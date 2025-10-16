Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राirctc launch new bharat gaurav train rameswaram tirupati dakshin darshan yatra know complete detail timing fare departur

साउथ के इन तीर्थस्थलों का दर्शन कराएगी आईआरसीटीसी की भारत गौरव ट्रेन, जान लें किराये से लेकर बुकिंग की डिटेल जानकारी

संक्षेप: IRCTC Dakshin Darshan Yatra: आईआरसीटीसी ने नई भारत गौरव ट्रेन लांच की है। जिसकी एक ट्रिप साउथ के तीर्थस्थलों की सैर कराएगी। रामेश्वमर-तिरुपति दक्षिण दर्शन यात्रा ट्रिप में लगभग 5 साउथ के राज्यों के प्रमुख मंदिरों और लोकल टूरिस्ट स्पॉट को देखने का मौका मिलेगा। जान लें टाइमिंग से लेकर बुकिंग की डिटेल।

Thu, 16 Oct 2025 06:08 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
साउथ के इन तीर्थस्थलों का दर्शन कराएगी आईआरसीटीसी की भारत गौरव ट्रेन, जान लें किराये से लेकर बुकिंग की डिटेल जानकारी

इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने नई भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन पैकेज लांच की है। जिसमे वो भारत के तीर्थ स्थलों की सैर कराएगा। नये टूर पैकेज में ये ट्रेन दक्षिण भारत के पांच राज्यों में मौजूद प्रमुख मंदिरों और तीर्थ स्थलों का दर्शन कराएगा। इस टूर पैकेज का नाम है रामेश्वरम-तिरुपति दक्षिण दर्शन यात्रा। 9 दिन और 10 रात के इस टूर पैकेज में भारत गौरव ट्रेन साउथ के लगभग 5 राज्यों में ट्रैवल करवाएगी। तो जान लें कब से होगी इस टूर पैकेज की बुकिंग साथ ही किराये से जुड़ी जरूरी डिटेल।

आईआरसीटीसी की नई भारत गौरव ट्रेन का क्या है रूट

आईआरसीटीसी की नई भारत गौरव ट्रेन की जर्नी आंध्रा प्रदेश से स्टार्ट होगी। जहां पर भक्त वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन करेंगे और साथ ही देवी पद्मावती टेंपल के भी दर्शन करवाए जाएंगे। इसके बाद ट्रेन रामेश्वरम जाएगी, जो कि भारत के चार धाम में से एक है। यहां पर रामानाथस्वामी टेंपल के साथ धनुषकोडि के दर्शन कराए जाएंगे। नेक्स्ट पड़ाव मदुरई होगा जहां पर फेमस मीनाक्षी टेंपल के दर्शन होंगे और इसके बाद ट्रेन का अगला स्टॉपेज होगा कन्याकुमारी। जहां पर टूरिस्ट विवेकानंद रॉक मेमोरियल, गांधी मंडपम और कन्याकुमारी के मंदिर को देख पाएंगे। वहीं इस ट्रेन का फाइनल डेस्टिनेशन होगा तिरवंतपुरम, केरल की राजधानी में बने पद्मनाभस्वामी मंदिर के दर्शन के साथ ही सबसे आखिरी में कोवलम बीच पर जर्नी खत्म होगी।

क्या है भारत गौरव ट्रेन की दक्षिण दर्शन यात्रा का शेड्यूल

कितने दिन की है ट्रिप

ये ट्रिप पूरे 9 दिन और 10 रात की है।

कब से स्टार्ट होगी ट्रिप

दक्षिण दर्शन यात्रा की ये ट्रिप 7 नवंबर से स्टार्ट होकर 16 नवंबर को खत्म होगी।

कहां से स्टार्ट होगी ट्रिप

भारत गौरव ट्रेन की ये दक्षिण दर्शन यात्रा ट्रिप तिरुपति से शुरू होगी।

इस ट्रिप में आईआरसीटीसी ने मंदिर दर्शन, लोकल ट्रैवल और आराम टाइम को बैलेंस किया है। जिससे कि पैसेंजर को कंफर्टेबल एक्सपीरिएंस हो।

क्या है आईआरसीटीसी के भारत गौरव ट्रेन पैकेज की कीमत

आईआरसीटीसी का पैकेट क्लास और एज ग्रुप के हिसाब से अलग-अलग होता है।

एडल्ट के लिए

स्लीपर क्लास का किराया 18, 040 रुपये पर पर्सन है।

वहीं 3एसी का 30,370 रुपये पर पर्सन है।

2एसी का 40,240 रुपये पर पर्सन किराया है।

बच्चों के लिए (5-11 साल के)

स्लीपर का किराया- 16,890

3एसी का- 29,010

2 एसी का-38,610

पैकेज के कोस्ट में ट्रेन का किराया, खाना-पीना, होटल की सुविधाएं, लोकल आने जाने की सुविधा और साइटसींग के पैसे कवर है।

कैसे करें आईआरसीटीसी भारत गौरव ट्रेन की बुकिंग

रामेश्वरम-तिरुपति दक्षिण दर्शन यात्रा का रिजर्वेशन कराने के लिए आईआरसीटीसी टूरिज्म की वेबसाइट पर जाना होगा या फिर लोकल रीजनल ऑफिस से भी बुकिंग हो सकेगी। आईआरसीटीसी का कहना है कि जल्दी बुकिंग कराना अच्छा होगा क्योंकि भारत गौरव ट्रेन का पैकेज जल्दी सेल हो जाता है।

आईआरसीटीसी टूर पैकेज में कौन सी सुविधाएं मिलेंगी

  • टूरिस्ट को इस टूर पैकेज में क्लीन बजट वाले होटल एसी और नॉन एसी में मिलेंगे। इसके साथ ही लोकल साइट सीइंग के लिए बस का यूज किया जाएगा।
  • इसके साथ ही वेरिफाईड होटल्स में रुकने की सुविधा
  • शुद्ध शाकाहारी खाने की सुविधा
  • हर टूरिस्ट स्पॉट पर गाइड की सुविधा

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
IRCTC Package IRCTC IRCTC Tour Package

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।