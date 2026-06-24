जगन्नाथ पुरी दर्शन के लिए जा रहे तो इन जगहों को जरूर देखें, तभी पूरी होगी यात्रा
Jagannath Puri Temple Rath Yatra 2026: भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जुलाई में पुरी जाने का प्लान है तो केवल मंदिर के दर्शन कर ना लौटें बल्कि इन लोकल प्लेसेज पर जरूर विजिट करें। जानें कौन सी जगहों को जरूर घूमें।
जुलाई के महीने में जगन्नाथ पुरी की रथयात्रा में शामिल होने जा रहे तो आसपास की इन जगहों पर जरूर जाएं। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए हर साल लाखों की तादाद में भक्त जुटते हैं। लेकिन अगर आप इतनी दूर से मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे तो केवल पुरी में मंदिर के दर्शन ही ना करें बल्कि साथ में इन जगहों पर भी जाएं। जिससे आपकी उड़ीसा की ये यात्रा पूरी हो और आप इस जगह को एंज्वॉय कर सकें।
कैसे पहुंचे पुरी
पुरी के लिए आपको ट्रेन की यात्रा सबसे आसान पड़ेगी। पुरी रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेनें रुकती हैं। वहीं अगर आप फ्लाइट से पहुंच रहे तो भुवनेश्वर एयरपोर्ट तक जाना होगा।
उड़ीसा में पॉपुलर चीजें
केवल पुरी ही नहीं उड़ीसा की ये सारी चीजें ट्रैवल के लिए पॉपुलर हैं और लोग दूर-दूर से इन्हें देखने के लिए पहुंचते हैं।
समुंदर का किनारा और बीच
जगन्नाथ टेंपल
सीफूड
महाप्रसाद
भुबनेश्वर का मुक्तेश्वरा टेंपल
लिंगराज टेंपल भुबनेश्वर
बिंदुसागर लेकर भुबनेश्वर
पुरी में मंदिर के अलावा इन जगहों की यात्रा करें
पुरी में जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के साथ आप चिल्का झील जरूर जाएं। यहां पर इरावाडी डॉल्फिन और राजहंस द्वीप की सैर करें। बर्ड सेंचुरी और डॉल्फिन पार्क को देखें। इन जगहों को देखने के लिए बोट की जरूरत होगी और लगभग 4-5 घंटे में इन सारी चीजों को आराम से देखा जा सकता है।
पुरी बीच
पुरी में बेहद शांत और सुंदर पुरी बीच पर जरूर जाएं। जिसे स्वर्गद्वार भी बोला जाता है। यहां पर लोकल मार्केट और सैंड आर्ट का मजा जरूर लें।
कोणार्क का सूर्य मंदिर
पुरी से 35 किमी दूर कोणार्क के सूर्य मंदिर के दर्शन जरूर करें। ये जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है और इसे देखे बगैर आपकी पुरी की यात्रा अधूरी रह जाएगी।
गुंडीचा मंदिर
इस मंदिर को भगवान जगन्नाथ का बगीचा बोला जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान यहां पर 7 दिन विश्राम करते हैं।
कितने दिन की ट्रिप प्लान करें
जगन्नाथ पुरी यात्रा के लिए 3-4 दिन की यात्रा पर्याप्त होगी। इस बीच मंदिर में दर्शन के साथ ही आप लोकल साइट सीइंग आराम से कर सकते हैं। हालांकि रथ यात्रा के दौरान भारी भीड़ की वजह से आपको इन सारे टूरिस्ट स्पॉट पर अलग एक्सपीरिएंस हो सकता है।
महाप्रसाद खाना ना भूलें
मंदिर के एरिया में बना आनंद बाजार जरूर जाएं। जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल किचन है। यहां पर मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आंच पर खाना पकाया जाता है। बिल्कुल यूनिक ट्रेडिशनल तरीके से पकाया गया खाना हर दिन हजारों श्रद्धालु खाते हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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