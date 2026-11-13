ट्रेन लेट हो जाए तो रिफंड कैसे लें? टिकट बुकिंग के ये जरूरी हैक्स जान लें
ट्रेन का टिकट बुक करते समय सीट मिलना, पेमेंट अटकना या कनेक्टिंग ट्रेन छूटना जैसी परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन कुछ आसान ट्रिक्स अपनाकर आप टिकट बुकिंग को थोड़ा आसान बना सकते हैं।
त्योहारों की छुट्टियां हों या फिर कहीं घूमने का प्लान, ट्रेन का टिकट बुक करना कई बार किसी टास्क से कम नहीं लगता। खासकर जब रूट पर भीड़ ज्यादा हो और टिकट बुक करते ही वेटिंग लिस्ट लंबी होने लगे। कई बार पेमेंट करते समय परेशानी आती है, तो कभी एक ट्रेन लेट होने से आगे की ट्रेन छूट जाती है। ऐसे में अगर आपको रेलवे टिकट बुकिंग से जुड़ी कुछ जरूरी बातें पता हों, तो आपका काफी समय और पैसा बच सकता है। आईआरसीटीसी पर टिकट बुक करते समय कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं, जिनकी मदद से आप बेहतर तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
टिकट बुक करने से पहले वेटिंग लिस्ट का टाइप देखें
- ट्रेन में सीट बुक करते समय सिर्फ वेटिंग नंबर देखना काफी नहीं है। यह भी देखना जरूरी है कि आपका टिकट किस तरह की वेटिंग में है। जैसे जनरल वेटिंग लिस्ट और रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट अलग-अलग होती हैं।
- मान लीजिए आपको सूरत से बेंगलुरु जाना है और आपने ऐसी ट्रेन चुनी है, जो बीकानेर से शुरू होती है और सूरत होकर जाती है। ऐसे में सूरत से टिकट बुक करने पर आपको रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट मिल सकती है।
- इस वेटिंग के कन्फर्म होने के चांसेस कई बार कम होते हैं। इसलिए टिकट बुक करने से पहले दूसरे ऑप्शन भी देखें।
तत्काल टिकट के लिए पहले से आईआरसीटीसी वॉलेट में पैसे रखें
- तत्काल टिकट बुक करते समय हर मिनट कीमती होता है। कई बार सीट चुनने के बाद पेमेंट के समय बैंक या पेमेंट गेटवे में परेशानी आ जाती है। तब तक सीटें खत्म भी हो सकती हैं।
- इस परेशानी से बचने के लिए आप आईआरसीटीसी वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पहले से पैसे जमा करके रखे जा सकते हैं।
- टिकट बुक करते समय पेमेंट के लिए इस वॉलेट को चुनने पर हर बार बैंक की पेमेंट प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। इससे बुकिंग में लगने वाला समय बच सकता है।
दो ट्रेन से सफर करना है तो कनेक्टिंग जर्नी का ऑप्शन चुनें
- मान लीजिए आपको जोधपुर से सोमनाथ जाना है, लेकिन इस रूट पर सीधी ट्रेन नहीं है। ऐसे में आप पहले जोधपुर से अहमदाबाद और फिर अहमदाबाद से सोमनाथ की टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन परेशानी तब होगी, जब पहली ट्रेन लेट हो जाए और आपकी दूसरी ट्रेन छूट जाए। ऐसे में आईआरसीटीसी पर कनेक्टिंग जर्नी का ऑप्शन काम आ सकता है।
- इसके लिए पहले अपनी पहली ट्रेन की टिकट बुक करें। इसके बाद कनेक्टिंग जर्नी का विकल्प देखकर आगे की यात्रा की टिकट बुक करें। इसमें पहले टिकट का पीएनआर नंबर जोड़ना होता है। इससे दोनों टिकट आपस में लिंक हो जाते हैं।
- अगर पहली ट्रेन लेट होने की वजह से दूसरी ट्रेन छूट जाती है, तो रेलवे के नियमों के अनुसार आप टीडीआर के जरिए छूटे हुए सफर का रिफंड मांग सकते हैं। इसके लिए दोनों पीएनआर का लिंक होना और तय समय के अंदर टीडीआर फाइल करना जरूरी है।
ट्रेन तीन घंटे से ज्यादा लेट हो तो मिल सकता है पूरा रिफंड
कई बार ट्रेन इतनी लेट हो जाती है कि सफर करने का प्लान ही बदलना पड़ता है। ऐसे में अगर आपकी ट्रेन आपके बोर्डिंग स्टेशन पर तय समय से तीन घंटे से ज्यादा लेट है और आप सफर नहीं करना चाहते, तो रिफंड मिल सकता है।
इसके लिए आपको ट्रेन में सफर नहीं करना है और ट्रेन के आपके बोर्डिंग स्टेशन से असल में रवाना होने से पहले ऑनलाइन टीडीआर फाइल करना होगा। नियमों के अनुसार, इस शर्त को पूरा करने पर पूरे टिकट का किराया वापस मिल सकता है। ध्यान रखें, ट्रेन के रवाना होने के बाद टीडीआर फाइल करने पर इस वजह से रिफंड नहीं मिलता।
पेमेंट सफल होने के बाद टिकट का स्टेटस जरूर चेक करें
कई बार टिकट बुक करते समय पेमेंट तो कट जाता है, लेकिन टिकट कन्फर्म नहीं होता। ऐसे में सिर्फ बैंक से पैसे कटने का मैसेज देखकर निश्चिंत न हो जाएं।
आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप पर जाकर बुकिंग हिस्ट्री में टिकट का स्टेटस जरूर देखें। वहां पता चल जाएगा कि टिकट कन्फर्म हुआ है, वेटिंग में है या बुकिंग फेल हो गई है। अगर पेमेंट कटने के बाद टिकट नहीं बना है, तो रिफंड का स्टेटस भी चेक करते रहें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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