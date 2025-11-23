Hindustan Hindi News
झील के बीच बना है उदयपुर का खूबसूरत जगमंदिर पैलेस, जानें कब और किसने करवाया निर्माण

संक्षेप:

उदयपुर को लेक सिटी के नाम से जाना जाता है और यहां पर पिचोला झील के बीच में बना है जगमंदिर पैलेस, जो काफी आलीशान और सुंदर है। आजकल ये पैलेस चर्चा में है, चलिए इसके बारे में खास बातें बताते हैं।

Sun, 23 Nov 2025 10:06 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
उदयपुर राजस्थान का खूबसूरत शहर है, जिसे लेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर घूमने के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है और आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। उदयपुर में कारोबारी रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा और अमेरिकी मूल के वामसी गडिराजू की भव्य शादी होगी। इस शादी का प्रोग्राम 21 नवंबर से शुरू होकर 24 नंवबर तक चलने वाला है। आज 23 नवंबर को खास विवाह समारोह है, जिसका आयोजन झील के बीच बना जगमंदिर पैलेस में होगा। चलिए आपको जगमंदिर पैलेस के बारे में खास बातें बताते हैं।

इतिहास

जग मंदिर पैलेस को लेक गार्डन भी कहा जाता है और इसे मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों के तीन महाराजाओं ने 1600 के दशक में बनवाया था। इस पैलेस को गर्मियों में रहने के लिए बनवाया गया था। पानी के बीच बसा ये पैलेस गर्मी में शीतल हवा देता है। ये पैलेस पिचोला लेक की बीच में बना हुआ है और इसके किनारे पानी और पहाड़ों का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। इस पैलेस में सुंदर बगीचा भी बनवाया गया है, जो आज भी फूलों की खुशबू से महकता है। जगमंदिर पैलेस में कई बड़े कार्यक्रम होते हैं और लोग यहां घूमने और रुकने के लिए भी आते हैं।

jagmandir island palace

राजसी ठाट-बाट

इस पैलेस में आपको राजा-महाराजाओं वाले फुल ठाट-बाट मिलेंगे। यहां पर कई बड़े कमरे, बाथरूम, बालकनी सबकुछ है। मेहमानों के लिए यहां अब कई सुविधाएं भी हैं, जैसे कमरों में एसी, फोन, टीवी। इस पैलेस की खूबसूरत और वास्तुकला आपका मन मोह लेगी। जग मंदिर परिसर में बना एग्जीबिशन हॉल भी देखने लायक है, जहां मेवाड़ की परंपराओं और इतिहास से जुड़ी कई अहम चीजें रखी गई हैं। बड़ा पत्थरों का महल भी इस पैलेस में बना है, जिसकी कला देखने में काफी सुंदर है।

कैसे जाएं, कितना किराया

उदयपुर के जगमंदिर पैलेस में अभी तो शादी का माहौल है लेकिन वैसे कोई भी यहां घूमने जा सकता है। अगर आप उदयपुर जा रहे हैं, तो यहां भी जाएं। जगमंदिर तक नाव से पहुंचाया जाता है। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक की एंट्री फीस लगभग 600रु है। फिर 2 बजे के बाद 850 रुपये देने होंगे। यहां पर आप लंच-डिनर प्लान कर सकते हैं लेकिन रात में नहीं रुक सकते हैं। किसी खास इवेंट के लिए इसे बुक कर सकते हैं, इसकी कीमत 40 लाख से 90 लाख के आस-पास है।

