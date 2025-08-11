वृंदावन और मथुरा में फेमस हैं ये 5 मंदिर, एक बार जरूर कर आएं दर्शन Janmashtami 2025 5 Must Visit Temples in Vrindavan and Mathura, Travel news in Hindi - Hindustan
वृंदावन और मथुरा में फेमस हैं ये 5 मंदिर, एक बार जरूर कर आएं दर्शन

जन्माष्टमी के मौके पर ज्यादातर लोग वृंदावन और मथुरा जाने का प्लान बनाते हैं। अगर आप भी इन दोनों में से किसी भी जगह पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो यहां हम 5 ऐसे मंदिरों के बारे में बता रहे हैं जहां के दर्शन आपको जरूर करने चाहिए।  

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 06:10 PM
वृंदावन और मथुरा में फेमस हैं ये 5 मंदिर, एक बार जरूर कर आएं दर्शन

वृंदावन और मथुरा दोनों ऐसी जगह हैं जो मंदिरों से घिरी हुई हैं। यहां के अधिकतर मंदिर श्री कृष्ण को समर्पित हैं। वैसे तो सालभर वृंदावन और मथुरा में भक्तों की भीड़ होती है, लेकिन जन्माष्टमी के मौके पर यहां की रौनक कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप भी जन्माष्टमी के मौके पर या फिर त्योहार के आसपास वृंदावन और मथुरा घूमने का प्लान कर रहे हैं तो यहां हम 5 ऐसे मंदिरों के बारे में बता रहे हैं जहां के दर्शन आपको जरूर करने चाहिए।

1) राधा रमण मंदिर

वृंदावन रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वृंदावन के सबसे प्रतिष्ठित प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक राधा रमण मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। राधा रमण मंदिर को वृंदावन के ठाकुर के सात मंदिरों में से एक सबसे जरूरी मंदिर माना जाता है।

2) श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर

श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर मथुरा में स्थित है। यह उस कारागार के चारों ओर बना है जहां भगवान कृष्ण के माता-पिता माता देवकी और वसुदेव को उनके दुष्ट मामा कंस ने बंदी बनाया था। इस मंदिर को भगवान कृष्ण का जन्मस्थान माना जाता है।

3) द्वारकाधीश मंदिर

मथुरा शहर के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक द्वारकाधीश मंदिर अपनी वास्तुकला और चित्रकला के लिए पूरे देश में फेमस है। यमुना नदी के घाटों के पास स्थित इस मंदिर में रोजाना हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं।

4) मदन मोहन मंदिर

मदन मोहन मंदिर वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। आदित्य टाइल नामक 50 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह मंदिर न केवल हिंदुओं का एक पूजनीय तीर्थस्थल है, बल्कि नीचे बसी बस्ती के सुंदर नजारे प्रस्तुत करते हुए पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है।

5) श्री गोपीनाथ जी मंदिर

श्री गोपीनाथ जी को वृंदावन धाम के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर के मुख्य देवता राधा और कृष्ण जी हैं।

Famous Temples Janamashtami

