इंदौर के इस मंदिर में हीरों से जड़ी है गणेश जी की मूर्ति, पीठ पर उल्टा स्वास्तिक बनाने से पूरी होती हैं सभी इच्छाएं indore famous khajrana ganesh mandir has diamond studded ganpati making inverted swastika on the back fulfill all wishes, Travel news in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राindore famous khajrana ganesh mandir has diamond studded ganpati making inverted swastika on the back fulfill all wishes

इंदौर के इस मंदिर में हीरों से जड़ी है गणेश जी की मूर्ति, पीठ पर उल्टा स्वास्तिक बनाने से पूरी होती हैं सभी इच्छाएं

Ganesh Chaturthi 2025 : हीरों से जड़ी गणपति की मूर्ति से लेकर उल्टे सिंदूरी स्वास्तिक चिन्ह तक, इस मंदिर से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं, जो यहां भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। बता दें, यह इंदौर का विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर है।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 01:10 PM
share Share
Follow Us on
इंदौर के इस मंदिर में हीरों से जड़ी है गणेश जी की मूर्ति, पीठ पर उल्टा स्वास्तिक बनाने से पूरी होती हैं सभी इच्छाएं

इन दिनों गणपति बप्पा के भक्त 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव (Ganesh Chaturthi 2025) को बेहद धूमधाम से मना रहे हैं। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए मंदिर जाने से लेकर उनका प्रिय भोग अर्पित करने तक, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। देशभर में यूं तो कई गणेश मंदिर हैं, लेकिन आज आपको इंदौर के एक ऐसे गणपति मंदिर के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी चौखट पर कोई पट नहीं है। यह मंदिर 24 घंटे अपने भक्तों के लिए खुला रहता है। यहां 35 साल से 24 घंटे एक विशेष मंत्र 'श्री गणपति अथर्वशीष' का जाप चलता रहता है। माना जाता है कि यहां आने वाले सभी भक्तों की मनोकमनाएं जरूर पूरी होती है। हीरों से जड़ी गणपति की मूर्ति से लेकर उल्टे सिंदूरी स्वास्तिक चिन्ह तक, इस मंदिर से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं, जो यहां भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। बता दें, यह इंदौर का विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर (khajrana ganesh mandir) है।

खजराना गणेश मंदिर का इतिहास

इंदौर के खरजाना में स्थित यह मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है। बताया जाता है कि यह मंदिर 250 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। जिसे महारानी देवी अहिल्या के कार्यकाल में 1735 में बनवाया गया था। जो अब इंदौर का भव्य और सिद्ध तीर्थ क्षेत्र बन चुका है। बता दें, इस गणपति की मूर्ति को औरंगजेब के हमलों से बचाने के लिए कुएं में छिपाकर रखा गया था। जिसे बाद में बावड़ी से बाहर निकालकर मंदिर में स्थापित करवाया गया। मंदिर का प्रबंधन भट्ट परिवार करता है, जिसने मूर्ति की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बताया जाता है कि एक बार मंगल भट्ट नाम के एक पंडित को उसके सपने में कुएं में भगवान गणेश के होने का पता चला। लेकिन भट्ट ने भगवान गणेश से कहा कि मैं गरीब ब्राह्मण हूं, ऐसे में मंदिर की स्थापना कैसे करवा पाऊंगा। जिसके बाद भगवान गणेश देवी अहिल्याबाई के सपने में दिखे और उन्होंने कहा कि मंगल भट्ट पुजारी को मैंने एक स्थान बताया है जहां पर मैं हूं। उसके बाद उस स्थान की खुदाई की गई, जहां उन्हें भगवान गणेश की प्रतिमा मिली। शुरुआत में यह मंदिर एक छोटी सी झोपड़ी के रूप में था। जो आज इंदौर का भव्य और प्रसिद्ध मंदिर बन चुका है।

खजराना गणेश मंदिर की विशेषता उल्टा स्वास्तिक चिन्ह

यहां स्थापित गणेश प्रतिमा लाल रंग की है, जो हनुमान जी की तरह दिखती है। मंदिर की भव्यता और चमक इसे अनोखा बनाती है। खजराना गणेश मंदिर देश के अमीर मंदिरों में से एक है। यहां लगभग 5 करोड़ रुपये के सोने और हीरे से बना मुकुट खजराना गणेश जी के सिर पर है। इतना ही नहीं, खजाना गणेश का गर्भ गृह चांदी से चमक रहा है और नवरत्नों से गणेश जी का श्रृंगार किया जाता है। इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता के अनुसार गणेशजी की पीठ पर उल्टा स्वस्तिक बनाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। दरअसल, यहां भगवान गणेश की पीठ की ओर बनी दीवार पर बाहरी तरफ सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है। जिसके बाद मंदिर में तीन बार परिक्रमा करके इच्छा पूर्ति का धागा बांधा जाता है। जब लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है तो वो दोबारा मंदिर में आकर सीधा स्वास्तिक बनाते है।

कैसे पहुंचे खजराना गणेश मंदिर

अगर आप खजराना गणेश मंदिर रेल यात्रा करके पहुंच रहे हैं तो इंदौर रेलवे स्टेशन से मंदिर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए सबसे नजदीकी हवाई अड्डा देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदौर है।

Travel Tips Travel Places Ganesh Chaturthi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।