेमस श्री कृष्ण मंदिर जा सकते हैं।

द्वारकाधीश मंदिर, गुजरात जन्माष्टमी के दौरान द्वारकाधीश मंदिर को खासतौर पर सजाया जाता है। मंदिर में भक्ति भजनों, झांकियों और विशेष आरती का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में लोगों की भीड़ मथुरा-वृंदावन की तुलना में कम होती है। इस मंदिर की भव्यता और समुद्र तट की शांति आपके अनुभव को और खास बना देगी।

जगन्नाथ मंदिर, पुरी, ओडिशा पुरी का जगन्नाथ मंदिर श्रीकृष्ण भक्तों के लिए खास महत्व रखता है। जन्माष्टमी के उत्सव की तैयारियां यहां कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। यहां जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण, बलराम और सुभद्रा की विशेष पूजा और रात्रि आरती का आयोजन होता है। पुरी का शांत समुद्र तट और मंदिर का आध्यात्मिक माहौल जन्माष्टमी को खास बनाता है।

श्री राधा गोपीनाथ मंदिर, जयपुर जयपुर का श्री राधा गोपीनाथ जी मंदिर जन्माष्टमी के उत्सव के लिए बेहद प्रसिद्ध है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में श्रीकृष्ण की मूर्ति को रोजाना घड़ी पहनाने की अनोखी परंपरा है। यह मंदिर जन्माष्टमी के मौके पर खासतौर पर फूलों और दीपक से सजाया जाता है। यहां आने वाले कृष्ण भक्तों के लिए भजन-कीर्तन का माहौल बना रहता है।

उडुपी, कर्नाटक उडुपी का श्री कृष्ण मठ, कर्नाटक के उडुपी शहर में स्थित है। यह प्रसिद्ध हिंदू मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। जो अपने द्वैत दर्शन और अष्ट मठों के लिए भी जाना जाता है। इसे 'गोकुलाष्टमी' के नाम से भी जाना जाता है।