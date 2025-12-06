जैसलमेर ट्रिप प्लानिंग: दिसंबर में घूमने के बेहतरीन स्थान

Winter Rajasthan trip ideas: दिसंबर में जैसलमेर (Golden City) यात्रा करना उन लोगों के लिए एक परफेक्ट अनुभव होता है जो सर्दियों में रेगिस्तानी शहर की शाही सुंदरता और सांस्कृतिक रंगों को करीब से देखना चाहते हैं। इस समय जैसलमेर का मौसम ठंडा और सुहावना रहता है जिससे दिन में शहर घूमना और शाम को डेजर्ट सफारी का आनंद लेना बेहद आरामदायक हो जाता है। सुनहरी रेत से घिरा यह शहर अपने ऐतिहासिक किले, खूबसूरत हवेलियों और शांत झीलों के लिए जाना जाता है जो दिसंबर के साफ मौसम में और भी आकर्षक दिखाई देते हैं।