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कुछ हटके: डॉल्फिन और हजारों पक्षियों का घर है भारत की ये खूबसूरत झील

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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भारत में एक ऐसी खास जगह है, जहां दूर तक फैला पानी, हजारों प्रवासी पक्षी और डॉल्फिन एक साथ देखने को मिलती हैं। इस जगह से जुड़े कुछ रोचक तथ्य शायद आप भी नहीं जानते होंगे।

Largest Saltwater Lake of India
इस झील में डॉल्फिन के साथ दिखते हैं हजारों प्रवासी पक्षी, जानें इसके बारे में खास बातें

झील का नाम सुनते ही शायद आपके दिमाग में शांत पानी, किनारे और नाव की तस्वीर आती होगी। लेकिन ओडिशा में मौजूद यह विशाल झील बाकी झीलों से काफी अलग है। यहां सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि समुद्र, नदियां, पक्षी, मछलियां और डॉल्फिन सबका अपना-अपना संसार है। सर्दियों में इसका नजारा और भी खास हो जाता है। हजारों प्रवासी पक्षी बहुत दूर-दूर से उड़कर यहां पहुंचते हैं। वहीं, डॉल्फिन देखने के लिए भी यहां लोग पहुंचते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि इसका पानी हर जगह एक जैसा नहीं है। कहीं पानी ज्यादा खारा है तो कहीं नदियों की वजह से उसमें मिठास है। यही चीज इसे प्रकृति का एक अनोखा नमूना बनाती है। आइए जानते हैं इस झील से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स, जिन्हें जानकर आप भी कहेंगे- ये तो पता ही नहीं था!

1. सबसे बड़ी झील

चिलिका को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा जाता है। इसका पानी समुद्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका पानी पूरी तरह मीठा नहीं है। यह झील लगभग 916 वर्ग किलोमीटर के बड़े इलाके में फैली हुई है। इसका आकार मौसम के साथ थोड़ा बदलता भी रहता है।

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2. सर्दियों में यहां आते हैं हजारों पक्षी

चिलिका की सबसे खास चीजों में से एक यहां आने वाले प्रवासी पक्षी हैं। सर्दियों में दूसरे देशों से पक्षी यहां पहुंचते हैं। ठंड के मौसम में चिलिका का इलाका पक्षियों से भर जाता है। यहां अलग-अलग तरह की बतख, सारस, फ्लेमिंगो और कई दूसरे पक्षी देखने को मिल जाते हैं।

चिलिका झील

3. यहां डॉल्फिन भी देख सकते हैं

चिलिका झील में इरावडी डॉल्फिन भी पाई जाती हैं। ये डॉल्फिन देखने में समुद्र में मिलने वाली दूसरी डॉल्फिन से थोड़ी अलग होती हैं। इनका सिर गोल होता है और इनकी नाक छोटी होती है। चिलिका में डॉल्फिन देखने के लिए सतपाड़ा इलाका जाना जाता है। नाव से घूमते समय अगर किस्मत अच्छी हो तो पानी से बाहर आती डॉल्फिन भी दिखाई दे सकती है।

4. चिलिका को खास दर्जा मिला हुआ है

चिलिका सिर्फ घूमने की जगह नहीं है। यह प्रकृति के लिए भी बहुत जरूरी है। इसे रामसर स्थल का दर्जा मिला हुआ है। इसका मतलब है कि यह ऐसी खास जगह है जो पानी, पक्षियों और दूसरे जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चिलिका में रहने वाले कई जीव और पक्षी इस जगह पर निर्भर हैं।

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5.नलबाना में दिखते हैं कई पक्षी

चिलिका के अंदर नलबाना नाम की एक जगह है, जो पक्षियों के लिए बहुत खास है। सर्दियों में यहां बड़ी संख्या में पक्षी पहुंचते हैं। कई तरह के प्रवासी पक्षी यहां खाना खोजते और आराम करते दिखाई देते हैं। प्रकृति और पक्षियों को करीब से देखने वालों के लिए यह जगह काफी खास मानी जाती है।

चिलिका झील

6. नाव से घूमना है खास अनुभव

चिलिका को करीब से देखने का सबसे अच्छा तरीका नाव की सवारी माना जाता है। नाव से आप दूर तक फैली झील, छोटे द्वीप, पक्षी और कुछ जगहों पर डॉल्फिन भी देख सकते हैं। शांत पानी के बीच नाव से घूमने का अनुभव काफी अच्छा रहता है।

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चिलिका क्यों है इतनी खास?

चिलिका सिर्फ एक बड़ी झील नहीं है। यह हजारों पक्षियों, डॉल्फिन, मछलियों और दूसरे जीवों का घर है। सर्दियों में यहां आने वाले प्रवासी पक्षी इसकी खूबसूरती और बढ़ा देते हैं। अगर आपको प्रकृति, पक्षी और शांत जगहें पसंद हैं, तो चिलिका झील आपकी ट्रैवलिंग लिस्ट में जरूर होनी चाहिए।

Shubhangi Gupta

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