IRCTC Tour Package: थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर घूमने का सुनहरा मौका, जानें कितना होगा खर्चा
IRCTC Tour Package: विदेश यात्रा का सपना हर कोई देखता है लेकिन उसे पूरा करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड घूमना चाहते हैं, तो IRCTC आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आया है। चलिए आपको टूर पैकेज की पूरी जानकारी देते हैं।
IRCTC हर बार नए टूर पैकेज लेकर आता है और इस बार आपको विदेश यात्रा करने का सुनहरा अवसर दे रहा है। जी हां, अगर आप विदेश यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं, तो IRCTC का ये पैकेज आपको जरूर पसंद आएगा। बेस्ट ऑफ एशिया - थ्री इन वन पैकेज में IRCTC आपको एशिया के तीन सुंदर देश मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड घुमाया जाएगा। विदेश टूर का ये सफर करीब 12 दिनों का होगा, जिसमें आपको रहने-खाने की व्यवस्था भी मिलेगी। तो चलिए आपको इस टूर पैकेज की पूरी जानकारी डिटेल में देते हैं।
कहां-कहां घूमने का मिलेगा मौका?
मलेशिया- मलेशिया अपनी आधुनिक इमारतों, खूबसूरत द्वीपों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहां घूमने के लिए कुआलालंपुर, लंकावी और पेनांग प्रमुख आकर्षण हैं।
थाईलैंड- थाईलैंड अपने सुंदर समुद्र तटों, बौद्ध मंदिरों और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है। बैंकॉक, फुकेत और पटाया यहां के लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं।
सिंगापुर- सिंगापुर अपनी खूबसूरती, सफाई और मॉडर्न तकनीकों के लिए जाना जाता है। यह मरीना बे सैंड्स और गार्डन्स बाय द बे के लिए प्रसिद्ध है।
कब और कैसे शुरू होगा सफर?
- एशिया के 3 खूबसूरत देश घूमने का सफर मध्य प्रदेश के इंदौर से शुरू होगा।
- 10 अगस्त को इंदौर से फ्लाइट मुंबई और फिर बैंकाक जाएगी।
- 15 अगस्त को बैंकाक से मलेशिया के लिए फ्लाइट मिलेगी।
- 18 अगस्त को मलेशिया से सिंगापुर के लिए उड़ान भरेंगे।
- 21 अगस्त को सिंगापुर से फ्लाइट लेकर चेन्नई होते हुए वापस इंदौर लौटेंगे।
IRCTC टूर पैकेज का कुल खर्चा कितना होगा?
विदेश यात्रा करने में 2-3 लाख रुपये का खर्चा होना आम बात है लेकिन इस टूर पैकेज में IRCTC ने कई अच्छी चीजें दी हुई हैं। चलिए आपको बजट डिटेल में बताते हैं।
- सिंगल शेयरिंग (अकेले रुकने पर): ₹ 2,17,100
- डबल या ट्रिपल शेयरिंग (दो या तीन लोगों के साथ): ₹ 1,79,900 प्रति व्यक्ति
- बच्चों के लिए (2 से 11 साल, एक्स्ट्रा बेड के साथ): ₹ 1,64,000
- बच्चों के लिए (2 से 11 साल, बिना बेड के): ₹ 1,37,300
- बच्चा 2 साल से कम उम्र का है, तो उसका किराया आप अलग से पता करें।
इन नियमों को करना होगा फॉलो-
पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड- आपके पास पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए और उसकी वैलिडिटी ट्रिप से लौटने के बाद करीब 6 महीने तक और होनी चाहिए।
किश्तों में दे सकते हैं पैसे- ट्रिप की बुकिंग करते समय आपको करीब 30% रकम देनी होगी और बाकि 70% रकम आप किश्तों में दे सकते हैं।
TCS भरना है जरूरी- भारत सरकार के नियमों के मुताबिक, पैकेज की फीस के अलावा आपको TCS भी चुकाना होगा। अगर आप सही डिक्लेरेशन जमा करते हैं, तो यह 2% होगा, और ऐसा न करने पर 20% तक कट सकता है। इस रकम को आप बाद में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय क्लेम कर सकते हैं।
30 सीटों की ही है जगह- अगर आप इस ट्रिप पर जाना चाहते हैं, तो बुकिंग अभी करनी होगी। इसमें सिर्फ 30 सीटें हैं, जिसमें सभी लोगों को आराम से लेकर जाया जाएगा और सभी सुविधाओं का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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